Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Психолог Митрохина раскрыла 4 лайфхака, которые помогут никогда не опаздывать

Отсутствие пунктуальности и безграмотный тайм-менеджмент могут здорово потрепать нервы, причем не только вам, но и вашим близким и даже начальству. Узнайте, как научить себя жить в ладах со временем.

18 сентября 20232
Психолог Митрохина раскрыла 4 лайфхака, которые помогут никогда не опаздывать
Источник:
unsplash.com

Счастливые, как известно, часов не наблюдают. Однако привычка постоянно опаздывать и не следить за временем может очень дорого вам обойтись. Что делать, чтобы от нее избавиться раз и навсегда? Объясняет психолог Елена Митрохина.

Елена Митрохина
Психология

Практический психолог

Почему мы всегда опаздываем? Бывает, что причины вполне объективны: пробки, загруженность на работе или случайно забытые ключи. Но если мы честно взглянем правде в глаза, то часто причина кроется в нашей непредусмотрительности и неумении планировать время. Иногда постоянные опоздания настолько входят в привычку, что становятся неотъемлемой частью жизни. Однако время и график очень важны в нашем быстротечном мире.

Читайте также

Давайте разберемся, как победить эту злосчастную привычку.

Во-первых, ставьте свои будильники на 10-15 минут раньше, чтобы иметь запас в случае непредвиденных обстоятельств.

Делайте списки дел на день и кладите их рядом с ключами или в смартфоне, чтобы не забыть основные задачи, планируя время под них. Вспомните, когда в последний раз вы опаздывали на встречу из-за небрежности.

Кроме того, выделите достаточно времени на дорогу. Если вы знаете, что до места встречи нужно ехать 30 минут, учтите это при планировании всего своего графика.

И самое главное: станьте осознанными путешественниками во времени. Пришло время научиться оценивать длительность работ и задач, чтобы не бежать как сумасшедшие, а спокойно и своевременно приходить к месту.

Читайте также

Опоздание становится хроническим, когда мы не уделяем должного внимания планированию своего времени и привыкаем к постоянному проскакиванию дедлайнов.

Иногда это связано с нашим личным характером — например, мы можем быть непунктуальными по природе или недооцениваем время, не планируем его заранее. Бывает, что опоздание — результат чрезмерно заполненного расписания или непредвиденных ситуаций. Неконтролируемые задержки, пробки, аварии — все это добавляет нам стресса и испорченного настроения.

Но, если задуматься, опоздание может иметь и более глубокие причины. Оно может быть связано с нашим отношением к своим обязательствам и другим людям. Если мы не уважаем чужое время и не ценим его, то, скорее всего, сложно будет придерживаться графика.

И помните, пунктуальность — залог сбалансированной и успешной жизни.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Психология