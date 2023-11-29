«Есть множество способов проверить чувства партнера. Например, можно обсудить свои ожидания от отношений. Спросить, как человек видит свое идеальное будущее. Узнать, что он ценит в отношениях больше всего. Напрямую спросить о его/ее чувствах к вам. Но, к сожалению, эти способы могут быть не очень эффективными. Иногда люди дают желаемые для вас ответы, чтобы не обидеть, — комментирует психолог Елена Митрохина.



«С другой стороны, есть способы более прямые и непосредственные. Например, когда человек отказывается выполнять какую-либо просьбу, это может говорить о том, что он не разделяет ваши ценности или интересы. Однако важно помнить, что люди могут отказаться выполнить просьбу по разным причинам — например, из-за плохого настроения или недостатка времени .



Поэтому важно обращать внимание на то, как часто человек отказывается в чем-то вам помочь и какие причины он называет.