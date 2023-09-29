Психолог Ли назвал 10 признаков, что с этим человеком у вас нет будущего

Если быть слишком разборчивым и раз за разом разрывать отношения из-за каких-то поверхностных и незначимых придирок к человеку, вряд ли получится создать крепкий союз.
Но разрушиться могут и те отношения, в которых вы соглашаетесь терпеть слишком многое. Психолог
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1. Вас не уважают
Это даже не обсуждается, если человек ни во что не ставит ваше мнение, усилия, заслуги и желания и даже не пытается понять, почему то или иное вам не нравится. Нет никаких шансов, что с ним у вас могут сохраниться надолго серьезные отношения. Прощайтесь с таким не задумываясь.
2. Вы не уважаете
Если по каким-то причинам партнер утратил ваше доверие и уважение к нему пропало, смысла продолжать отношения мало. Если вы совершенно не видите никаких достоинств личности у вашего избранника, лучше дать возможность человеку найти кого-то другого, кто будет воспринимать его иначе.
3. Вы полные противоположности
Есть черты личности, которые в корне несовместимы. Осознать это в период ухаживаний, подъема чувств, испытывая непреодолимое желание создать семью, иногда очень непросто. Но если вы все чаще задумываетесь о том, что с вашим партнером у вас нет ничего общего (разные темпераменты и интересы, отношение к воспитанию детей, времяпрепровождению и так далее), стоит понять: дальше будет еще сложнее.
4. Вас совсем не понимают
Если обычный разговор с партнером вызывает у вас отчаянное чувство, что вы говорите с глухим, который вас не слышит и не понимает, задумайтесь. Ведь вы будто живете на другой планете — отчуждены и очень одиноки.
Важно при этом обязательно говорить партнеру, что вас не устраивает, с чем вы не согласны, а не молча требовать от него понимания на уровне телепатии. Если даже тогда он не слышит вас, пора «садиться в ракету и улетать».
5. И даже не прилагают усилий
Если партнер даже не пытается улучшить отношения, никак не откликается на ваши просьбы что-то изменить в себе или в них, хотя бы попробовать начать сближение, то нет смысла их продолжать.
6. Он недоступен на 100%
Чтобы отношения работали, этот человек на самом деле должен быть доступен вам. Если же он до сих пор женат, тоскует по кому-то в прошлом или настоящем, зависит от чего-то — алкоголя, наркотиков, игр, то будущего с ним не будет.
7. Вы ему не доверяете
Постоянно подозревать человека в измене, быть начеку каждую секунду — это утомительно, и в первую очередь для вас. Элементы флирта и ревности в отношениях иногда полезны: это бодрит и заводит, не дает соскучиться. Но если вы думаете о возможном предательстве постоянно, вы будете жить в состоянии беспокойства и тревоги. Зачем вам это надо?
8. Отсутствует откровенность
В крепких и долгих отношениях важно быть честным с партнером — открытым и искренним, способным обсуждать самые непростые проблемы. Это помогает разрешить любые возникающие сложности. Если же вы по каким-то причинам скрываете свои желания, чувства, мысли и тем более поступки, такой союз обречен.
9. Нет взаимопомощи
Обращаться за помощью и поддержкой к своему партнеру в отношениях — это норма. И он должен хотеть делиться именно с вами своими бедами и заботами. В случае когда со своими радостями и печалями вы или ваш партнер идете к другим людям — родственникам, подругам, друзьям, коллегам, то это плохой знак.
Конечно, постоянно держаться за руки, смотреть друг другу в глаза и быть всем-всем друг для друга невозможно. Другие люди тоже должны быть частью вашей жизни. Но не будет ничего хорошего в отношениях, если вы склонны обращаться к кому-то еще, кроме вашего партнера, когда хотите поделиться чем-то действительно захватывающим или действительно сложным в своей жизни.
10. Вы не чувствуете сильной связи
У двоих в отношениях должна быть сильная естественная связь — эмоциональная и интеллектуальная, способная выдержать все, что может подкинуть им жизнь. Она развивается не сразу, для этого требуется время. Но если вы уже давно вместе, а ее так и нет, двигайтесь дальше один. Обязательно найдется тот, с кем прочная и качественная связь возникнет.