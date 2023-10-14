Поможет «инструкция по эвакуации»: что делать, если мужчина при ссоре говорит обидные слова

И такая инструкция «делай это и не делай то» должна быть у каждого из партнеров. Составлять ее надо заранее, можно в телефоне. Стоит обсудить с любимым человеком обидные реакции, слова, действия, чтобы не допускать их в момент конфликта. Например, у мужчины там будет записано: «Ни в коем случае не оскорбляй». Также полезно попытаться для себя и партнера объяснить, почему именно он так поступает — чтобы побольнее задеть или по другой причине. И как только пара начинает ссориться, надо взять минутный перерыв и обоим прочитать свою инструкцию.