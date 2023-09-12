Стоп-слова: эти фразы вы никогда не услышите от людей с высоким эмоциональным интеллектом

Эмоционально разумный и развитый человек никогда не унизит и не оскорбит подчиненного, не закатит истерику перед коллегами, не сорвется на крик и не устроит головомойку близким из-за плохого настроения.
Высокий эмоциональный интеллект — способность распознавать и принимать чувства других людей и, конечно, свои тоже — одно из качеств хорошего руководителя, понимающего партнера в браке, хорошего родителя и залог счастливой жизни в целом. Люди, обладающие им, умеют сопереживать и слышать людей. Как пишет издание MixNews, эмоционально умные люди, например, никогда не произнесут вот эти фразы.
«Это твоя вина»
Даже если это так, нет необходимости прямо упоминать и выделять это. Люди с эмоциональным интеллектом выше среднего не обвиняют и не осуждают других. Они пытаются понять, сделать выводы и помочь.
Любой человек, обвиняющий другого в чем бы то ни было, заставляет его вставать в оборонительную позицию, провоцирует конфликт. Тот же, кто обладает высоким эмоциональным интеллектом, наоборот, снижает накал негатива, не заставляет человека защищаться и оправдываться, а предлагает свою помощь.
«Мне все равно»
Так никогда не скажет эмоционально зрелый человек, тем более если речь о том, что важно для другого. Это явное проявление бессердечия, равнодушия и собственного низкого эмоционального интеллекта.
«Вы абсолютно не правы»
Это утверждение оскорбительно, когда оно используется без реального понимания точки зрения другого или только для подтверждения собственной правоты без приведения аргументации. Лучше сказать иначе, например: «Я ценю и принимаю вашу точку зрения, но сам считаю совсем по-другому».
«Это только твоя проблема»
Эмоционально зрелый человек способен сочувствовать и сопереживать другим. Но эта фраза — явное проявление непонимания, нежелания слышать и понять другого человека.
«Мне не нужна твоя помощь»
Быть интеллектуалом в эмоциональном плане означает в том числе и обладать силой принимать помощь от других, признавать свои слабые стороны и несовершенство. Не отказываться от поддержки — это еще и способ помочь другим.
Исследования показали, что помощь другим помогает людям жить дольше, быть здоровее и благополучнее. Так почему бы вам не поспособствовать процветанию других, приняв от них помощь?
«Ты облажался/все испортил»
Не стоит напоминать другим о их провалах и ошибках. Так не делают люди с эмоциональным интеллектом выше среднего, они не разрушают других, а помогают подняться, признают право на ошибки и неудачи, которые помогают стать людям лучшей версией себя. И, конечно, не говорят о провалах и просчетах в резкой форме.
«Это несправедливо»
Если вы постоянно повторяете, что кто-то к вам несправедлив, вряд ли у вас высокий эмоциональный интеллект. Это утверждение — проявление незрелости и слабости. Так говорит человек, который не хочет разобраться в обстоятельствах и совершенных ошибках и не готов двигаться дальше.