Петербургский нарколог развенчал миф о том, что женщины спиваются быстрее мужчин

Скорость развития алкогольной зависимости и тяжесть болезни у женщин и мужчин мало отличаются. Об этом накануне Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом рассказал главный нарколог Петербурга Дмитрий Константинов. По словам доктора, избавиться от алкоголизма и у тех, и у других поможет только полный отказ от спиртного на всю жизнь.

Существует мнение, что женский алкоголизм развивается быстрее мужского и труднее излечим. По мнению главного нарколога Петербурга, главврача Городской наркологической больницы Дмитрия Константинова, это заблуждение.

- По мне, это миф. Кто-то придумал и дальше понеслось. Проблемы громадные и с мужчинами, и с женщинами, - сказал нарколог.

С врачом согласна заведующая кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения СПбГУ Алла Шаболтас.

- Часто, действительно, представляется, что женский алкоголизм быстрее развивается от меньшего количества алкоголя. Но это, возможно, связано с размерами тела, какими-то биологическими факторами, влияющими на то, что меньшее количество алкоголя вызывает сильнее эффект. Но я согласна, что здесь, скорее, речь идет о какой-то индивидуальной картине, и употребления, и развития заболевания, - сказала специалист СПбГУ.

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По словам Аллы Шаболтас, вылечить алкоголизм и потом пить "как все" невозможно.

- Когда алкоголик не пьет, мы говорим, что он находится в ремиссии, трезвости. Но это тяжелейшее состояние, которое на всю жизнь ставит человека в уязвимую ситуацию. Поэтому самый опасный миф: алкоголизм можно излечить и потом выпивать "как все", - сказала Алла Шаболтас.

Главврач Городской наркологической больницы уверен, что избавиться от зависимости можно только полным отказом от спиртного.

- Есть рекламная фраза в некоторых частных центрах: «Поможем вам употреблять в меру». Нет, такого не бывает. Поэтому (излечение) - это полный отказ от употребления алкоголя. Если уже существует синдром зависимости, сформированная болезнь, никогда употреблять в меру или контролировать что-либо вы не сможете, - сказал врач.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября.

© Доктор Питер