С рождением ребенка жизнь женщины резко меняется. Новые обязанности, изменение распорядка дня, бессонные ночи и, главное, огромная ответственность за здоровье и безопасность малыша — серьезная нагрузка на организм.
Все эти факторы могут привести к опасным заболеваниям, на которые ни в коем случае нельзя закрывать глаза. О том, каким «профессиональным» болезням подвержены молодые мамы, «Доктору Питеру» рассказал акушер-гинеколог Денис Банный, эксперт лаборатории «Гемотест».
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Послеродовая депрессия
По некоторым оценкам, послеродовую депрессию в России выявляют у 15% молодых мам. А различные нарушения психического состояния встречаются в 57–70% случаев. Послеродовая депрессия проявляется в среднем через месяц после родов.
Она выражается в том, что молодая мама не хочет ухаживать за ребенком, иногда даже видеть его, просто вставать с постели и что-то делать; у нее теряется интерес к миру, общению, хобби. Если послеродовая депрессия нетяжелая, она проходит через 3–6 месяцев, но у некоторых женщин может длиться до 1,5–2 лет.
Как правило, такое состояние провоцируют сильные гормональные изменения, типичные для периода после рождения малыша. Ситуация ухудшается тем, что молодая мама не может уделить время себе, у нее нет личного пространства, возникает социальная изоляция.
Послеродовая депрессия не только снижает качество жизни женщины — порой она становится источником смертельной опасности для самой мамы и ребенка. Поэтому при первых признаках этого заболевания необходимо обратиться к специалисту.
Боли в спине и шее
Сразу после родов боли в спине может вызвать излишняя подвижность крестцово-подвздошного сустава. На его связки воздействует гормон релаксин, и сустав становится подвижнее.
Необходимость поднимать прибавляющего в весе малыша вызывает обострение остеохондрозов, для которых типична острая и резкая или, наоборот, тупая и ноющая боль, отдающая в ногу, бедро. Из-за ношения ребенка одной рукой с опорой на бедро или ночного кормления лежа на одном боку молодая мама может столкнуться со сколиозом — искривлением позвоночника.
Он, в свою очередь, может привести к защемлению мягких тканей и нервных волокон, что вызывает сильную боль в пояснице и ограничивает подвижность позвоночника. При появлении болей в спине необходимо обратиться к врачу, который назначит обследования, лекарства и физиотерапию.
Проблемы с зубами
Сильная и внезапная зубная боль — частая проблема молодых мам. Многие беременные женщины боятся лечить зубы, считая, что это может повредить ребенку. А после рождения малыша очень сложно найти время и возможность посетить стоматолога. При этом грудное вскармливание буквально вымывает из организма кальций и другие минералы, необходимые для здоровья зубов.
В результате женщине приходится сталкиваться с кариесом и пульпитом. В данном случае поможет рацион, богатый продуктами, содержащими кальций, в первую очередь молоко и творог. Кроме того, необходимо все же найти время на регулярные профилактические визиты к стоматологу. В конце концов, именно от здоровья и спокойствия мамы зависит благополучие малыша.
Железодефицитная анемия
Кровопотеря в родах и грудное вскармливание, из-за которого вместе с другими элементами из организма женщины уходит железо, могут стать причиной железодефицитной анемии. Это заболевание, при котором содержание железа в сыворотке крови, тканях и костном мозге снижается, нарушается образование гемоглобина и эритроцитов — переносчиков кислорода.
В результате возникает гипоксия, из-за которой женщина чувствует слабость. Также у молодой мамы при нехватке железа ухудшается настроение, так как элемент способствует синтезу нейромедиатора дофамина. У женщины становятся сухими и ломкими волосы и ногти, ухудшается состояние кожи. Один из характерных симптомов этого заболевания — извращение вкуса: у людей с железодефицитной анемией порой возникает желание употребить в пищу даже несъедобные вещи, например мел или землю.
Железодефицитная анемия может привести к гастритам, мышечной слабости, снижению иммунитета. Это заболевание лечится препаратами железа. Сейчас врачи, как правило, назначают молодым мамам прием таких препаратов в профилактических дозах, не дожидаясь первых симптомов анемии.
Важно следить за здоровьем
Хотя заботы о малыше отнимают много времени, важно уделять внимание своему самочувствию и регулярно посещать врача. Это поможет вовремя предупредить начало серьезных проблем, которые способны омрачить жизнь. Кроме того, матери стоит следить за своим питанием, режимом дня и эмоциональным состоянием.