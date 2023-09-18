Психолог Митрохина раскрыла 4 лайфхака, которые помогут никогда не опаздывать

Счастливые, как известно, часов не наблюдают. Однако привычка постоянно опаздывать и не следить за временем может очень дорого вам обойтись. Что делать, чтобы от нее избавиться раз и навсегда? Объясняет психолог Елена Митрохина.
Почему мы всегда опаздываем? Бывает, что причины вполне объективны: пробки, загруженность на работе или случайно забытые ключи. Но если мы честно взглянем правде в глаза, то часто причина кроется в нашей непредусмотрительности и неумении планировать время. Иногда постоянные опоздания настолько входят в привычку, что становятся неотъемлемой частью жизни. Однако время и график очень важны в нашем быстротечном мире.
Давайте разберемся, как победить эту злосчастную привычку.
Во-первых, ставьте свои будильники на 10-15 минут раньше, чтобы иметь запас в случае непредвиденных обстоятельств.
Делайте списки дел на день и кладите их рядом с ключами или в смартфоне, чтобы не забыть основные задачи, планируя время под них. Вспомните, когда в последний раз вы опаздывали на встречу из-за небрежности.
Кроме того, выделите достаточно времени на дорогу. Если вы знаете, что до места встречи нужно ехать 30 минут, учтите это при планировании всего своего графика.
И самое главное: станьте осознанными путешественниками во времени. Пришло время научиться оценивать длительность работ и задач, чтобы не бежать как сумасшедшие, а спокойно и своевременно приходить к месту.
Опоздание становится хроническим, когда мы не уделяем должного внимания планированию своего времени и привыкаем к постоянному проскакиванию дедлайнов.
Иногда это связано с нашим личным характером — например, мы можем быть непунктуальными по природе или недооцениваем время, не планируем его заранее. Бывает, что опоздание — результат чрезмерно заполненного расписания или непредвиденных ситуаций. Неконтролируемые задержки, пробки, аварии — все это добавляет нам стресса и испорченного настроения.
Но, если задуматься, опоздание может иметь и более глубокие причины. Оно может быть связано с нашим отношением к своим обязательствам и другим людям. Если мы не уважаем чужое время и не ценим его, то, скорее всего, сложно будет придерживаться графика.
И помните, пунктуальность — залог сбалансированной и успешной жизни.