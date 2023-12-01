Психолог Лабковский объяснил, почему вы плохо помните свое детство

«Подумайте, хорошо ли вы помните свое детство? Можете легко прокручивать воспоминания, будто это кинолента? В психологии это важный маркер. Если вы свое детство помните хорошо и четко, значит, травм было мало. Если вообще не помните себя лет до десяти или даже шестнадцати, вашему терапевту есть чем заняться», — говорит психолог.