- Играют роль не только черты характера, но еще и внутреннее состояние, — объяснила психолог Элена Гамаюн. — Его мужчины чувствуют в первую очередь.

Действительно, много раз испытав неудачу, начинаешь дуть на воду, тревожиться, подстраиваться и становишься не тем, кем являешься на самом деле . Эту фальшь и распознают мужчины.

- Внешние проявления должны соответствовать внутреннему содержанию, — предупреждает психолог Гамаюн.

Внешность имеет значение

Но это не значит, что, если фальши нет, мужчина полюбит женщину в любом виде — растрепанную, неухоженную, неряшливо одетую. Все же внешний вид играет очень важную роль.

- Я готовила материалы для книг о взаимоотношениях и опрашивала мужчин о том, что для них важно в первую очередь, а что — в развитии романа, — рассказала Элена Гамаюн. — И оказалось, абсолютно точно, что большинство вначале оценивают внешний вид, а уже потом хотят видеть в женщине интеллект, доброту и умение заботиться. Но первичен внешний вид: мужчины устроены по-другому, им не разглядеть сразу в вас вашу душу.