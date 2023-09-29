Психолог Ли назвал 10 признаков, что с этим человеком у вас нет будущего

У двоих в отношениях должна быть сильная естественная связь — эмоциональная и интеллектуальная, способная выдержать все, что может подкинуть им жизнь. Она развивается не сразу, для этого требуется время. Но если вы уже давно вместе, а ее так и нет, двигайтесь дальше один. Обязательно найдется тот, с кем прочная и качественная связь возникнет.