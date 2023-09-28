Кажется, что не всегда найти компромисс возможно. Поэтому важно письменно себе ответить на вопрос: «Зачем мне в этих отношениях, с этим человеком решать конфликты конструктивно»? Выписать плюсы и минусы плодотворного конфликта, и иметь энергию на потенциально длительные уважительные переговоры. Ведь зачастую проще наорать, использовать власть и добиться своего, выгодного только вам. Но позволит ли это создать отношения без абьюза?