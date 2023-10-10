Эта раздражающая привычка при общении в Сети отталкивает от вас людей

Электронная переписка, будь то общение в WhatsApp или соцсетях, стала частью нашей жизни. Но иногда она может вызывать раздражение и негатив, если человек долго не реагирует на отправленное ему сообщение.
Кто такой текстертунист
Для любителей хранить «радиомолчание» — не отвечать на сообщения и выходить на связь только тогда, когда это нужно им, придумали даже специальный термин — «текстертунист» (textertunist — англ.). Это человек, который пишет и отвечает вам, игнорируя правила вежливого общения: только тогда, когда ему это выгодно.
«Такое поведение собеседника может сильно раздражать, вызывать чувство, что вас используют в своих интересах, —
Эксперт отмечает, что при отсутствии взаимности в переписке, равно как и в дружбе, мы испытываем негативные эмоции, чувство уязвимости.
Не портите отношения
Психолог предупреждает: если ваш друг или родственник иногда ведет себя как текстертунист, не стоит сразу ставить на нем крест и обвинять в том, что он вас намеренно использует и игнорирует. Возможно, человек делает это не из злых побуждений.
«Некоторые люди буквально завалены сообщениями в мессенджерах, электронными письмами, загружены перепиской в рабочих чатах и иногда могут пропустить адресованный им вопрос или просьбу, — говорит эксперт. — Но потом, когда им что-то нужно, они вынуждены вернуться к общению с вами».
Забывать отвечать на сообщения могут не только те, у кого в данный момент много дел, но и люди с повышенной тревожностью, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Если вы знаете, что у вашего мужа или подруги, например, своевременная проверка мессенджеров — не сильная сторона, оставьте их в покое. Найдите другие положительные черты в их характере.
«Вместо того чтобы делать поспешные выводы, которые могут испортить ваши отношения, возьмите трубку и позвоните тому человеку, который, как вам кажется, игнорирует вас и ваши сообщения, и задайте прямой вопрос: что происходит? — рекомендует психолог. — Возможно, все объясняется просто и банально».