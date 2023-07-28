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Личные границы или абьюз: 2 способа защитить свое пространство без вреда другим

У каждого из нас есть свои личные границы, только у всех они разные. Иногда слишком разные. Между тем общаться как-то надо, и желательно не причиняя дискомфорта ни себе, ни другим.

28 июля 20231
личные границы
Источник:
iStockphoto

Что значит выстраивать личные границы

По словам психолога онлайн-школы «Психодемия» Ирины Волынцевой, выстраивать личные границы — значит чувствовать, где они проходят, и пресекать попытки других людей зайти туда, куда вы не готовы их приглашать. Это похоже на маленьких бдительных часовых на страже границ вашего мира, отклоняющих несанкционированные попытки доступа.

Ирина Волынцева
Психология

Психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», ACT-терапевт, схема-терапевт, КПТ-терапевт, инструктор Mindfulness

«Личные границы — это границы большого, многообразного и неповторимого мира внутри каждого из нас. Они индивидуальны: кому-то комфортно пропускать даже в отдаленные его части каждого знакомого, кто-то открывает пропускной пункт только для близких, кто-то гостеприимно открывает одни его районы, а другие держит под замком. Внешне это может выражаться в неготовности обсуждать какие-то темы, неприемлемости того или иного стиля общения, ограничениях по комфортному уровню тактильных взаимодействий и так далее», — объясняет психолог.

Ирина Волынцева привела 3 примера, как это может выглядеть на практике.

  1. Вы хотите купить полкило черешни, а продавец взвешивает 700 граммов. Вы говорите: «Нет, мне нужно полкило».

  2. Малознакомый человек задает вопросы о вашей личной жизни, а вы не хотите обсуждать свою личную жизнь с малознакомыми людьми. Вы отвечаете: «Я не хочу говорить на эту тему».

  3. Партнер повышает голос в разговоре с вами, а вы чувствуете себя небезопасно, когда с вами говорят на повышенных тонах. Вы говорите: «Мне очень тяжело, когда ты повышаешь на меня голос. Не делай так, пожалуйста». Возможно, повторяете еще несколько раз, и если в поведении партнера ничего не меняется и такой стиль общения причиняет вам слишком много дискомфорта, то, возможно, задумываетесь о расставании.

«Последний пример, если очень постараться, можно трактовать как спорный. Может быть, для второго участника процесса возможность выражать эмоции через повышение громкости голоса — часть его мира, и он, не внимая просьбе, отстаивает свои личные границы? Может быть, для него очень важно не подавлять эмоции, а позволять им выливаться наружу такими, какие они есть? Тут мы и выходим к вопросу о том, может ли выстраивание своего пространства причинять вред другим», — продолжает наш эксперт.

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Свои границы против чужих

В процессе взаимодействия с другими людьми личные границы тестируются, узнаются, отстаиваются, нарушаются, прогибаются, ужесточаются.

«Мы как прыгающие резиновые мячики в ограниченном пространстве — неизбежно сталкиваемся и воздействуем друг на друга. У одинокого резинового мячика, подвешенного в вакууме, нет проблем с личными границами. Кроме того, у мячиков разная плотность, размер, цвет, они изготовлены из разных видов резины, они запущены прыгать с разной скоростью. Поэтому неизбежно случается так, что они причиняют друг другу дискомфорт», — говорит Ирина Волынцева.

Вот несколько примеров из жизни.

  • Для одного человека важно, чтобы в доме было чисто и вещи лежали на своих местах. Для второго важно, чтобы дом был местом полнейшего расслабления, он не хочет тратить время на уборку, ему комфортно жить без чистоты и порядка. Они живут вместе.

  • Встречаются двое друзей. Один из них тянется обнять второго, потому что так выражает привязанность и радость от встречи. Второй не хочет этих объятий, потому что для него тактильные контакты означают романтическую заинтересованность или взаимодействие между родственниками.

  • Компания приятелей собралась посидеть в баре и поболтать. В ней есть те, кому нравится рассказывать пошлые анекдоты и отпускать комментарии 18+, и те, кто ощущает это как вторжение в их личное интимное пространство и потому чувствует дискомфорт.

По словам психолога, в таких ситуациях есть два основных способа действий.

1. Вступать в переговоры

Два мира столкнулись с пересечением границ на каком-то участке территории, и им нужно договориться о компромиссном решении, которое будет причинять умеренный дискомфорт им обоим.

  • Важно выпускать злость голосом? Ок, можно выйти в соседнюю комнату, поорать, а затем вернуться к переговорам.

  • Хочется жить вместе с разным отношением к порядку? Одному придется несколько снизить планку, второму — все же завести некоторые привычки по уборке.

  • Одному хочется объятий, а другому нет? Можно сойтись на рукопожатии или похлопывании по плечу.

  • Кому-то из компании хочется обсуждать темы ниже пояса, а для кого-то это дискомфортно? Можно выделить время на это, а в остальное время найти другие темы для разговора.

2. Уходить от взаимодействия

Если переговоры не дают должного эффекта и вместо компромиссного решения продолжается выстраивание личного пространства одного человека за счет нарушения личных границ другого, это превращается в причинение вреда второму человеку. В такой ситуации, чтобы прекратить систематические набеги жителей одного мира на территорию другого, имеет смысл прекратить взаимодействие вовсе.

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Между тем есть вещи, которые не имеют отношения к выстраиванию личных границ.

«Это требования вести себя каким-то определенным образом, не связанные с вторжением в личное пространство человека и попытками найти компромисс. Говорить другому, как он должен одеваться, что он должен есть, куда должен идти, — это не выстраивание своего личного пространства, а варварские набеги на чужое», — заключила специалист.

Автор текста:Анастасия Романова
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