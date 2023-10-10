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Эта раздражающая привычка при общении в Сети отталкивает от вас людей

Если вы хоть иногда общаетесь с друзьями, коллегами и родными в мессенджерах или соцсетях, возможно, именно вы текстертунист, практикующий «радиомолчание». Объясняем, что это за человек и почему он вызывает такое раздражение у окружающих.

10 октября 20231
сообщение сеть правила телефонного общения
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iStockphoto

Электронная переписка, будь то общение в WhatsApp или соцсетях, стала частью нашей жизни. Но иногда она может вызывать раздражение и негатив, если человек долго не реагирует на отправленное ему сообщение.

Кто такой текстертунист

Для любителей хранить «радиомолчание» — не отвечать на сообщения и выходить на связь только тогда, когда это нужно им, придумали даже специальный термин — «текстертунист» (textertunist — англ.). Это человек, который пишет и отвечает вам, игнорируя правила вежливого общения: только тогда, когда ему это выгодно.

«Такое поведение собеседника может сильно раздражать, вызывать чувство, что вас используют в своих интересах, — цитирует слова клинического психолога из Калифорнии Аарти Гупта издание HuffPost. — И не стоит оправдывать его тем, что это же просто общение в Сети. Текстовые сообщения — это важная часть нашей жизни, которая позволяет поддерживать связь с людьми, налаживать личные отношения».

Эксперт отмечает, что при отсутствии взаимности в переписке, равно как и в дружбе, мы испытываем негативные эмоции, чувство уязвимости.

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Не портите отношения

Психолог предупреждает: если ваш друг или родственник иногда ведет себя как текстертунист, не стоит сразу ставить на нем крест и обвинять в том, что он вас намеренно использует и игнорирует. Возможно, человек делает это не из злых побуждений.

«Некоторые люди буквально завалены сообщениями в мессенджерах, электронными письмами, загружены перепиской в рабочих чатах и иногда могут пропустить адресованный им вопрос или просьбу, — говорит эксперт. — Но потом, когда им что-то нужно, они вынуждены вернуться к общению с вами».

Забывать отвечать на сообщения могут не только те, у кого в данный момент много дел, но и люди с повышенной тревожностью, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Если вы знаете, что у вашего мужа или подруги, например, своевременная проверка мессенджеров — не сильная сторона, оставьте их в покое. Найдите другие положительные черты в их характере.

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«Вместо того чтобы делать поспешные выводы, которые могут испортить ваши отношения, возьмите трубку и позвоните тому человеку, который, как вам кажется, игнорирует вас и ваши сообщения, и задайте прямой вопрос: что происходит? — рекомендует психолог. — Возможно, все объясняется просто и банально».

Автор текста:Анна Майская
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