Стоп-слова: эти фразы вы никогда не услышите от людей с высоким эмоциональным интеллектом

Не стоит напоминать другим о их провалах и ошибках. Так не делают люди с эмоциональным интеллектом выше среднего, они не разрушают других, а помогают подняться, признают право на ошибки и неудачи, которые помогают стать людям лучшей версией себя. И, конечно, не говорят о провалах и просчетах в резкой форме.