Привычка порождает характер, а характер — судьбу. Не удивительно, что наши привязанности и пристрастия так сильно влияют на состояние здоровья. В Университете Джонса Хопкинса выяснили, какие привычки могут увеличить риск получить инсульт.

По мнению экспертов американского университета, противозачаточные таблетки увеличивают риск инсульта и делают женщин более предрасположенными к нему, чем мужчин. Это связано с гормоном эстрогеном. Однако это не единственный фактор риска, пишет издание TimeNowNews.

Еще одна привычка, которая может довести до инсульта — курение. Уже доказано, что оно ухудшает здоровье сердца и функцию легких. И, как выясняется, курение вдвое увеличивает риск ишемического инсульта. Это касается и тех, кто любит жевать табак и считается пассивным курильщиком.