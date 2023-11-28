Хорошие девочки не жалуются: психолог Лабковский объяснил, почему нам тяжело говорить о чувствах

Звучит все очень просто: не нравится тебе что-то в любимом человеке — просто скажи об этом словами через рот, обсудите проблему — и все будет хорошо. Почему же на практике так тяжело говорить о своих чувствах с партнером? Ответ на этот вопрос в своем телеграм-канале дает психолог Михаил Лабковский.
Как отмечает специалист, некоторые люди жалуются, что в момент, когда они все-таки решаются на беседу с возлюбленным, язык как будто присыхает к нёбу, настолько им тяжело разговаривать о пожеланиях и чувствах. Почему так происходит?
Источники проблемы нужно искать в детстве. Многих из нас учат с самых ранних лет делить все чувства на плохие и хорошие. Гнев, как правило, как раз попадал в категорию плохих и порицаемых чувств. Особенно часто такую стратегию навязывают девочкам.
Некоторые свято верят в концепцию «хороших девочек», которые не должны злиться, капризничать, спорить и выражать свое недовольство.
Когда такой ребенок вырастает, он уже вбил себе в голову, что злость и гнев — это очень плохо. И в итоге человек изо всех сил старается запихнуть в себя эти эмоции, надевает маску и делает вид, что он в полном порядке и нет причин для беспокойства.
Однако на самом деле любое нарушение ваших личных границ закономерно вызывает гнев, и это абсолютно естественно. Иногда он может выражаться через ярость, а иногда в раздражении.
И из-за особенностей воспитания в детстве многие из нас в такие моменты просто замирают, молчат и думают, что надо лишь потерпеть, — когда-нибудь возлюбленный обязательно сам все поймет. Но, к сожалению, люди не умеют читать мысли друг друга. Мы все очень разные, и без вашей помощи партнеру будет трудно понять, что он делает что-то не так.
Мы терпим и молчим, потому что у нас нет навыка адекватно использовать свой гнев — не срываться и не кричать, а отстаивать свои границы. Проговаривать все свои пожелания — это навык, которому придется научиться каждому, кто хочет выстроить здоровые отношения.
Кстати
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