Гадание на ромашках в прошлом. Теперь чувства проверяют с помощью апельсинов. Причем с суевериями это никак не связано. Так называемая «теория апельсиновой корки» имеет вполне психологическое обоснование.
Новый тренд зародился в соцсетях. Суть его вот в чем. Вы просите своего любимого человека почистить вам апельсин. Если ваш партнер соглашается, значит, он вас любит. Если говорит что-то вроде «Почисти сама», значит, его чувства к вам под вопросом.
«Некоторые люди любят апельсины, но ненавидят их чистить, потому что кожура застревает под ногтями или они просто не умеют этого делать. Можно попросить кого-то почистить для вас апельсин. Возможные реакции: „Нет, сделай это сам“ или „Ладно“, „Да, конечно, без проблем“. А может, человек заранее почистит для вас апельсин, зная, как вы не любите это делать», — объясняет теорию блогерша под ником neanotmia, из-за которой все вдруг бросились проверять свои чувства на фруктах.
Впрочем, речь идет не только о чистке апельсина. Подойдет любая просьба о небольшой услуге, которую вы в состоянии сделать сами. Главное — посмотреть на реакцию человека.
В комментариях люди рассказывают, как их близкие прошли или провалили проверку теорией апельсиновой корки.
«Мой муж открывает мне банки с напитками, чтобы я не сломала ногти. Раньше я их ломала, и супруг предложил открывать напитки вместо меня».
«Я ем апельсины только в том случае, если мой муж чистит их для меня. Раз в неделю мы вместе смотрим наше любимое шоу, и он чистит часть апельсинов для меня, а часть — для себя».
«Мой дедушка всегда чистил мне апельсины. Мне так его не хватает…»
«Я как-то упомянул, что не могу есть ягоды, если они не разрезаны пополам, потому что в детстве находил в них червей. Через несколько дней девушка приготовила мне десерт с разрезанными ягодами».
«Я всегда просил маму почистить мои апельсины, но она отказывалась. Это очень показательно, судя по тому, каковы наши отношения сегодня».
Как проверить чувства партнера — мнение психолога
«Есть множество способов проверить чувства партнера. Например, можно обсудить свои ожидания от отношений. Спросить, как человек видит свое идеальное будущее. Узнать, что он ценит в отношениях больше всего. Напрямую спросить о его/ее чувствах к вам. Но, к сожалению, эти способы могут быть не очень эффективными. Иногда люди дают желаемые для вас ответы, чтобы не обидеть, — комментирует психолог Елена Митрохина.
«С другой стороны, есть способы более прямые и непосредственные. Например, когда человек отказывается выполнять какую-либо просьбу, это может говорить о том, что он не разделяет ваши ценности или интересы. Однако важно помнить, что люди могут отказаться выполнить просьбу по разным причинам — например, из-за плохого настроения или недостатка времени.
Поэтому важно обращать внимание на то, как часто человек отказывается в чем-то вам помочь и какие причины он называет.
Проверка чувств с помощью «апельсиновой теории» — это некая метафора отношения к вам человека.
Если партнер устал и ему для самого себя может быть лень чистить апельсин, а для вас он это сделает, значит, он дорожит вами и знает, насколько важно для вас внимание.
Проявление заботы и поддержки просто так, без ожиданий, — хороший признак искреннего отношения к человеку.
Также стоит обратить внимание на то, как партнер реагирует на ваши эмоции и как он проявляет свою любовь. Если он слушает вас, уважает ваше мнение и старается понять вас, то чистка апельсина станет еще одной дополнительной возможностью сделать вам приятно».