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Любит — не любит? Проверьте чувства партнера с помощью «теории апельсиновой корки»

В соцсетях набирает популярность новый тренд. Люди проверяют чувства своего партнера с помощью «теории апельсиновой корки». Как это работает и что на этот счет думают психологи?

29 ноября 2023
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Источник:

iStock

Гадание на ромашках в прошлом. Теперь чувства проверяют с помощью апельсинов. Причем с суевериями это никак не связано. Так называемая «теория апельсиновой корки» имеет вполне психологическое обоснование.

Новый тренд зародился в соцсетях. Суть его вот в чем. Вы просите своего любимого человека почистить вам апельсин. Если ваш партнер соглашается, значит, он вас любит. Если говорит что-то вроде «Почисти сама», значит, его чувства к вам под вопросом.

«Некоторые люди любят апельсины, но ненавидят их чистить, потому что кожура застревает под ногтями или они просто не умеют этого делать. Можно попросить кого-то почистить для вас апельсин. Возможные реакции: „Нет, сделай это сам“ или „Ладно“, „Да, конечно, без проблем“. А может, человек заранее почистит для вас апельсин, зная, как вы не любите это делать», — объясняет теорию блогерша под ником neanotmia, из-за которой все вдруг бросились проверять свои чувства на фруктах.

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Впрочем, речь идет не только о чистке апельсина. Подойдет любая просьба о небольшой услуге, которую вы в состоянии сделать сами. Главное — посмотреть на реакцию человека.

В комментариях люди рассказывают, как их близкие прошли или провалили проверку теорией апельсиновой корки.

«Мой муж открывает мне банки с напитками, чтобы я не сломала ногти. Раньше я их ломала, и супруг предложил открывать напитки вместо меня».

«Я ем апельсины только в том случае, если мой муж чистит их для меня. Раз в неделю мы вместе смотрим наше любимое шоу, и он чистит часть апельсинов для меня, а часть — для себя».

«Мой дедушка всегда чистил мне апельсины. Мне так его не хватает…»

«Я как-то упомянул, что не могу есть ягоды, если они не разрезаны пополам, потому что в детстве находил в них червей. Через несколько дней девушка приготовила мне десерт с разрезанными ягодами».

«Я всегда просил маму почистить мои апельсины, но она отказывалась. Это очень показательно, судя по тому, каковы наши отношения сегодня».

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Как проверить чувства партнера — мнение психолога

Елена Митрохина
Психология

Практический психолог

«Есть множество способов проверить чувства партнера. Например, можно обсудить свои ожидания от отношений. Спросить, как человек видит свое идеальное будущее. Узнать, что он ценит в отношениях больше всего. Напрямую спросить о его/ее чувствах к вам. Но, к сожалению, эти способы могут быть не очень эффективными. Иногда люди дают желаемые для вас ответы, чтобы не обидеть, — комментирует психолог Елена Митрохина.

«С другой стороны, есть способы более прямые и непосредственные. Например, когда человек отказывается выполнять какую-либо просьбу, это может говорить о том, что он не разделяет ваши ценности или интересы. Однако важно помнить, что люди могут отказаться выполнить просьбу по разным причинам — например, из-за плохого настроения или недостатка времени.

Поэтому важно обращать внимание на то, как часто человек отказывается в чем-то вам помочь и какие причины он называет.

Проверка чувств с помощью «апельсиновой теории» — это некая метафора отношения к вам человека.

Если партнер устал и ему для самого себя может быть лень чистить апельсин, а для вас он это сделает, значит, он дорожит вами и знает, насколько важно для вас внимание.

Проявление заботы и поддержки просто так, без ожиданий, — хороший признак искреннего отношения к человеку.

Также стоит обратить внимание на то, как партнер реагирует на ваши эмоции и как он проявляет свою любовь. Если он слушает вас, уважает ваше мнение и старается понять вас, то чистка апельсина станет еще одной дополнительной возможностью сделать вам приятно».

Автор текста:Ксения Воронежцева
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