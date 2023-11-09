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«Птичий тест» поможет понять, что ваш брак находится на грани краха

Есть способ определить, насколько долговечны ваши отношения. Поможет простой «птичий тест». Попробуйте сами — и тут же поймете, насколько вы и ваш партнер настроены друг на друга.

9 ноября 2023
тест отношения
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iStockphoto

«Птичий тест» — это простой способ определить, насколько крепки ваши отношения с партнером и не грозит ли вам в ближайшем будущем расставание. Причем тест имеет научное обоснование: он подкреплен исследованиями психологов.

Что такое «птичий тест»

Предложите вашему супругу обратить внимание на сидящую неподалеку птичку и оцените его реакцию. Если он включается, проявляет интерес, начинает и поддерживает разговор о птичке, это хороший знак. Есть большая вероятность, что вы с партнером надолго сохраните крепкие и хорошие отношения.

Но если ваш близкий человек вообще никак не откликается, не реагирует на ваши слова и просьбу, то отношения скоро могут изжить себя и закончиться. Здоровыми их назвать уж точно нельзя.

Важно, что «птичий тест» — условное название. Обратить внимание партнера можно на любую вещь, предмет или явление. Главное — это его реакция на запрос проявить к вам интерес.

Просьба может быть самой разной — от взглянуть на птичку до вынести мусор, испечь печенье, попросить совета. Именно реакция человека на нее будет определяющей — повернется он к вам или отвернется.

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Повернитесь к партнеру

Эксперты Института Готтмана проверили точность теста на молодоженах. В 86% случаев в течение шести лет после свадьбы супруги разводились, если проваливали «птичий тест». Дело в том, что партнеры просто были отстранены друг от друга, не вовлечены, не имели контакта и со временем отдалялись все больше, пишет со ссылкой на психологов издание Today.com.

Но даже если вы обнаружили, что ваш партнер не прошел «птичий тест», еще есть шансы восстановить отношения и стать друг другу ближе. Проявляйте сами к нему больше внимания, всегда позитивно реагируйте, когда ваш близкий человек будет искать с вами взаимодействия и связи.

«В какой-то момент и вы в ответ услышите заинтересованное „Что за птичка?“, когда покажете партнеру на синичку на дереве, — считает семейный терапевт Шинейд Смит. — Это признак того, что ему действительно важно то, что интересует вас».

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Боритесь до последнего

Елена Горелова
Психология

Дипломированный психолог, стаж более 30 лет, эксперт по семейному счастью

«Считаю, что отношения в браке нужно спасать до последнего, — говорит психолог Елена Горелова. — Уходить из семьи, разрушать семейную жизнь можно лишь в том случае, когда ничто не поможет восстановить и нормализовать отношения. Если у вас есть сомнения или хотя бы малая крупица надежды, что отношения можно спасти, делайте это любым способом».

Автор текста:Анна Майская
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