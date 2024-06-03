Проверьте себя: 12 неочевидных признаков, что у вас есть психологические проблемы

Стандартный набор психологических проблем — неуверенность в себе, тревожность, сложности в отношениях. И не заметить их почти невозможно. Но бывает и так, что внутренний психологический сбой проявляется менее очевидными признаками. Но многие предпочитают не драматизировать — уверены, что живут прекрасно и абсолютно благополучны.
Психолог Энни Циммерман в своей новой книге «Твой личный психотерапевт», которая вышла в
Неосмысленные чувства отравляют жизнь
Если мы избегаем думать и говорить о том, что с нами произошло, мы оказываемся в тупиковой ситуации. Один мой друг сказал об этом так: представьте, что вы взяли охапку грязной, мокрой одежды и засунули ее в шкаф, потому что не хотите с ней разбираться. В каком-то смысле проблема решена, потому что вы не видите этой грязной одежды, но она гниет в шкафу, покрывается плесенью и воняет, и зловоние пропитывает все вокруг. Точно так же ваши неосмысленные чувства отравляют вам жизнь.
Возможно, вам совсем не хочется доставать их из шкафа и мыть — вам больно и тяжело заниматься этим. Но в конечном счете вам нужно навести порядок, иначе проблема усугубится».
Да у меня все хорошо!
Некоторые из вас, возможно, подумали: «Да у меня на самом деле все хорошо. У меня чудесная жизнь, и детство было замечательное; конечно, бывает небольшая тревожность, я слишком много работаю и слишком мало получаю, а еще у меня легкая форма зависимости от социальных сетей и вина, и меня все бросают, и голос в голове постоянно твердит, что я неудачник. А так все замечательно».
Многие считают, что психическое здоровье касается определенных расстройств, таких как шизофрения или биполярное расстройство. Однако это неверная позиция. Всем нам следует заботиться о своем психическом здоровье, и многие симптомы, указывающие на наличие проблемы, не бросаются в глаза.
Признаки, что проблемы, возможно, есть
Типы поведения, которые, на мой взгляд, вызваны той или иной психической проблемой:
вы грызете ногти;
плохо спите;
одержимы человеком, с которым у вас было только одно свидание;
страдаете от проблем с пищеварением;
испытываете стресс на работе;
изменяете своим партнерам;
страдаете от хронической усталости;
кричите на своих детей, а потом чувствуете себя виноватым;
накручиваете себя;
мучитесь беспричинными головными болями;
переедаете;
чувствуете бессилие.
Возможно, некоторые из перечисленных типов поведения свойственны вам. Не пугайтесь, это не значит, что вы ненормальны. Это просто значит, что вы человек. У каждого из нас свое уникальное психическое здоровье, точно так же, как и физическое.
Как понять, что происходит на более глубоком уровне
Проявляйте любопытство. Обдумайте все мысли, образы и воспоминания, которые приходят вам на ум, даже если они кажутся совершенно не относящимися к делу или странными. Эти мысли нередко рождаются в бессознательном. Обратите внимание на возникающие темы и паттерны, они указывают на то, что происходит внутри. Старайтесь не судить себя строго и не отмахиваться от мыслей, которые кажутся неактуальными, — обычно именно они имеют наибольшее значение. Я предлагаю вам записывать их по ходу чтения.
Анализируйте. Вернитесь в прошлое. Попробуйте вспомнить, как вам было в детстве, и обратите внимание на особенно тяжелые воспоминания. Чтобы понять причину ваших страданий, нам придется вернуться к началу. Как вас учили справляться с чувствами? Какую роль вы играли в своей семье? Где вы научились вести себя так, как сейчас? Старайтесь вспомнить все это по ходу чтения. Прошлое и его проявления в настоящем — ключ к самопознанию.
Чувствуйте. Обратите внимание на свое тело. Наш разум не всегда осознает, какие мысли и чувства мы подавляем, но тело не обманешь. Чувства — физические ощущения, так что попробуйте обратить внимание на то, что происходит в вашем теле по ходу чтения, и проанализируйте все, что заметите. Иногда, если вы чувствуете подавленность или дискомфорт, достаточно остановиться, подумать, почему это происходит, и сформулировать свое чувство — и вам станет немного легче, даже если этим вы и ограничитесь.