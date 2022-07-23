Лето в этом году выдалось достаточно жарким. Однако пока одни радуются теплу и солнцу, другие страдают из-за зноя и духоты.
Известно, что слишком высокие температуры не идут на пользу нашему здоровью. Особенно страдают те, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы. Как помочь себе выжить до конца лета? Об этом рассказывает эндокринолог Зухра Павлова.
Станьте жаворонком
Если вы из тех, кто привык просыпаться после обеда, попробуйте пересмотреть свой режим дня. Дело в том, отмечает Павлова, что даже в самые жаркие дни температура утром куда более комфортная. Поэтому если встать рано, можно успеть сделать много полезных дел.
Откажитесь на время от кофе и чая
Согревающий чай или бодрящий кофе хороши в холодное время года, а вот в жару от них может стать только тяжелее. Поэтому в знойные деньки лучше перейти на настои из трав и лимона. И, конечно же, не забывать пить достаточно обычной чистой воды. Лучше с собой носить бутылку.
Скорректируйте рацион
Жара — не лучшее время для переедания. Может, чувство голода обилием тяжелой и жирной пищей вы заглушите, только потом будет трудно продолжать что-то делать — захочется лечь и поспать.
Павлова в своем
Нежирное мясо — например, мясо птицы в отварном виде;
Рыбу — только не нужно ее жарить;
Кисломолочные продукты;
Сезонные овощи и ягоды;
Зелень;
Цельнозерновой хлеб.
А вот от этой еды в жару лучше отказаться:
Молоко;
Свинина;
Каши;
Выпечка и сладости;
Жареное;
Копчености;
Спиртное.
Берегите себя от солнца
Помните: ваша кожа и глаза страдают от воздействия солнечных лучей. Поэтому не забывайте о специальном солнцезащитном креме и о солнечных очках. Причем важно подобрать качественные очки, с защитой от ультрафиолета. О том, как их выбрать, читай ЗДЕСЬ.
Кроме того, голову лучше прикрыть панамой или косынкой.
Пересмотрите гардероб
В жару лучше ходить в свободной, светлой одежде. Всевозможные облегающие мини-юбки и темные топики могут отлично выглядеть, но в жару в них будет некомфортно. От черной одежды в знойные дни лучше вообще отказаться.
Купите подходящую обувь
То же самое касается и обуви: тесные, некомфортные ботинки неподходящего размера доставят много мучительных моментов. Терпеть натертые ноги в жару особенно тяжело. Если ваши ноги отекают в жару, попробуйте купить сандалии или кеды на полразмера больше.
Не перебарщивайте с антиперспирантами
Люди, которые страдают от излишней потливости, нередко пытаются измазаться антиперспирантами с ног для головы. Однако это неправильно. Лучше использовать такие средства умеренно и почаще меняйте одежду, ведь пот первые часы не пахнет, а вот на второй день ношения футболки вы можете источать совсем неприятный запах.
Не мойтесь «до скрипа»
Летом многих так и тянет залезть в ванну с горячей водой и смыть с себя следы жаркого дня мылом и шампунем. Однако делать так каждый раз не нужно, иначе есть риск смыть много полезного — например, основу для синтеза витамина D3. Иногда достаточно просто ополоснуться теплой водой.
Обеспечьте комфортные условия дома
Если жара мучает вас даже в своей квартире, попробуйте повесить на окна плотные шторы, чтобы солнце не нагревало комнаты. Еще можно заменить лампочки накаливания на светодиодные.
Не гладьте белье и не проводите слишком много времени за плитой, чтобы дополнительно не нагревать воздух. В этих же целях стоит отключить лишние электроприборы.