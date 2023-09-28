Прожить без ссор совсем невозможно. Парадокс, но чем ближе и дороже нам человек, тем больше риск, что в каких-то вопросах с ним мы повздорим.
Однако ссора — это не всегда плохо. Если конфликтовать правильно, то можно извлечь даже из самой глупой на первый взгляд склоки пользу. Психолог Петр Галигабаров объяснил, как нужно правильно ругаться.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (г. Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Как конфликтовать конструктивно
Конфликты, столкновения противоположных точек зрения — неизбежны. Среди романтических пар они могут возникать особенно часто на начальных стадиях отношений, когда он и она не притерлись друг к другу. С развитием связи конфликты или уходят, или разрушают отношения, либо превращаются в конструктивные.
Правила конструктивного, плодотворного конфликта. Что нужно делать:
Понимать, что конкретно вы испытываете в сложившейся ситуации, какие эмоции. Например, пришли домой, а там партнёр бардак развёл, а вам хочется чистоты, возникла злость;
Осознавать собственные личностные границы, чтобы в момент потенциального спора понимать, какую позицию и зачем планируете отстаивать;
Озвучить собственные эмоции в «Я-посланиях» без перехода на личности. Например: «Я сейчас очень злюсь из-за бардака, который ты устроил». Иногда, если эмоции очень сильные, стоит «остыть»: умыться прохладной водой, подышать, пройтись;
Озвучить взаимовыгодные каждой стороне цели плодотворного разрешения конфликтной ситуации. Например: «Я очень дорожу нашими отношениями, нашей любовью»;
Сообщить, чего конкретно хотите от партнёра, какой видите выход. Например: «Я сейчас очень злюсь из-за бардака, который ты устроил. Я очень дорожу нашими отношениями. Хотела бы провести больше времени с тобой, отдохнуть, поэтому прошу убрать беспорядок»;
Обязательно повторить достигнутые договорённости, чтобы каждый уяснил, что требуется выполнить (или от каких действий отказаться);
Быть готовым обсудить приемлемый для каждой стороны вариант решения конфликта без абьюза.
Как делать не нужно
Безусловно, велик риск уйти в манипуляции во время конфликта. Особенно, если вы обладаете большей властью над оппонентом. Каких ошибок стоит избегать в гармоничных отношениях:
Обесценивания идей и предложений другой стороны;
Обвинений;
Осуждения и критики вариантов решения конфликта и/или личности человека;
Тривиализации, то есть признания неважным всех мыслей и идей оппонента;
Угроз и обвинений в глупости и тому подобном;
Необщительности, то есть игнорирования в принципе предложений другой стороны, перевода темы;
Имитации угрозы физического вмешательства: нависать над партнёром, сжимать наигранно кулаки, рвать бумагу, швырять что-то в стену, перебирать колюще-режущий предмет в руках и так далее;
Прямого физического насилия;
Шантажа применить власть в отношении ограничения оппонента в финансах, общении с детьми, родителями и другими ценными для него людьми, лишения свободы (например, одну мою клиентку за провинность на шесть месяцев лишили права гулять после учёбы — это жестоко и негативно повлияло на её душевное здоровье, хотя конфликт мог быть решён более гуманно).
Также в гармоничных отношениях не надо применять другие манипуляции, основанные на страхе, сексуальности, чувстве вины, патриотизме и так далее. Более здорово будет найти общие интересы в выбранном варианте решения конфликта, не доводя до эскалации.
Кажется, что не всегда найти компромисс возможно. Поэтому важно письменно себе ответить на вопрос: «Зачем мне в этих отношениях, с этим человеком решать конфликты конструктивно»? Выписать плюсы и минусы плодотворного конфликта, и иметь энергию на потенциально длительные уважительные переговоры. Ведь зачастую проще наорать, использовать власть и добиться своего, выгодного только вам. Но позволит ли это создать отношения без абьюза?