И психолог не нужен: эти 3 фильма помогут тем, кто сейчас находится на грани развода

Психологи утверждают, что кинофильмы помогают взглянуть со стороны на ситуации, схожие с теми, что происходят в нашей жизни . А еще драмы про отношения часто отвечают на многие вопросы, которые возникают у нас во время трудных периодов, связанных с расставанием, изменой, предательством.