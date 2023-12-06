Характер дается нам с рождения или формируется в течение жизни? Отвечает психолог

При этом у девушки полная семья и детство, как ей кажется, было нормальным. Хорошая елка, дорогие игрушки. Но выясняется, что мама и папа Оли работали 24/7. Это были уставшие и раздраженные взрослые, которые очень хотели дома тишины и покоя. Когда дочь пыталась чем-то поделиться или от безысходности плакала, требовала внимания, ее игнорировали или даже просили удалиться в свою комнату, чтобы подумала над поведением.