А вот это обидно: психолог Зенцова перечислила 7 признаков, что вас не уважают

Взаимное уважение — один из главных принципов, которые помогают поддерживать гармоничные отношения с окружающими. Однако не всегда мы можем быть уверены в том, что нас действительно уважают. Если закрались сомнения, обратите внимание на эти сигналы.
Доктор психологических наук, профессор, бизнес-коуч, автор пяти книг по теме психологии, эксперт по психологической реабилитации зависимостей
Ваше мнение игнорируют
«Это первый признак того, что человеку не уделяют должного уважения в компании, — говорит психолог Наталья Зенцова. — Если каждый раз, когда вы высказываетесь на какую-то тему, предлагаете некую идею, а ваши слова проходят мимо ушей, если окружающие продолжают обсуждать свое дело, не принимая ваше мнение во внимание, — это явный сигнал о недостатке уважения».
Вас постоянно перебивают
Когда вас постоянно прерывают в разговоре, это может быть одним из признаков неуважительного отношения.
«Возможно, собеседники не ценят мнение человека, не уделяют ему должного внимания. Либо считают свою точку зрения более важной или интересной, поэтому не желают выслушать до конца», — комментирует эксперт.
Правда, есть и другая причина такого поведения. Возможно, ваш собеседник просто невоспитанный и не осознает, что такое поведение неприемлемо. Иногда люди перебивают случайно или из-за спешки — в таких случаях не стоит сразу делать вывод, что вас не уважают.
Однако, если перебивают постоянно и независимо от контекста, это может указывать на пренебрежительное отношение. Например, если в дискуссиях коллег сотрудника всегда вытесняют из беседы, не давая возможности высказаться».
Нарушение личного пространства
Часто неуважение со стороны окружающих выдает их отношение к вашему личному пространству.
«Например, если занимают ваше рабочее место без предупреждения, не учитывают ваши личные границы, это может свидетельствовать о том, что вас не уважают как личность», — объясняет психолог.
С вами не советуются
«Если окружающие не обращаются за помощью или советом, не приглашают на обсуждение каких-то важных вопросов или проблем, возможно, это также из-за отсутствия уважения», — говорит эксперт.
Вас постоянно критикуют или оскорбляют
Явный признак неуважения, когда люди постоянно указывают на ошибки человека, подкалывают или грубят ему.
Вас не зовут на встречи
Коллеги устраивают совместные выезды, корпоративы, друзья зовут друг друга в гости, а вы оказались за бортом.
«Когда окружающие предпочитают проводить время без вас, это тоже говорит об отсутствии уважения», — комментирует Наталья.
Вас давно не повышали на работе
Коллеги получают повышение, работают над интересными проектами, а вы уже несколько лет сидите на одной должности без возможности развиваться профессионально. Это тоже может быть сигналом, что в компании вы не самый ценный и уважаемый сотрудник.
«Данные признаки являются лишь общими, и каждая ситуация требует индивидуального анализа, — предупреждает психолог. — Но если вы замечаете, что несколько из признаков присутствуют в вашей команде или кругу общения, стоит задуматься о том, как это изменить».
Что делать, если не уважают
Когда человек ощущает, что его не уважают, будь то друзья, родственники или коллеги, это вызывает негативные эмоции и снижает самооценку. Но вместо того, чтобы заниматься самобичеванием, Наталья Зенцова советует предпринять конкретные шаги для изменения ситуации.
Шаг 1: посмотрите на свое поведение. Уважение — это двусторонний процесс. Если вы не получаете достаточного уважения от других людей, задумайтесь, как вы себя представляете и какие сообщения посылаете.
Проявляйте уважение к другим людям. Нередко изменение своего поведения и отношения к окружающим могут привести к положительным результатам.
Шаг 2: повышайте самооценку. Возможно, стоит работать над развитием уверенности в себе, повышением уровня социального и эмоционального интеллекта и навыками эффективной коммуникации. Если самостоятельно наладить общение с людьми не получается, проработайте тему коммуникаций с психологом.
Шаг 3: поговорите с окружающими. Если вы по-прежнему ощущаете недостаток уважения со стороны других людей, обратитесь к ним напрямую. Попросите человека, который постоянно перебивает, дать вам возможность высказаться до конца.
Попросите объяснить, почему вас не уважают. Будьте готовы к тому, что ответ может быть неприятным или неожиданным, но, возможно, вы сможете лучше понять ситуацию и найти способы ее изменить.
Шаг 4: обратите внимание на свой круг общения. Если вы окружены людьми, которые не ценят и не уважают вас, возможно, стоит сменить круг общения. Попытайтесь наладить контакты с новыми людьми. Общение с людьми, которые ценят вас и уважают ваше мнение, поможет поднять самооценку и избавить от негативных эмоций.
Шаг 5: занимайтесь саморазвитием. Улучшение своих навыков и знаний поможет получить больше уважения со стороны коллег и родственников. Старайтесь быть активным участником командных проектов и предлагать свое экспертное мнение при решении проблем.
Шаг 6: не забывайте о своей ценности, профессионализме, доброте и силе. Не позволяйте окружающим определять вашу самооценку. Уверенность в своих способностях и заслугах поможет вам преодолеть негативные эмоции и продолжить двигаться к достижению своих целей.