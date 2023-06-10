Она выражается в том, что молодая мама не хочет ухаживать за ребенком, иногда даже видеть его, просто вставать с постели и что-то делать; у нее теряется интерес к миру, общению, хобби. Если послеродовая депрессия нетяжелая, она проходит через 3–6 месяцев, но у некоторых женщин может длиться до 1,5–2 лет.