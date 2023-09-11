Помидорка с сюрпризом: в Роскачестве назвали марки томатной пасты с крахмалом и нитратами

Томатная паста — довольно популярный продукт. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 84% покупателей используют ее для приготовления блюд, 12% — заменяют томатной пастой кетчуп.
Среди потребителей были опасения, что производители добавляют в продукт крахмал, сахар, подсластители, соль, консерванты и ароматизаторы. Эксперты Роскачества решили изучить 20 наиболее популярных марок томатной пасты. Всю продукцию исследовали по 455 показателям, чтобы проверить ее качество и безопасность. Оказалось, что только 25% продукции соответствуют требованиям законодательства.
Какие нарушения выявили эксперты
Крахмал
В товарах 10 торговых марок выявили природный крахмал. Он может прийти из натуральных томатов, и его наличие нельзя отнести к нарушениям требований ГОСТа или к несоответствию опережающим требованиям Роскачества.
Однако у четырех производителей крахмала оказалось больше, чем разрешают стандарты:
«Главпродукт»;
«Иранская»;
«Красная цена»;
Baisad.
Не нашли крахмала в продукции «Ашан», «Зареченский продукт», «Лента», «Маркет Перекресток», «Махеевъ», Mutti.
Консерванты
В пасте «Лента» обнаружили не заявленные в маркировке бензойную и сорбиновую кислоты.
В продукции «Зареченский продукт» и Global Village нашли не заявленную в маркировке сорбиновую кислоту.
В пасте марки Baisad выявили не заявленную в маркировке бензойную кислоту.
Использование консервантов в томатной пасте — это нарушение ГОСТа. Если производитель не указывает их наличие в составе, то он не только нарушает регламент производства, но еще и обманывает покупателя.
Нитраты
В пастах «Иранская» и «Буздякская» эксперты выявили превышение установленных регламентом норм по содержанию нитратов. Однако пестицидов в исследованной продукции не нашли.
Вместо пасты — пюре
Руководитель проекта некоммерческой организации «Российский союз производителей соков» (РСПС)
Томатное пюре — продукт, который получают путем измельчения или протирания свежих томатов без отделения сока или мякоти. Такое пюре часто концентрируют, удаляя из него часть воды и увеличивая, соответственно, содержание в нем растворимых сухих веществ (так называют все вещества плодов, растворимые в воде).
«Концентрирование позволяет дольше хранить продукт, он занимает меньше места, экономичен, им удобнее пользоваться. Томатная паста — это, по сути, то же томатное пюре, но сильно концентрированное. Если содержание растворимых сухих веществ в стандартном томатном пюре составляет 12–24%, то в томатной пасте оно должно быть не менее 25%. Таким образом, томатная паста гуще томатного пюре, и для ее изготовления требуется больше томатов», —
По этому критерию не прошли проверку пасты следующих торговых марок:
«ВкусВилл»;
«Зареченский продукт»;
«Иранская»;
«Лента»;
Baisad.
Сахароза и соль
В томатную пасту марки Global Village добавлена сахароза и так же, как с консервантом, она не заявлена на маркировке. Аналогично с сахарозой поступили производители ТМ:
«Дядя Ваня»;
«Кухмастер»;
«Лента»;
«Махеевъ».
Подсластители, в том числе аспартам, в исследованной продукции обнаружены не были.
В продукции торговых марок «Лента» и «Зареченский продукт» выявлено превышение установленных ГОСТом значений хлоридов, что может говорить о добавлении поваренной соли.
Кто прошел проверку
Продукция
«Green Ray Ящик астраханских помидоров»;
«Маркет Перекресток»;
«Помидорка»;
«Ашан»;
«Кубаночка»
соответствует требованиям законодательства, но недотягивает до опережающего стандарта Роскачества. Их рейтинг варьируется от 4,87 баллов до 4,53 баллов. «Отличников» среди исследованной пасты не оказалось.