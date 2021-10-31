Чтобы хорошо себя чувствовать, реже болеть, не набирать лишний вес, тренировать сердечно-сосудистую систему, врачи советуют заниматься спортом. Физические нагрузки не обязательно должны быть слишком интенсивными — мало кто любит после тяжелого рабочего дня по несколько часов проводить вечера в спортивном зале. Главное в тренировках — регулярность. И, конечно же, важно выбрать тот вид спорта, который вам по душе, а не тот, который обещает тонкую талию за несколько недель.
Регулярные физические нагрузки помогают организму избавляться от стресса. Когда вы бегаете, плаваете или танцуете, вырабатываются гормоны счастья — эндорфин и дофамин. Поэтому после тренировок мы чувствуем прилив сил, у нас поднимается настроение. Стоит только войти в режим, как организм уже сам начинает требовать физической нагрузки, напоминая о том, какое приятное вознаграждение вас ждет после очередного занятия.
Помимо этого, регулярные занятия спортом могут улучшить ваши когнитивные способности, говорит терапевт Алевтина Федина.
Алевтина Федина
Терапия
Врач-терапевт.
«Ученые из разных стран уже давно доказали, что умеренные кардионагрузки, а также занятие силовыми упражнениями одинаково положительно влияют на развитие умственных способностей. Дело в том, что они стимулируют активность нейротрофического фактора мозга — белка, кодируемого геном BDNF. Этот белок приводит к образованию новых нейронных связей, отвечающих за обучение и память, а также укрепляет уже имеющиеся», — пояснила терапевт.
Для развития умственных способней прекрасно подойдут следующие виды спорта:
бег;
скандинавская ходьба;
езда на велосипеде;
плавание;
хайкинг (вид спортивного туризма. Прогулки могут длиться 1-2 дня, цель которых — пройти как можно больше километров).
Если вам не по душе бег или активная ходьба, а заниматься вы предпочитаете в зале, то стоит обратить внимание на эллипс. Этот тренажер — прекрасная имитация ходьбы на лыжах. Он дает нагрузку на ноги, спину, тренирует сердце, но никак не вредит вашим суставам.
«Также стоит отметить, что для не стоит постоянно увеличивать интенсивность нагрузок, чтобы добиться лучшего эффекта. Это бесполезно», — говорит врач.
Дело в том, что во время тренировок вы достигаете определенного порога. Когнитивный эффект от упражнений выходит на плато, поэтому принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Лучше следите за регулярностью, а также ответственно подходите к каждому упражнению. Также важно, чтобы тренировки не были однообразными — тогда мозг не будет «скучать».
Перед тем, как заняться каким-либо видом спорта, желательно проконсультироваться со специалистом. Особенно, если у вас есть старые травмы, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с суставами и костями. Медик расскажет о всех противопоказаниях и поможет выбрать подходящий вид активности и уровень нагрузок.
Кстати
Большинство людей идут в тренажерный зал, чтобы похудеть. Самый эффективный вид спорта для похудения — тот, что включает аэробные тренировки. Это — плавание, велосипед и, конечно, бег. Но есть одно упражнение, которое бьет рекорды по «жиросжигательности». И для него не нужны ни инвентарь, ни специальные кроссовки.
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