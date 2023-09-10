Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

И психолог не нужен: эти 3 фильма помогут тем, кто сейчас находится на грани развода

Эксперт посоветовала посмотреть фильмы, которые способны помочь, если вы сейчас думаете о расставании с партнером. Они позволят увидеть ситуацию как бы со стороны.

10 сентября 2023
развод фильмы психология
Источник:
iStockphoto

Психологи утверждают, что кинофильмы помогают взглянуть со стороны на ситуации, схожие с теми, что происходят в нашей жизни. А еще драмы про отношения часто отвечают на многие вопросы, которые возникают у нас во время трудных периодов, связанных с расставанием, изменой, предательством.

Елена Горелова
Психология

Дипломированный психолог, стаж более 30 лет, эксперт по семейному счастью

Если вы на грани развода

Елена Горелова, психолог с 30-летним стажем, в своем блоге посоветовала посмотреть в свободный вечер один из фильмов, который в какой-то степени даже может заменить поход к психологу.

Читайте также

Мини-сериал «Сцены из супружеской жизни»

Это свежий ремейк камерной драмы Ингмара Бергмана с несравненной Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком. Пока вышел только первый сезон, в нем всего пять эпизодов.

Супруги переживают болезненный разрыв, хотя их чувства все еще живы. История про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе даже после развода.

Психолог отмечает, что в сериале можно найти ответы на очень серьезные вопросы:

  • На чем держится успешный брак?

  • Стоит ли сохранять брак ради детей?

  • Как вернуть страсть в отношения?

  • Какие чувства возникают до и в процессе развода?

И психолог не нужен: эти 3 фильма помогут тем, кто сейчас находится на грани развода
Источник:
кадр из фильма/кинопоиск/Podpisnov

«Весенние надежды»

Трагикомедия режиссера Дэвида Френкеля 2012 года с Мэрил Стрип в главной роли. О том, как сохранить брак, который длится уже много лет, и вернуть отношениям искру. Можно глубже разобраться в таких вопросах:

  • Что делать, когда чувства угасли?

  • Как сблизиться с супругом, если он этого не хочет?

  • Возможно ли вернуть любовь после 30 лет брака?

  • Как психолог может помочь отношениям?

И психолог не нужен: эти 3 фильма помогут тем, кто сейчас находится на грани развода
Источник:
кадр из фильма/кинопоиск/Pestrik

«Близость»

Шикарный фильм 2004 года с Натали Портман, Джудом Лоу, Клайвом Оуэном и Джулией Робертс про отношения внутри любовного четырехугольника, которые постепенно накаляются и в итоге приводят к парадоксальной развязке.

Психолог считает, что в фильме можно найти ответы на эти вопросы:

  • Что такое настоящая близость?

  • Как отличить влюбленность от любви?

  • Можно ли сохранить брак после измены?

  • Как разобраться в своих чувствах?

И психолог не нужен: эти 3 фильма помогут тем, кто сейчас находится на грани развода
Источник:
кадр из фильма/кинопоиск/Морской_котик

Ранее психолог порекомендовала несколько кинофильмов, которые стоит посмотреть со своим партнером, если вы переживаете из-за одной из пяти самых распространенных жизненных сложностей. Например, супруг вас тиранит или его мама не дает спокойно жить. Подробнее — в материале «Доктора Питера».

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Психология