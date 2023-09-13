Психология бедняка: 4 признака, что у вас токсичные отношения с деньгами

Ни в коем случае нельзя оценивать себя и других по уровню дохода и тем более сравнивать себя с кем-то. Всегда найдется тот, кто зарабатывает больше, но это не должно влиять на ваше восприятие собственной ценности. Если вы готовы покупать модные гаджеты, тратить деньги на пускание пыли в глаза, лишь бы показаться богаче и круче, у вас явно токсичные отношения с деньгами. До добра они не доведут.