Психолог Лабковский объяснил, почему вы плохо помните свое детство

Идеальных родителей не существует, все мамы и папы раньше или позже невольно допускают ошибки в воспитании. Но если одни не оставят даже и следа, другие могут серьезно повлиять на будущее ребенка. В итоге вырастают взрослые с целым букетом детских травм.
По словам психолога Михаила Лабковского, каждый взрослый способен самостоятельно понять, что он до сих пор страдает от пережитого в детстве стресса, с которым не справилась его психика. Для этого надо задать себе несколько вопросов.
Родом из детства
«Подумайте, хорошо ли вы помните свое детство? Можете легко прокручивать воспоминания, будто это кинолента? В психологии это важный маркер. Если вы свое детство помните хорошо и четко, значит, травм было мало. Если вообще не помните себя лет до десяти или даже шестнадцати, вашему терапевту есть чем заняться», — говорит психолог.
Давайте разбираться на примерах. Попробуйте вернуться назад в прошлое и вспомнить детально некоторые ситуации.
Была ли в вашей жизни контрольная, которую вы были не в силах решить? Удается ли хорошо вспомнить тот день, когда маленькая девочка (или мальчик) сидела в классе, плакала и переживала, потому что вот этот пример не осилить?
А как насчет первой школьной любви? Какая она была, как вы общались, чем все закончилось?
Помните ли вы, как мама забирала вас из детского сада? Что вы делали с ней вечерами дома?
Ваш верный школьный друг? Когда вы первый раз сильно поссорились? Почему?
Чем ярче и четче будут воспоминания, тем больше вероятность, что детских травм у вас мало.
И еще один важный момент. Подумайте над тем, что вам представлялось самым большим горем в детстве: родители не купили игрушку, мальчик больно дернул за косички, страшно признаться, что опять получил двойку… Имеют ли сейчас значение эти проблемы?
«Все, из-за чего вы убиваетесь сегодня, скорее всего, окажется полной ерундой через несколько лет. Может быть, вы об этом и не вспомните. Поэтому живите здесь и сейчас! Все, что осталось в прошлом, уже не должно для вас иметь никакого значения», — подытожил Михаил Лабковский.
Тест: есть ли у вас детские травмы
Как понять, что ваше детство оставило эмоциональные шрамы? Блогер и педиатр под ником «Доктор Пит» рассказал о простом тесте из 10 вопросов, который поможет проанализировать свое прошлое и понять, нужна ли вам помощь специалиста.
Родители часто сильно ругали вас, унижали, оскорбляли или вели себя так, что вы боялись, что вам могут причинить физическую боль?
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