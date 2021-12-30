Гипертонию часто называют «тихим убийцей»: вы можете не чувствовать высокое давление, в то время как оно медленно, но верно разрушает ваш организм. Медики советуют регулярно пользоваться тонометром, даже если вас ничего не беспокоит. Это касается как молодых, так и пожилых. Измерить давление — это дело, на которое уйдет не больше 5 минут, но так вы сможете защитить себя от развития опасных болезней.
Людям, с диагностированной гипертонией выписывают лекарства, прием которых должен помочь чувствовать себя лучше. Однако эксперты Европейской ассоциации профилактической кардиологии
Так, вам может помочь определенная физическая нагрузка:
интенсивная ходьба;
бег;
плавание;
Выбирайте ту, которая вам по душе и которая позволяет заниматься спортом без вреда для здоровья.
Согласно исследованию, людям с гипертонией «рекомендуется заниматься не менее 30 минут аэробными упражнениями средней интенсивности, такими как ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание 5-7 дней в неделю в течение не менее 150 минут в неделю».
Именно интенсивная ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде помогут снизить давление, а также контролировать его в будущем.
Также важно знать, что риск заполучить гипертонию сильно возрастает, если у вас есть следующие патологии:
заболевания периферических артерий (тромбоз, атеросклероз, эмболия, болезнь Рейно);
вы перенесли инфаркт;
сердечная недостаточность;
аневризма аорты;
хронические болезни почек;
Врачи напоминают, что людям с гипертонией надо следить за своим рационом, в частности, снизить потребление соли, кофеина, сахара и алкоголя.
Помните, что в зоне риска прежде всего курильщики, люди с ожирением, те, кому больше 65 лет, любители жирного и калорийного, а также люди, которые страдают от хронического недосыпа.
Заподозрить гипертонию довольно сложно, несмотря на то, что бывают состояния, которые даже без тонометра свидетельствуют об этом заболевании. Некоторые из них настолько неочевидны, что их редко связывают с сердцем и сосудами. Врачи рассказали о 6 неочевидных симптомах гипертонии, которые часто упускают.
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