Точно определить уровень витамина В12 в организме, впрочем, как и любого другого, можно только по анализу крови. Но есть косвенные признаки, которые заметны в зеркале. Как
Бледность кожи
По мере того, как насыщение тканей кислородом падает, кожа может приобретать своеобразный цвет, который можно описать как «бледный». Даже светлокожие люди в этом случае будут бледнее обычного, из-за чего их внешний вид может казаться несколько больным.
Желтоватый оттенок кожи
Такое бывает, когда запасы витамина В12 переходят критическую отметку и практически истощены. Признаки желтухи заметны не только на коже, такой же оттенок появляется и у белков глаз.
Опухший, красный и гладкий на вид язык
Такой признак говорит о глоссите (воспалении языка) и тоже может указывать на опасно низкий уровень витамина В12.
Потеря веса
Если вы не сидели на диете, но увидели, что одежда внезапно стала вам велика, дело необязательно в каком-то страшном заболевании. Это тоже может указывать на дефицит витамина В12.
К другим возможным признакам нехватки витамина В12 относятся:
Одышка;
Чувство слабости;
Головные боли;
Учащенное сердцебиение;
Тиннитус (звон или шум в ушах без внешнего звука);
Потеря аппетита;
Язвы во рту;
Изменение походки;
Нарушение зрения;
Раздражительность;
Депрессия;
Снижение умственных способностей (памяти, внимания, мышления).
По словам специалистов, в Великобритании наиболее частой причиной нехватки витамина В12 считается злокачественная анемия — приобретенное аутоиммунное заболевание. При нем иммунная система начинает атаковать собственные клетки желудка, мешая связыванию белка (называемого внутренним фактором или фактором Кастла) с витамином B12, поступающим с пищей (его много в мясе, рыбе, яйцах, сыре и молоке). Этот гликопротеин должен связываться с витамином, чтобы тот мог реабсорбироваться через кишечник при прохождении через ЖКТ.
Еще 4 возможные причины недостатка витамина В12:
Прием некоторых лекарств для лечения сахарного диабета 2-го типа, которые могут мешать усвоению витамина;
Веганская диета;
Гастрэктомия (удаление желудка);
Прием ингибиторов протонной помпы (подавляют секрецию соляной кислоты в желудке, применяются в лечении язв и гастроэзофагеального рефлюкса).
Если вы обнаружили один из симптомов дефицита витамина В12, а анализ крови это подтвердил, желательно вместе с врачом разобраться, с чем он связан. Как уточняют эксперты, в зависимости от причины варианты лечения В12-дефицитного состояния могут различаться — от таблеток до внутримышечных инъекций.
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