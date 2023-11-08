Профессор Драпкина рассказала, что такое «синдром чая с бутербродом» и чем он опасен

Снижение вкуса и обоняния . Из-за этого еда может казаться менее привлекательной. Кроме того, с возрастом уменьшается выработка слюны, что тоже может менять восприятие еды.

Хронические заболевания . Они могут снижать аппетит, вызывать трудности с приемом пищи. Кроме того, они обычно требуют изменений в питании — ограничения соли, жира, белка, углеводов, что тоже может снижать привлекательность еды.

Лекарства. Некоторые препараты могут влиять на способность ощущать вкус и запах, усваивать питательные вещества из еды и снижать аппетит.

Проблемы с зубами . Пожилые люди, потерявшие зубы или с плохо подогнанными зубными протезами, могут испытывать трудности с жеванием и глотанием.

Инвалидность. Люди с ограниченными физическими возможностями могут не в состоянии делать покупки или готовить самостоятельно.

Когнитивные нарушения . Ухудшение памяти и мышления может повлиять на способность человека ходить по магазинам, готовить еду и следить за количеством съедаемой пищи.

Социальная изоляция . Люди, оставшиеся в одиночестве, могут терять удовольствие от еды и интерес к приготовлению пищи.