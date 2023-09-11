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Наше счастье не зависит от другого человека: как пережить расставание — 5 советов психолога

Несчастная любовь, наверное, была в жизни каждого. И это ощущение отвергнутости — одно из самых болезненных и травмирующих. Хотя бывает оно не только в любви.

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несчастная любовь
Источник:
iStockphoto

Об этом говорят не только психологи, но и результаты научных исследований. Как рассказал психолог Валерий Гут, ученые из Калифорнийского университета установили: отвержение активирует те же области мозга, которые связаны с физической болью. Авторы провели эксперимент и предложили добровольцам сыграть в кибербол — игру с подбрасыванием мяча. Их соперниками были два виртуальных игрока, о чем участники эксперимента не знали. В середине второго раунда эти виртуальные игроки начинали перебрасывать мяч друг другу, как бы исключая реального, третьего участника из игры.

Психология

Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта

«Испытуемые признались, что в этот момент чувствовали себя отвергнутыми и „бессмысленными“. С помощью МРТ-сканера удалось определить, что при переживании подобного потрясения и боли отказа у людей увеличивалась активность тех же нейронных областей мозга, что и при физической боли. Похожие результаты получили и во время второго эксперимента, когда участникам предлагали взглянуть на фотографию партнера, который недавно предложил расстаться», — рассказал Валерий Гут.

Ощущение, что вас отвергли, возникает в тот момент, когда кто-то важный отказывает вам во взаимности, не разделяет ваших чувств или не принимает вас. Это может вызвать сильную эмоциональную реакцию и даже плохо сказаться на психическом и физическом здоровье человека. Поэтому, по словам Валерия Гута, защитная реакция — бояться этого чувства и избегать его — естественна для нашей психики

«Впервые с отвержением человек сталкивается в детстве, если для родителей оказывается нежеланным ребенком или ему часто отказывают, игнорируют его успехи, уделяют мало внимания, не позволяют выражать чувства. Канадский философ Лиз Бурбо в книге „Пять детских травм“ говорит о травме отвержения как о самой ранней и глубокой. В детстве мы больше всего зависимы и уязвимы. А потому возникает страх того, что быть отвергнутым — небезопасно, но в то же время важно сохранить состояние „мы“. Поэтому часто, боясь быть отвергнутыми, в отношениях мы начинаем постоянно угождать, контролировать каждый шаг партнера, тем самым обесценивая себя и подпитывая собственные комплексы. А на отказ или отвержение реагируем агрессией, злостью, ярым протестом, истерикой», — объясняет психолог. 

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Каждый человек имеет право на свои предпочтения и выборы, и, если кто-то нас отвергает, значит, он просто не хочет быть с нами. По словам Валерия Гута, важно научиться принимать и правильно проживать это состояние, чтобы оно не разрушило нас.

Специалист дал пять советов, как можно сделать это легче и экологичнее.

1. Не зацикливайтесь на своих чувствах

Когда мы постоянно думаем о своей боли и страдании, они только усиливаются. По результатам американского исследования Национального научного фонда, за день нам в голову приходит больше 6 тысяч мыслей: 80% из них негативные, а 90% — повторяющиеся. Получается, чем негативнее мысль, тем сильнее мы на ней зацикливаемся.

Чтобы избежать этого, нужно переключить свое внимание на другие аспекты жизни:

  • сконцентрироваться на работе;

  • начать учиться чему-то новому;

  • заняться хобби.

Это поможет отвлечься от негативных мыслей и постепенно снизить их влияние на психологическое состояние.

2. Помните, что каждый человек достоин любви

Отвержение не означает, что кто-то плохой человек или не достоин любви. Каждый человек имеет свои цели, ценности и предпочтения, и, если кто-то не видит вас в своей жизни, это не значит, что с вами что-то не так.

Принятие себя и других такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками, — один из признаков психологически зрелой личности, о котором писал еще основатель гуманистической психологии  Абрахам Маслоу.   

3. Не бойтесь одиночества

Как писал в книге «Искусство любить» немецкий психолог Эрих Фромм, умение быть одному — одно из условий способности любить. Как бы это ни звучало странно. Просто ваше счастье не должно зависеть от кого-то другого.

«Одиночество может показаться страшным и неприятным, но это также время для саморазвития и самопознания. Это возможность лучше узнать себя, свои желания и потребности. Нужно найти в нем ресурс для саморазвития, занятия новыми увлечениями или общения с новыми людьми», — говорит психолог.

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4. Не бегите от своих чувств

Отвержение может вызывать боль и горе, и это вполне естественные эмоции. Вместо попыток отрицать происшедшее или формулировать свое к нему отношение Валерий Гут советует четко описать то, что произошло. Это можно делать мысленно, а можно реально записывать на бумагу. 

«Осознать свои истинные чувства и пережить их помогает техника популярного американского эксперта по раскрытию творческих способностей Джулии Кэмерон — „Утренние страницы“. Нужно каждое утро после пробуждения позволить своему разуму выгрузить все на три страницы текста, написанного от руки. Когда мы принимаем наши эмоции и осознаем их, мы быстрее возвращаем контроль над собственной жизнью», — заверяет эксперт.

5. Не замыкайтесь в себе

Поговорите о своих чувствах с друзьями или обратитесь за помощью к профессиональному психологу. Это поможет справиться с эмоциями и получить поддержку. Иногда возможность просто выговориться и услышать понимание, поддержку делает больше, чем мы можем представить. 

«Человек — социальное существо, поэтому отношения для нас критически важны. Но отвержение не отражает нашу ценность как личности и не означает, что мы недостойны счастья и любви. Наоборот, это может подсветить наши слабые стороны и замотивировать нас стать тем человеком, с которым не захочется расставаться. Самое время сосредоточиться на своем личностном росте. Чем больше масштаб нашей личности, тем больше к нам притягивается людей», — заключил Валерий Гут. 

Автор текста:Анастасия Романова
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