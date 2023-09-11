Об этом говорят не только психологи, но и результаты научных исследований. Как рассказал психолог Валерий Гут, ученые из Калифорнийского университета установили: отвержение активирует те же области мозга, которые связаны с физической болью. Авторы провели эксперимент и предложили добровольцам сыграть в кибербол — игру с подбрасыванием мяча. Их соперниками были два виртуальных игрока, о чем участники эксперимента не знали. В середине второго раунда эти виртуальные игроки начинали перебрасывать мяч друг другу, как бы исключая реального, третьего участника из игры.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
«Испытуемые признались, что в этот момент чувствовали себя отвергнутыми и „бессмысленными“. С помощью МРТ-сканера удалось определить, что при переживании подобного потрясения и боли отказа у людей увеличивалась активность тех же нейронных областей мозга, что и при физической боли. Похожие результаты получили и во время второго эксперимента, когда участникам предлагали взглянуть на фотографию партнера, который недавно предложил расстаться», — рассказал Валерий Гут.
Ощущение, что вас отвергли, возникает в тот момент, когда кто-то важный отказывает вам во взаимности, не разделяет ваших чувств или не принимает вас. Это может вызвать сильную эмоциональную реакцию и даже плохо сказаться на психическом и физическом здоровье человека. Поэтому, по словам Валерия Гута, защитная реакция — бояться этого чувства и избегать его — естественна для нашей психики.
«Впервые с отвержением человек сталкивается в детстве, если для родителей оказывается нежеланным ребенком или ему часто отказывают, игнорируют его успехи, уделяют мало внимания, не позволяют выражать чувства. Канадский философ Лиз Бурбо в книге „Пять детских травм“ говорит о травме отвержения как о самой ранней и глубокой. В детстве мы больше всего зависимы и уязвимы. А потому возникает страх того, что быть отвергнутым — небезопасно, но в то же время важно сохранить состояние „мы“. Поэтому часто, боясь быть отвергнутыми, в отношениях мы начинаем постоянно угождать, контролировать каждый шаг партнера, тем самым обесценивая себя и подпитывая собственные комплексы. А на отказ или отвержение реагируем агрессией, злостью, ярым протестом, истерикой», — объясняет психолог.
Каждый человек имеет право на свои предпочтения и выборы, и, если кто-то нас отвергает, значит, он просто не хочет быть с нами. По словам Валерия Гута, важно научиться принимать и правильно проживать это состояние, чтобы оно не разрушило нас.
Специалист дал пять советов, как можно сделать это легче и экологичнее.
1. Не зацикливайтесь на своих чувствах
Когда мы постоянно думаем о своей боли и страдании, они только усиливаются. По результатам американского исследования Национального научного фонда, за день нам в голову приходит больше 6 тысяч мыслей: 80% из них негативные, а 90% — повторяющиеся. Получается, чем негативнее мысль, тем сильнее мы на ней зацикливаемся.
Чтобы избежать этого, нужно переключить свое внимание на другие аспекты жизни:
сконцентрироваться на работе;
начать учиться чему-то новому;
заняться хобби.
Это поможет отвлечься от негативных мыслей и постепенно снизить их влияние на психологическое состояние.
2. Помните, что каждый человек достоин любви
Отвержение не означает, что кто-то плохой человек или не достоин любви. Каждый человек имеет свои цели, ценности и предпочтения, и, если кто-то не видит вас в своей жизни, это не значит, что с вами что-то не так.
Принятие себя и других такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками, — один из признаков психологически зрелой личности, о котором писал еще основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу.
3. Не бойтесь одиночества
Как писал в книге «Искусство любить» немецкий психолог Эрих Фромм, умение быть одному — одно из условий способности любить. Как бы это ни звучало странно. Просто ваше счастье не должно зависеть от кого-то другого.
«Одиночество может показаться страшным и неприятным, но это также время для саморазвития и самопознания. Это возможность лучше узнать себя, свои желания и потребности. Нужно найти в нем ресурс для саморазвития, занятия новыми увлечениями или общения с новыми людьми», — говорит психолог.
4. Не бегите от своих чувств
Отвержение может вызывать боль и горе, и это вполне естественные эмоции. Вместо попыток отрицать происшедшее или формулировать свое к нему отношение Валерий Гут советует четко описать то, что произошло. Это можно делать мысленно, а можно реально записывать на бумагу.
«Осознать свои истинные чувства и пережить их помогает техника популярного американского эксперта по раскрытию творческих способностей Джулии Кэмерон — „Утренние страницы“. Нужно каждое утро после пробуждения позволить своему разуму выгрузить все на три страницы текста, написанного от руки. Когда мы принимаем наши эмоции и осознаем их, мы быстрее возвращаем контроль над собственной жизнью», — заверяет эксперт.
5. Не замыкайтесь в себе
Поговорите о своих чувствах с друзьями или обратитесь за помощью к профессиональному психологу. Это поможет справиться с эмоциями и получить поддержку. Иногда возможность просто выговориться и услышать понимание, поддержку делает больше, чем мы можем представить.
«Человек — социальное существо, поэтому отношения для нас критически важны. Но отвержение не отражает нашу ценность как личности и не означает, что мы недостойны счастья и любви. Наоборот, это может подсветить наши слабые стороны и замотивировать нас стать тем человеком, с которым не захочется расставаться. Самое время сосредоточиться на своем личностном росте. Чем больше масштаб нашей личности, тем больше к нам притягивается людей», — заключил Валерий Гут.