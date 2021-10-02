Привычка порождает характер, а характер — судьбу. Не удивительно, что наши привязанности и пристрастия так сильно влияют на состояние здоровья. В Университете Джонса Хопкинса выяснили, какие привычки могут увеличить риск получить инсульт.
По мнению экспертов американского университета, противозачаточные таблетки увеличивают риск инсульта и делают женщин более предрасположенными к нему, чем мужчин. Это связано с гормоном эстрогеном. Однако это не единственный фактор риска, пишет издание
Еще одна привычка, которая может довести до инсульта — курение. Уже доказано, что оно ухудшает здоровье сердца и функцию легких. И, как выясняется, курение вдвое увеличивает риск ишемического инсульта. Это касается и тех, кто любит жевать табак и считается пассивным курильщиком.
К инсульту может привести отсутствие регулярных тренировок в сочетании с приемом алкоголя. Эксперты Университета Джона Хопкинса отмечают, что физические упражнения повышают частоту сердечных сокращений, вызывают потоотделение, способствуют снижению веса и помогают оставаться в форме и оставаться активными.
- Если вы предпочитаете пассивно лежать на диване и сочетаете это с чрезмерным употреблением алкоголя, со временем это может привести к инсульту, — Более двух «доз» алкоголя в день может вызвать скачок артериального давления, а чрезмерное употребление алкоголя связано с риском инсульта.
По данным экспертов ВОЗ, стандартной «дозой» алкоголя считается 25-30 мл крепкого 40% спиртного (водка, виски, коньяк) или 100 мл сухого вина, или 200-250 мл светлого пива. Опасным считается употребление более семи «доз» алкоголя в неделю для женщин и более восьми — для мужчин.
- Совместите отказ от курения с разумным потреблением или полным отказом от алкоголя и регулярными тренировками, чтобы минимизировать риск мозгового инсульта, — рекомендуют ученые американского университета. — Также соблюдайте диету, которая помогает контролировать артериальное давление и уровень холестерина, чтобы предотвратить хоть малейший шанс получить инсульт в жизни.
Для профилактики инсультов полезны аэробные нагрузки средней и высокой интенсивности. Согласно рекомендациям кардиологов, двигаться надо минимум 150 минут в неделю со средней интенсивностью или 75 минут — с высокой.
Ранее врачи назвали семь признаков инсульта, которые можно легко пропустить и вызвать необратимые последствия для здоровья. Это в том числе слабость мышц лица (например, опущенное веко или губа), онемение, потеря чувствительности какой-либо части тела, проблемы с чувством равновесия, невнятная речь.
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