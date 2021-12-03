Инсульт — это опасное заболевание, такой диагноз ставят, когда прекращается кровоснабжение какой-либо части головного мозга. Если вы подозреваете, что у кого-то из окружающих инсульт, то срочно вызывайте скорую. Пострадавший бывает не в состоянии сам попросить о помощи.

Про главные витамины

Американские неврологи выяснили, что дефицит некоторых витаминов может повлиять на риски возникновения инсульта. Об этом пишет британское издание Express. Исследователи пришли к выводу, что защитить организм от этого опасного заболевания может витамин С. Они проанализировали медицинские карты пациентов с инсультом, после чего выявили, что у 59% человек был дефицит этого витамина. Недостаток витамина С может привести к другому опасному заболеванию — цинге.

Наш организм может сигнализировать о дефиците этого витамина следующим образом: