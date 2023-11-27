А вот это обидно: психолог Зенцова перечислила 7 признаков, что вас не уважают

Бывает, что мы часто себя накручиваем, обижаемся по пустякам. В таких случаях обычно говорят: «Будь проще, и люди потянутся». Но что, если повод для обид все-таки не надуман и вас действительно не уважают родные, друзья или коллеги? Психолог рассказала, как это понять.