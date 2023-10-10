Эта раздражающая привычка при общении в Сети отталкивает от вас людей

Для любителей хранить «радиомолчание» — не отвечать на сообщения и выходить на связь только тогда, когда это нужно им, придумали даже специальный термин — «текстертунист» (textertunist — англ.). Это человек, который пишет и отвечает вам, игнорируя правила вежливого общения: только тогда, когда ему это выгодно.