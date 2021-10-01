Точно определить уровень витамина В12 в организме, впрочем, как и любого другого, можно только по анализу крови. Но есть косвенные признаки, которые заметны в зеркале. Как пишет Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании, есть 4 симптома на лице и языке, говорящих о нехватке этого жизненно важного вещества.

Бледность кожи

По мере того, как насыщение тканей кислородом падает, кожа может приобретать своеобразный цвет, который можно описать как «бледный». Даже светлокожие люди в этом случае будут бледнее обычного, из-за чего их внешний вид может казаться несколько больным.

Желтоватый оттенок кожи

Такое бывает, когда запасы витамина В12 переходят критическую отметку и практически истощены. Признаки желтухи заметны не только на коже, такой же оттенок появляется и у белков глаз.

Опухший, красный и гладкий на вид язык

Такой признак говорит о глоссите (воспалении языка) и тоже может указывать на опасно низкий уровень витамина В12.

Потеря веса

Если вы не сидели на диете, но увидели, что одежда внезапно стала вам велика, дело необязательно в каком-то страшном заболевании. Это тоже может указывать на дефицит витамина В12.