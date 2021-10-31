Чтобы хорошо себя чувствовать, реже болеть, не набирать лишний вес, тренировать сердечно-сосудистую систему, врачи советуют заниматься спортом. Физические нагрузки не обязательно должны быть слишком интенсивными — мало кто любит после тяжелого рабочего дня по несколько часов проводить вечера в спортивном зале. Главное в тренировках — регулярность. И, конечно же, важно выбрать тот вид спорта, который вам по душе, а не тот, который обещает тонкую талию за несколько недель.

Регулярные физические нагрузки помогают организму избавляться от стресса. Когда вы бегаете, плаваете или танцуете, вырабатываются гормоны счастья — эндорфин и дофамин. Поэтому после тренировок мы чувствуем прилив сил, у нас поднимается настроение. Стоит только войти в режим, как организм уже сам начинает требовать физической нагрузки, напоминая о том, какое приятное вознаграждение вас ждет после очередного занятия.

Помимо этого, регулярные занятия спортом могут улучшить ваши когнитивные способности, говорит терапевт Алевтина Федина.