Хорошие девочки не жалуются: психолог Лабковский объяснил, почему нам тяжело говорить о чувствах

В любых отношениях бывают свои свои трудности и кризисные периоды. Иногда трудно определиться: временные ли это проблемы, которые можно и нужно решить, или же вам просто не по пути со своей второй половинкой. Как понять, что у вас нет будущего с вашим бойфрендом или девушкой? Мнение психолога по этому вопросу можно узнать ЗДЕСЬ.