Личные границы или абьюз: 2 способа защитить свое пространство без вреда другим

«Последний пример, если очень постараться, можно трактовать как спорный. Может быть, для второго участника процесса возможность выражать эмоции через повышение громкости голоса — часть его мира, и он, не внимая просьбе, отстаивает свои личные границы? Может быть, для него очень важно не подавлять эмоции, а позволять им выливаться наружу такими, какие они есть? Тут мы и выходим к вопросу о том, может ли выстраивание своего пространства причинять вред другим», — продолжает наш эксперт.