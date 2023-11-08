Профессор Драпкина рассказала, что такое «синдром чая с бутербродом» и чем он опасен

Как рассказала академик РАН, профессор Оксана Драпкина, синдром чая с бутербродом означает особую форму недоедания. Бывает он у тех, кто не может или не хочет полноценно готовить для себя еду. Например, такое часто встречается у пожилых людей, особенно одиноких. Их рацион начинает состоять из бутербродов, крекеров, чая. В итоге со временем развивается дефицит витаминов и минералов. Как следствие:
человек теряет в весе;
появляются постоянная слабость и даже обморочные состояния;
снижается иммунитет;
плохо заживают раны;
кости становятся хрупкими.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
«Синдром чая с бутербродом» — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», —
Среди таких проблем, которые приводят к развитию синдрома, профессор назвала следующие восемь.
Снижение вкуса и обоняния. Из-за этого еда может казаться менее привлекательной. Кроме того, с возрастом уменьшается выработка слюны, что тоже может менять восприятие еды.
Хронические заболевания. Они могут снижать аппетит, вызывать трудности с приемом пищи. Кроме того, они обычно требуют изменений в питании — ограничения соли, жира, белка, углеводов, что тоже может снижать привлекательность еды.
Лекарства. Некоторые препараты могут влиять на способность ощущать вкус и запах, усваивать питательные вещества из еды и снижать аппетит.
Проблемы с зубами. Пожилые люди, потерявшие зубы или с плохо подогнанными зубными протезами, могут испытывать трудности с жеванием и глотанием.
Инвалидность. Люди с ограниченными физическими возможностями могут не в состоянии делать покупки или готовить самостоятельно.
Когнитивные нарушения. Ухудшение памяти и мышления может повлиять на способность человека ходить по магазинам, готовить еду и следить за количеством съедаемой пищи.
Социальная изоляция. Люди, оставшиеся в одиночестве, могут терять удовольствие от еды и интерес к приготовлению пищи.
Депрессия. Одиночество, ухудшение самочувствия, снижение физической активности могут стать причиной депрессии и потери аппетита.
Как можно помочь
Если вы замечаете подобный синдром у близкого вам человека, пожилого родственника, надо помочь ему наладить питание. Как это сделать? Оксана Драпкина дала несколько советов.
По возможности чаще заглядывайте к человеку пообедать или приглашайте к себе в гости. Также можно рассмотреть возможность доставки готовой еды.
Найдите информацию об акциях и скидках на продукты, если человек беспокоится из-за больших расходов средств на еду.
Периодически напоминайте близкому о необходимости съесть порцию фруктов, овощей и орехов.
Проконсультируйтесь с диетологом о необходимости приема поливитаминных комплексов или специализированного нутритивного питания.
Готовьте домашние супы и измельчайте пищу в блендере, если у человека есть проблемы с жеванием.
Чаще используйте лимонный сок, травы и специи, чтобы улучшить вкус пищи.
Стимулируйте человека к физической активности. Это поможет улучшить аппетит и сохранить мышечную массу.
Узнайте у лечащего врача, могут ли принимаемые лекарственные препараты влиять на аппетит или усвоение пищи, а также о том, как можно решить эти проблемы.
Обратитесь к врачу, если замечаете у близкого человека признаки депрессии или алкоголизма.