Помидорка с сюрпризом: в Роскачестве назвали марки томатной пасты с крахмалом и нитратами

«Концентрирование позволяет дольше хранить продукт, он занимает меньше места, экономичен, им удобнее пользоваться. Томатная паста — это, по сути, то же томатное пюре, но сильно концентрированное. Если содержание растворимых сухих веществ в стандартном томатном пюре составляет 12–24%, то в томатной пасте оно должно быть не менее 25%. Таким образом, томатная паста гуще томатного пюре, и для ее изготовления требуется больше томатов», — поясняет эксперт.