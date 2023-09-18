Психолог Митрохина раскрыла 4 лайфхака, которые помогут никогда не опаздывать

Почему мы всегда опаздываем? Бывает, что причины вполне объективны: пробки, загруженность на работе или случайно забытые ключи. Но если мы честно взглянем правде в глаза, то часто причина кроется в нашей непредусмотрительности и неумении планировать время. Иногда постоянные опоздания настолько входят в привычку, что становятся неотъемлемой частью жизни. Однако время и график очень важны в нашем быстротечном мире.