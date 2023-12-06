Характер дается нам с рождения или формируется в течение жизни? Отвечает психолог

Гены предков, влияние звезд, свойства имени — кого и что мы только не виним в особенностях нашего поведения! А как на самом деле формируется характер человека?
Психолог
«Распространено мнение, что характер — это генетическая лотерея или даже данное свыше под влиянием звезд. Наверное, для многих станет сюрпризом, но характер формируется прижизненно. Так же, как и большинство иррациональных взрослых страхов — например, боязнь темноты или пауков. Свойства личности, определяющие его образ жизни и поведение, берут начало в детском возрасте», — говорит психолог Екатерина Овчинникова.
Эксперт определяет характер как набор стратегий выживания. Этот набор мы получаем в результате собственного опыта, когда приспосабливаемся к внешней среде.
«Характер — это замороженная структура того, как человек выживал в детстве, — говорит психолог. — Замороженная, потому что человек воспроизводит привычный механизм реагирования снова и снова».
Как у человека возникла психика
Под характером человека мы подразумеваем структуру устоявшихся психических свойств, которые определяют особенности его поведения, манеру взаимоотношений с окружающими, поступки, проявления и образ жизни.
Но как развивалась сама психика, предшествующая формированию характера?
«Изначально простейшие организмы имели лишь сенсоры и функционировали на уровне ощущений, — рассказывает Екатерина Овчинникова. — Со временем у более сложных организмов появилась способность избирательно относиться к значимым для жизни объектам и их свойствам. Это так называемая перцепция — восприятие. Такое умение позволило живым существам наиболее точно ориентироваться в среде обитания и становиться в ней более успешными.
Наконец, благодаря эволюции в мире появились высшие животные, наделенные интеллектом. Это позволило им решать более сложные задачи. Сложнее становилось и поведение высших существ.
Таким образом, психика возникла в результате взаимодействия животных с объектами окружающего мира. Так же и характер: являясь складом личности, он формируется индивидуальными чертами и проявляется в особенностях поведения и отношения человека к окружающей действительности. Личность же формируется прижизненно, при включении человека в социум, и ассоциируется именно с нашей социальной природой».
В каком возрасте формируется характер
Теория привязанности английского психиатра Боулби говорит: в период от 0 до 36 месяцев у ребенка формируется индивидуальный тип привязанности, а также закрепляется определенное представление о себе, других и окружающем мире.
«Поэтому, по мнению Боулби, дети, выросшие в приютах, чаще других обременены эмоциональными проблемами. Они неспособны формировать близкие и продолжительные отношения с другими людьми, потому что на раннем этапе жизни не имели возможности крепко привязаться к родительской фигуре», — объясняет наш эксперт.
Есть на этот счет еще теория травмы профессора Франца Руперта.
«По этой теории, человек воспринимает всю информацию из окружающей среды сквозь призму своей психической (эмоциональной) травмы. Именно поэтому, а не в результате необъяснимого стечения обстоятельств, мы зачастую попадаем в похожие жизненные ситуации и реагируем на них похожим образом. Более того, даже, сами того не желая, нередко провоцируем эти повторы», — говорит Екатерина Овчинникова.
Реакция на эмоциональную травму может глубоко укорениться в характере и стать его неотъемлемой частью.
«В соответствии с теорией Руперта, травмированные люди начинают бессознательно культивировать в себе негативные черты, которые вредят ментальному здоровью и портят качество жизни. Такие люди просто не умеют вести себя иначе, ведь это является для них своего рода стратегией выживания, которая была актуальна в детстве», — рассказывает психолог.
По словам эксперта, пережитые травмы часто проявляются в виде таких особенностей характера, как замкнутость, повышенная чувствительность, раздражительность, злопамятность, перфекционизм, тревожность, жадность или цинизм.
Характер человека — это вовсе не гены, и он формируется прижизненно.
По разным оценкам, становление характера происходит у человека до 3-6 лет.
«Если быть точнее, до трех лет выстраиваются база характера и тип привязанности, а затем до 15-16 лет формируется надстройка этой базы», — говорит психолог.
Как это бывает в жизни
Ольга всегда отличалась очень закрытым и холодным характером. Незнакомым людям в ее обществе неуютно. Только очень близкие, но немногочисленные друзья знают, что на самом деле она очень заботливая и всегда придет на помощь. Ольга очень защищает свою закрытость, а всех, кто излишне проявляет эмоции, считает слабыми и неспособными совладать с собой.
При этом у девушки полная семья и детство, как ей кажется, было нормальным. Хорошая елка, дорогие игрушки. Но выясняется, что мама и папа Оли работали 24/7. Это были уставшие и раздраженные взрослые, которые очень хотели дома тишины и покоя. Когда дочь пыталась чем-то поделиться или от безысходности плакала, требовала внимания, ее игнорировали или даже просили удалиться в свою комнату, чтобы подумала над поведением.
Мама с папой могли принимать дочь, лишь когда она отодвигала личные переживания и вела себя достаточно сдержанно, чтобы не докучать уставшим родителям. И все-таки девушка проявляет теплые эмоции к людям, которых действительно любит и доверяет. Наверное, этому она научилась от няни в детском саду или от бабушек.
А вот другой случай. В детстве Арсения оберегали от всего. Заботливая мама старалась предотвратить любые потенциальные конфликты, не допускала, чтобы ребенок выражал свою злость или агрессию. Ей так было спокойнее. А самое идеальное время было, когда Сеня болел и сидел дома: можно ослабить свою тревогу.
Мать постоянно говорила: нужно быть миролюбивым и добрым, нужно уступать другим и избегать конфликтов. Естественные эмоции постоянно подавлялись. Из-за этого у Арсения сформировался характер очень неуверенного в себе мужчины. Он стал избегать любых конфронтаций, чувствовал себя некомфортно в обществе, постоянно опасался, что его действия будут осуждаться окружающими.
Но, конечно, в процессе формирования личности на характер оказывают влияние не только родители, но и другие важные взрослые: воспитатели в детском саду, бабушки и дедушки, а также другие люди, которые принимали активное участие в воспитании ребенка.
Можно ли скорректировать характер или человека уже не изменить?
Первый шаг — признать, что проблема существует.
«Здесь на помощь могут прийти практики осознанности, позволяющие отследить свои повторяющиеся «замороженные» проявления, — говорит психолог.
Но работать с этими проявлениями лучше в терапии. Ведь если такие реакции что-то защищают, значит, кто-то должен помочь освободить вытесненные части и в конечном счете собрать воедино личность, пострадавшую из-за травмы, наполнить эту личность утраченными ресурсами, научить ее правильно распределять последующую жизненную нагрузку».
А что, если отпустить ситуацию или заставить себя реагировать определенным образом?
«Не получится, — отвечает эксперт. — Пока наши „замороженные“ проявления продолжают защищать детские травмы, каким бы взрослым ни был человек, его психика по-прежнему останется застрявшей в детских реакциях».