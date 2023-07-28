Личные границы или абьюз: 2 способа защитить свое пространство без вреда другим

Что значит выстраивать личные границы
По словам психолога онлайн-школы «Психодемия» Ирины Волынцевой, выстраивать личные границы — значит чувствовать, где они проходят, и пресекать попытки других людей зайти туда, куда вы не готовы их приглашать. Это похоже на маленьких бдительных часовых на страже границ вашего мира, отклоняющих несанкционированные попытки доступа.
Психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», ACT-терапевт, схема-терапевт, КПТ-терапевт, инструктор Mindfulness
«Личные границы — это границы большого, многообразного и неповторимого мира внутри каждого из нас. Они индивидуальны: кому-то комфортно пропускать даже в отдаленные его части каждого знакомого, кто-то открывает пропускной пункт только для близких, кто-то гостеприимно открывает одни его районы, а другие держит под замком. Внешне это может выражаться в неготовности обсуждать какие-то темы, неприемлемости того или иного стиля общения, ограничениях по комфортному уровню тактильных взаимодействий и так далее», — объясняет психолог.
Ирина Волынцева привела 3 примера, как это может выглядеть на практике.
Вы хотите купить полкило черешни, а продавец взвешивает 700 граммов. Вы говорите: «Нет, мне нужно полкило».
Малознакомый человек задает вопросы о вашей личной жизни, а вы не хотите обсуждать свою личную жизнь с малознакомыми людьми. Вы отвечаете: «Я не хочу говорить на эту тему».
Партнер повышает голос в разговоре с вами, а вы чувствуете себя небезопасно, когда с вами говорят на повышенных тонах. Вы говорите: «Мне очень тяжело, когда ты повышаешь на меня голос. Не делай так, пожалуйста». Возможно, повторяете еще несколько раз, и если в поведении партнера ничего не меняется и такой стиль общения причиняет вам слишком много дискомфорта, то, возможно, задумываетесь о расставании.
«Последний пример, если очень постараться, можно трактовать как спорный. Может быть, для второго участника процесса возможность выражать эмоции через повышение громкости голоса — часть его мира, и он, не внимая просьбе, отстаивает свои личные границы? Может быть, для него очень важно не подавлять эмоции, а позволять им выливаться наружу такими, какие они есть? Тут мы и выходим к вопросу о том, может ли выстраивание своего пространства причинять вред другим», — продолжает наш эксперт.
Свои границы против чужих
В процессе взаимодействия с другими людьми личные границы тестируются, узнаются, отстаиваются, нарушаются, прогибаются, ужесточаются.
«Мы как прыгающие резиновые мячики в ограниченном пространстве — неизбежно сталкиваемся и воздействуем друг на друга. У одинокого резинового мячика, подвешенного в вакууме, нет проблем с личными границами. Кроме того, у мячиков разная плотность, размер, цвет, они изготовлены из разных видов резины, они запущены прыгать с разной скоростью. Поэтому неизбежно случается так, что они причиняют друг другу дискомфорт», — говорит Ирина Волынцева.
Вот несколько примеров из жизни.
Для одного человека важно, чтобы в доме было чисто и вещи лежали на своих местах. Для второго важно, чтобы дом был местом полнейшего расслабления, он не хочет тратить время на уборку, ему комфортно жить без чистоты и порядка. Они живут вместе.
Встречаются двое друзей. Один из них тянется обнять второго, потому что так выражает привязанность и радость от встречи. Второй не хочет этих объятий, потому что для него тактильные контакты означают романтическую заинтересованность или взаимодействие между родственниками.
Компания приятелей собралась посидеть в баре и поболтать. В ней есть те, кому нравится рассказывать пошлые анекдоты и отпускать комментарии 18+, и те, кто ощущает это как вторжение в их личное интимное пространство и потому чувствует дискомфорт.
По словам психолога, в таких ситуациях есть два основных способа действий.
1. Вступать в переговоры
Два мира столкнулись с пересечением границ на каком-то участке территории, и им нужно договориться о компромиссном решении, которое будет причинять умеренный дискомфорт им обоим.
Важно выпускать злость голосом? Ок, можно выйти в соседнюю комнату, поорать, а затем вернуться к переговорам.
Хочется жить вместе с разным отношением к порядку? Одному придется несколько снизить планку, второму — все же завести некоторые привычки по уборке.
Одному хочется объятий, а другому нет? Можно сойтись на рукопожатии или похлопывании по плечу.
Кому-то из компании хочется обсуждать темы ниже пояса, а для кого-то это дискомфортно? Можно выделить время на это, а в остальное время найти другие темы для разговора.
2. Уходить от взаимодействия
Если переговоры не дают должного эффекта и вместо компромиссного решения продолжается выстраивание личного пространства одного человека за счет нарушения личных границ другого, это превращается в причинение вреда второму человеку. В такой ситуации, чтобы прекратить систематические набеги жителей одного мира на территорию другого, имеет смысл прекратить взаимодействие вовсе.
Между тем есть вещи, которые не имеют отношения к выстраиванию личных границ.
«Это требования вести себя каким-то определенным образом, не связанные с вторжением в личное пространство человека и попытками найти компромисс. Говорить другому, как он должен одеваться, что он должен есть, куда должен идти, — это не выстраивание своего личного пространства, а варварские набеги на чужое», — заключила специалист.