жара климатический стресс
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Лето в этом году выдалось достаточно жарким. Однако пока одни радуются теплу и солнцу, другие страдают из-за зноя и духоты.

Известно, что слишком высокие температуры не идут на пользу нашему здоровью. Особенно страдают те, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы. Как помочь себе выжить до конца лета? Об этом рассказывает эндокринолог Зухра Павлова.

Зухра Павлова
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

t.me/doctorpavlova

Станьте жаворонком

Если вы из тех, кто привык просыпаться после обеда, попробуйте пересмотреть свой режим дня. Дело в том, отмечает Павлова, что даже в самые жаркие дни температура утром куда более комфортная. Поэтому если встать рано, можно успеть сделать много полезных дел.

Откажитесь на время от кофе и чая

Согревающий чай или бодрящий кофе хороши в холодное время года, а вот в жару от них может стать только тяжелее. Поэтому в знойные деньки лучше перейти на настои из трав и лимона. И, конечно же, не забывать пить достаточно обычной чистой воды. Лучше с собой носить бутылку.

Скорректируйте рацион

Жара — не лучшее время для переедания. Может, чувство голода обилием тяжелой и жирной пищей вы заглушите, только потом будет трудно продолжать что-то делать — захочется лечь и поспать.

Павлова в своем телеграм-канале советует летом включить в свое меню следующе продукты:

  • Нежирное мясо — например, мясо птицы в отварном виде;

  • Рыбу — только не нужно ее жарить;

  • Кисломолочные продукты;

  • Сезонные овощи и ягоды;

  • Зелень;

  • Цельнозерновой хлеб.

А вот от этой еды в жару лучше отказаться:

  • Молоко;

  • Свинина;

  • Каши;

  • Выпечка и сладости;

  • Жареное;

  • Копчености;

  • Спиртное.

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Берегите себя от солнца

Помните: ваша кожа и глаза страдают от воздействия солнечных лучей. Поэтому не забывайте о специальном солнцезащитном креме и о солнечных очках. Причем важно подобрать качественные очки, с защитой от ультрафиолета. О том, как их выбрать, читай ЗДЕСЬ.

Кроме того, голову лучше прикрыть панамой или косынкой.

Пересмотрите гардероб

В жару лучше ходить в свободной, светлой одежде. Всевозможные облегающие мини-юбки и темные топики могут отлично выглядеть, но в жару в них будет некомфортно. От черной одежды в знойные дни лучше вообще отказаться.

Купите подходящую обувь

То же самое касается и обуви: тесные, некомфортные ботинки неподходящего размера доставят много мучительных моментов. Терпеть натертые ноги в жару особенно тяжело. Если ваши ноги отекают в жару, попробуйте купить сандалии или кеды на полразмера больше.

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Не перебарщивайте с антиперспирантами

Люди, которые страдают от излишней потливости, нередко пытаются измазаться антиперспирантами с ног для головы. Однако это неправильно. Лучше использовать такие средства умеренно и почаще меняйте одежду, ведь пот первые часы не пахнет, а вот на второй день ношения футболки вы можете источать совсем неприятный запах.

Не мойтесь «до скрипа»

Летом многих так и тянет залезть в ванну с горячей водой и смыть с себя следы жаркого дня мылом и шампунем. Однако делать так каждый раз не нужно, иначе есть риск смыть много полезного — например, основу для синтеза витамина D3. Иногда достаточно просто ополоснуться теплой водой.

Обеспечьте комфортные условия дома

Если жара мучает вас даже в своей квартире, попробуйте повесить на окна плотные шторы, чтобы солнце не нагревало комнаты. Еще можно заменить лампочки накаливания на светодиодные.

Не гладьте белье и не проводите слишком много времени за плитой, чтобы дополнительно не нагревать воздух. В этих же целях стоит отключить лишние электроприборы.

Дарья Гапионок