Гипертонию часто называют «тихим убийцей»: вы можете не чувствовать высокое давление, в то время как оно медленно, но верно разрушает ваш организм. Медики советуют регулярно пользоваться тонометром, даже если вас ничего не беспокоит. Это касается как молодых, так и пожилых. Измерить давление — это дело, на которое уйдет не больше 5 минут, но так вы сможете защитить себя от развития опасных болезней.

Людям, с диагностированной гипертонией выписывают лекарства, прием которых должен помочь чувствовать себя лучше. Однако эксперты Европейской ассоциации профилактической кардиологии пришли к выводу , что не только таблетки помогают справиться с высоким артериальным давлением.

Так, вам может помочь определенная физическая нагрузка: