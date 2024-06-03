Проверьте себя: 12 неочевидных признаков, что у вас есть психологические проблемы

Если мы избегаем думать и говорить о том, что с нами произошло, мы оказываемся в тупиковой ситуации. Один мой друг сказал об этом так: представьте, что вы взяли охапку грязной, мокрой одежды и засунули ее в шкаф, потому что не хотите с ней разбираться. В каком-то смысле проблема решена, потому что вы не видите этой грязной одежды, но она гниет в шкафу, покрывается плесенью и воняет, и зловоние пропитывает все вокруг. Точно так же ваши неосмысленные чувства отравляют вам жизнь.

Возможно, вам совсем не хочется доставать их из шкафа и мыть — вам больно и тяжело заниматься этим. Но в конечном счете вам нужно навести порядок, иначе проблема усугубится».