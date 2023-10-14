Поможет «инструкция по эвакуации»: что делать, если мужчина при ссоре говорит обидные слова

Мужчина при ссоре говорит обидные слова, а потом извиняется. Извинения хоть и приятны, но осадок остается надолго. По словам психолога Александра Шахова, чтобы не доводить ситуацию до такого, надо развивать навык правильной коммуникации, причем как мужчинам, так и женщинам. По мнению специалиста, часто в основе такого поведения мужчины лежит привычка и, как с любой привычкой, быстро и легко справиться с ней не получится.
«В этой привычке много чего заложено, там есть и потребность, и культура, в которой человек рос, и прежде всего — отношение. То есть его проблема — отношение в целом к женщинам. А это очень глубинная вещь — ценности, которые закладываются с детства, в школе, чтением книг, примером окружающих. Он делает так, потому что его ценность к женщинам пренебрежительна», —
Психолог посоветовал для начала найти для своего мужчины авторитетного человека (чаще это другой мужчина), который рассказал бы ему о том, кто такая женщина, поменял бы его представления о женщинах. И только после этого возможно научиться контролировать свое поведение и высказывания в конфликтной ситуации.
А научиться контролировать себя можно, по словам психолога, с помощью так называемой «инструкции по эвакуации».
«Например, при пожаре, когда все горит, все мечутся и кричат, очень сложно принимать взвешенные решения, потому что переполняют эмоции. Есть схема — рисунок с простыми стрелками, куда бежать. Не надо думать, не надо вспоминать план этажа, просто бегите по стрелкам. Ссора — это такой эмоциональный пожар. Во время ссор анализировать, принимать взвешенные решения поздно, это надо было делать раньше. В такие моменты нужна простая инструкция — не более трех пунктов, что я должен делать при ссоре», — продолжает Александр Шахов.
И такая инструкция «делай это и не делай то» должна быть у каждого из партнеров. Составлять ее надо заранее, можно в телефоне. Стоит обсудить с любимым человеком обидные реакции, слова, действия, чтобы не допускать их в момент конфликта. Например, у мужчины там будет записано: «Ни в коем случае не оскорбляй». Также полезно попытаться для себя и партнера объяснить, почему именно он так поступает — чтобы побольнее задеть или по другой причине. И как только пара начинает ссориться, надо взять минутный перерыв и обоим прочитать свою инструкцию.
«Не думайте, что это поможет с первого раза. Чтобы выработалась привычка, паттерн поведения, нужно повторение», — заключил Александр Шахов.
К слову
Конфликты, столкновения противоположных точек зрения в любой паре неизбежны. Особенно часто они могут возникать на начальных стадиях отношений, когда он и она еще не притерлись друг к другу. Со временем конфликты или уходят, или разрушают отношения, или превращаются в конструктивные. Семь правил, как правильно ссориться, чтобы сохранить семью и отношения, перечислял ранее психолог Петр Галигабаров.