Знакомство, любовь с первого взгляда, но до серьезных отношений эти встречи так и не доходят. А еще хуже, что иногда все застревает на стадии первого свидания, или до него вовсе не доходит дело. Что же не так? Есть мнение, что во всем виноват характер. Психологи с этим суждением согласны, но не совсем.
женский психолог, семейный психолог, коуч.
- Играют роль не только черты характера, но еще и внутреннее состояние, — объяснила психолог Элена Гамаюн. — Его мужчины чувствуют в первую очередь.
Действительно, много раз испытав неудачу, начинаешь дуть на воду, тревожиться, подстраиваться и становишься не тем, кем являешься на самом деле. Эту фальшь и распознают мужчины.
- Внешние проявления должны соответствовать внутреннему содержанию, — предупреждает психолог Гамаюн.
Внешность имеет значение
Но это не значит, что, если фальши нет, мужчина полюбит женщину в любом виде — растрепанную, неухоженную, неряшливо одетую. Все же внешний вид играет очень важную роль.
- Я готовила материалы для книг о взаимоотношениях и опрашивала мужчин о том, что для них важно в первую очередь, а что — в развитии романа, — рассказала Элена Гамаюн. — И оказалось, абсолютно точно, что большинство вначале оценивают внешний вид, а уже потом хотят видеть в женщине интеллект, доброту и умение заботиться. Но первичен внешний вид: мужчины устроены по-другому, им не разглядеть сразу в вас вашу душу.
Причем внешний вид — это не сексуальный наряд на грани вульгарности. Между запущенностью и пластическими операциями в погоне за модными формами существует золотая середина. Выглядеть хорошо — это делать прическу, в меру пользоваться косметикой, выбирать модную качественную одежду, не забывать про уходовую косметику, следить за фигурой.
- Надо подавать себя в выгодном свете, поддерживать себя в хорошей форме, — рекомендует психолог.
Не играть чужую роль
С первого взгляда сложно полюбить человека такими, какой он есть. Вообще, золотая середина важна во всех аспектах, и в чертах характера тоже. Немного стервозная — хорошо, настоящая стерва, которая устраивает бесконечные сцены, манипулирует — нет.
Не нравятся мужчинам излишняя подозрительность, или ее противоположность — излишняя доверчивость. Доступность или, в противовес, скромность чересчур. При этом эксперт «Доктора Питера» не предлагает играть чужую роль, не свою. Мужчинам нравятся разные женщины, с разными характерами, главное — ничего не делать слишком.
Серьезно? Да, но не сразу
Кроме того, нам все может сломать излишняя влюбчивость. Вот этого «только познакомились, уже представили, как сыграете свадьбу, родите детей, они будут учиться в лучшей школе и престижном институте, подарят вам внуков», — быть не должно. За своими фантазиями мы не можем правильно оценить партнера и ждем от него того, что дать он не в состоянии.
- Женщины имеют склонность идеализировать потенциального партнера, представляют его не таким, какой он есть на самом деле, — предупреждает Элена Гамаюн. — Это все приводит после к глубокому разочарованию, неуверенности в себе. Вы уже мысленно сыграли свадьбу, а мужчина постоянно предупреждает вас, что не готов к серьезным отношениям. Надо слышать, что вам говорят, а не додумывать и после расстраиваться.
Не забираться под кожу
Если вы уже смогли перейти стадию первых свиданий, у вас завязались отношения, все может испортить подозрительность. Если вы человеку не доверяете, лучше скажите ему об этом прямо — но не выискивайте волоски на пиджаке.
- Мужчины не любят, когда бесцеремонно вторгаются в их пространство, копаются в телефонах, проверяют карманы. Таким женщинам хочется посоветовать искать проблему не в телефоне, а в себе. Близость не нарушится, если вы перестанете контролировать партнера, — говорит психолог.