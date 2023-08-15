Психолог Лабковский объяснил, что заставляет девушек влюбляться в плохих парней

Если мать спокойна и последовательна, отзывается на отклик малыша, с любовью и радостью ухаживает за ним, то у ребенка формируется надежная привязанность. Такой человек умеет любить и быть любимым. Отношения для него — это счастье. Ему легко забыть о тех, с кем нет взаимности, и ему хорошо в отношениях с тем, кто отвечает на чувства.