И психолог не нужен: эти 3 фильма помогут тем, кто сейчас находится на грани развода

Психологи утверждают, что кинофильмы помогают взглянуть со стороны на ситуации, схожие с теми, что происходят в нашей жизни. А еще драмы про отношения часто отвечают на многие вопросы, которые возникают у нас во время трудных периодов, связанных с расставанием, изменой, предательством.
Дипломированный психолог, стаж более 30 лет, эксперт по семейному счастьюЛичный сайт
Если вы на грани развода
Елена Горелова, психолог с 30-летним стажем, в
Мини-сериал «Сцены из супружеской жизни»
Это свежий ремейк камерной драмы Ингмара Бергмана с несравненной Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком. Пока вышел только первый сезон, в нем всего пять эпизодов.
Супруги переживают болезненный разрыв, хотя их чувства все еще живы. История про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе даже после развода.
Психолог отмечает, что в сериале можно найти ответы на очень серьезные вопросы:
На чем держится успешный брак?
Стоит ли сохранять брак ради детей?
Как вернуть страсть в отношения?
Какие чувства возникают до и в процессе развода?
«Весенние надежды»
Трагикомедия режиссера Дэвида Френкеля 2012 года с Мэрил Стрип в главной роли. О том, как сохранить брак, который длится уже много лет, и вернуть отношениям искру. Можно глубже разобраться в таких вопросах:
Что делать, когда чувства угасли?
Как сблизиться с супругом, если он этого не хочет?
Возможно ли вернуть любовь после 30 лет брака?
Как психолог может помочь отношениям?
«Близость»
Шикарный фильм 2004 года с Натали Портман, Джудом Лоу, Клайвом Оуэном и Джулией Робертс про отношения внутри любовного четырехугольника, которые постепенно накаляются и в итоге приводят к парадоксальной развязке.
Психолог считает, что в фильме можно найти ответы на эти вопросы:
Что такое настоящая близость?
Как отличить влюбленность от любви?
Можно ли сохранить брак после измены?
Как разобраться в своих чувствах?
Ранее психолог порекомендовала несколько кинофильмов, которые стоит посмотреть со своим партнером, если вы переживаете из-за одной из пяти самых распространенных жизненных сложностей. Например, супруг вас тиранит или его мама не дает спокойно жить. Подробнее — в материале «Доктора Питера».