дефицит витамина бледная кожа
Фото
pixabay.com

Точно определить уровень витамина В12 в организме, впрочем, как и любого другого, можно только по анализу крови. Но есть косвенные признаки, которые заметны в зеркале. Как пишет Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, есть 4 симптома на лице и языке, говорящих о нехватке этого жизненно важного вещества.

Бледность кожи

По мере того, как насыщение тканей кислородом падает, кожа может приобретать своеобразный цвет, который можно описать как «бледный». Даже светлокожие люди в этом случае будут бледнее обычного, из-за чего их внешний вид может казаться несколько больным.

Желтоватый оттенок кожи

Такое бывает, когда запасы витамина В12 переходят критическую отметку и практически истощены. Признаки желтухи заметны не только на коже, такой же оттенок появляется и у белков глаз.

Опухший, красный и гладкий на вид язык

Такой признак говорит о глоссите (воспалении языка) и тоже может указывать на опасно низкий уровень витамина В12.

Потеря веса

Если вы не сидели на диете, но увидели, что одежда внезапно стала вам велика, дело необязательно в каком-то страшном заболевании. Это тоже может указывать на дефицит витамина В12.

Читайте также

К другим возможным признакам нехватки витамина В12 относятся:

  1. Сильная усталость (утомляемость) и апатия, даже по утрам;

  2. Одышка;

  3. Чувство слабости;

  4. Головные боли;

  5. Учащенное сердцебиение;

  6. Тиннитус (звон или шум в ушах без внешнего звука);

  7. Потеря аппетита;

  8. Язвы во рту;

  9. Покалывание в пальцах рук и ног;

  10. Изменение походки;

  11. Нарушение зрения;

  12. Раздражительность;

  13. Депрессия;

  14. Снижение умственных способностей (памяти, внимания, мышления).

По словам специалистов, в Великобритании наиболее частой причиной нехватки витамина В12 считается злокачественная анемия — приобретенное аутоиммунное заболевание. При нем иммунная система начинает атаковать собственные клетки желудка, мешая связыванию белка (называемого внутренним фактором или фактором Кастла) с витамином B12, поступающим с пищей (его много в мясе, рыбе, яйцах, сыре и молоке). Этот гликопротеин должен связываться с витамином, чтобы тот мог реабсорбироваться через кишечник при прохождении через ЖКТ.

Еще 4 возможные причины недостатка витамина В12:

  1. Прием некоторых лекарств для лечения сахарного диабета 2-го типа, которые могут мешать усвоению витамина;

  2. Веганская диета;

  3. Гастрэктомия (удаление желудка);

  4. Прием ингибиторов протонной помпы (подавляют секрецию соляной кислоты в желудке, применяются в лечении язв и гастроэзофагеального рефлюкса).

Если вы обнаружили один из симптомов дефицита витамина В12, а анализ крови это подтвердил, желательно вместе с врачом разобраться, с чем он связан. Как уточняют эксперты, в зависимости от причины варианты лечения В12-дефицитного состояния могут различаться — от таблеток до внутримышечных инъекций.

Анастасия Романова