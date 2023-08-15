Психолог Лабковский объяснил, что заставляет девушек влюбляться в плохих парней

Почему к некоторым людям мы не испытываем симпатии, хотя они красивы, умны, добродушны и в принципе подходят под все параметры «хорошего человека?» Многие и вовсе стремятся быть с теми, с кем больше негативных, чем позитивных моментов, отчаянно цепляясь за отношения и стремясь сделать все, чтобы их сохранить.
Можно во всем винить ту самую любовь, которая должна стерпеть все. Но на самом деле любовь — это про заботу, доброту и полное спокойствие. А болезненная привязанность — всего лишь последствие детских травм.
«Влюбленность, привязанность, желание или нежелание строить отношения. Та скорость, с которой мы сближаемся с партнером, страхи или попадание в абьюз — это все, чему нас учили родители. Почему так? И как научить своих детей любви? Давайте разбираться», — говорит психолог.
Запомните одну важную вещь: любовь — это не что иное, как переживание детских эмоций по отношению к родителям. И ничего больше.
Чтобы понять эту схему, нужно обратиться к модели привязанности, которую открыл английский психиатр Джон Боубли. Он исследовал, как поведение родителей влияет на формирование отношений детей во взрослом возрасте. Затем он поделился этими мыслями с женой, вместе они решили заменить слово «любовь» более подходящим по смыслу — «привязанность».
«Всем млекопитающим привязанность необходима для выживания. Чем меньше мы самостоятельны от рождения, тем больше зависим от тех, кто о нас заботится. В дикой природе родители ухаживают за детенышами добровольно. Чтобы мать и отец, рискуя всем, оставались рядом с малышом, необходим некий природным механизм, который заставляет их это делать неосознанно», — говорит психолог.
Привязанность формируется еще с рождения. Малыш или детеныш смотрит на маму, ищет любовь в ее глазах, а она смотрит на него. Между ними создается особая связь. Так ребенок понимает, что он в безопасности. Страх потери родителей для многих равноценен страху смерти.
Тем временем и родитель получает «подкрепление», заботясь о малыше. Чем больше они ухаживают, заботятся, кормят, тем сильнее работают окситоциновые рецепторы. Привязанность становится крепче. Это работает как с мамами, так и с папами.
Если мать спокойна и последовательна, отзывается на отклик малыша, с любовью и радостью ухаживает за ним, то у ребенка формируется надежная привязанность. Такой человек умеет любить и быть любимым. Отношения для него — это счастье. Ему легко забыть о тех, с кем нет взаимности, и ему хорошо в отношениях с тем, кто отвечает на чувства.
Но иногда что-то идет не так. Например, мать оказывается эмоционально незрелой, отвергающей или непоследовательной. Она может слишком сильно тревожиться, поэтому не справляться с материнством. Или же она переживает послеродовую депрессию.
Тогда у человека формируется:
тревожная;
избегающая;
тревожно-избегающая привязанность.
При избегающей привязанности он понимает, что любовь — это боль. Еще в детстве мама не отвечала ребенку любящим взглядом, поэтому он не ищет этого во взрослых отношениях.
Тревожная привязанность формируется, если мать непоследовательна и непредсказуема. Чередуется доступность и недоступность, последовательности нет.
Люди с ненадежным типом привязанности постоянно «вляпываются» в сложные отношения.
Что еще важно знать? Избегающие часто выбирают недоступных партнеров. Тревожные изводят близких ревностью и подозрениями, не могут расслабиться в отношениях и вечно ожидают подвоха. Тревожно-избегающие боятся любви, ведь она ассоциируется с болью и отвержением.
Но есть и хорошие новости: все эти моменты можно проработать с психологом. Главное — осознать проблему и не бояться «перекраивать» свою психику.