«Птичий тест» поможет понять, что ваш брак находится на грани краха

«Считаю, что отношения в браке нужно спасать до последнего, — говорит психолог Елена Горелова. — Уходить из семьи, разрушать семейную жизнь можно лишь в том случае, когда ничто не поможет восстановить и нормализовать отношения. Если у вас есть сомнения или хотя бы малая крупица надежды, что отношения можно спасти, делайте это любым способом».