Станьте жаворонком

Если вы из тех, кто привык просыпаться после обеда, попробуйте пересмотреть свой режим дня. Дело в том, отмечает Павлова, что даже в самые жаркие дни температура утром куда более комфортная. Поэтому если встать рано, можно успеть сделать много полезных дел.

Откажитесь на время от кофе и чая

Согревающий чай или бодрящий кофе хороши в холодное время года, а вот в жару от них может стать только тяжелее. Поэтому в знойные деньки лучше перейти на настои из трав и лимона. И, конечно же, не забывать пить достаточно обычной чистой воды. Лучше с собой носить бутылку.

Скорректируйте рацион

Жара — не лучшее время для переедания. Может, чувство голода обилием тяжелой и жирной пищей вы заглушите, только потом будет трудно продолжать что-то делать — захочется лечь и поспать.

Павлова в своем телеграм-канале советует летом включить в свое меню следующе продукты:

Нежирное мясо — например, мясо птицы в отварном виде;

Рыбу — только не нужно ее жарить;

Кисломолочные продукты;

Сезонные овощи и ягоды;

Зелень;

Цельнозерновой хлеб.

А вот от этой еды в жару лучше отказаться: