Инсульт — это опасное заболевание, такой диагноз ставят, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга. Если вы подозреваете, что у кого-то из окружающих инсульт, то срочно вызывайте скорую. Пострадавший бывает не в состоянии сам попросить о помощи.
Про главные витамины
Американские неврологи выяснили, что дефицит некоторых витаминов может повлиять на риски возникновения инсульта. Об этом пишет британское издание
Наш организм может сигнализировать о дефиците этого витамина следующим образом:
у вас стали опухать и кровоточить десны;
зубы словно «разваливаются», появилась шаткость;
на коже стали появляться странные красные пятна и/или синяки (особенно на голенях);
вы постоянно чувствуете себя усталым и раздражительным;
у вас появилась боль в ногах, мышцах или суставах.
Еще один витамин, дефицит которого нельзя допускать — это витамин D. Исследования прошлых лет показали, что у людей с недостатком «солнечного» витамина был повышенный риск получить инсульт нежели у тех, чьи показатели были в норме. Из-за дефицита витамина D могут возникнуть самые разнообразные заболевания — депрессии, онкопатологии, остеопороз, сахарный диабет, ожирение, рассеянный склероз.
Заподозрить дефицит витамина D помогут следующие симптомы:
усталость;
ноющая боль в костях, особенно по ночам;
мышечные судороги;
слабость;
изменения настроения.
Еще один витамин в этом списке — это витамин В12. Он необходим для работы нервной системы и выработки эритроцитов, отвечающих за транспортировку кислорода и углекислого газа. Его дефицит также может спровоцировать злокачественную анемию.
На нехватку витамина В12 могут указать:
опухший, красный и гладкий на вид язык;
одышка, головные боли;
учащенное сердцебиение, звон в ушах;
изменения в походке, ухудшение зрения;
снижение когнитивных способностей;
язвы во рту.
К другим факторам риска получить инсульт относятся: депрессия, постоянный сильный стресс, неправильное питание, сидячий образ жизни, алкоголь. Так, согласно крупному генетическому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, даже умеренное употребление алкоголя повышает артериальное давление и вероятность инсульта.
Как заподозрить инсульт
Чтобы заподозрить инсульт, нужно внимательно посмотреть на лицо человека: на нем появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ. Также у пострадавшего появляется сильная слабость в руке или ноге, часто он не в силах их даже приподнять. Еще одни тревожный звоночек — это нарушение речи. У человека словно «каша во рту», ему сложно говорить, иногда он не может понять собеседника. Также на инсульт может указать онемение. Человек не понимает, что его касаются.
Некоторые ошибочно полагают, что от инсульта страдают только пожилые. На самом деле к врачу могут привести совсем молодого пациента с инфарктом или инсультом — некоторым пострадавшим нет еще и 30 лет. Доктор Комаровский рассказал, кому грозит инсульт в молодом возрасте и существуют ли анализы, которые могут заранее предсказать риски серьезного заболевания.
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