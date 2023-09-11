«Впервые с отвержением человек сталкивается в детстве, если для родителей оказывается нежеланным ребенком или ему часто отказывают, игнорируют его успехи, уделяют мало внимания, не позволяют выражать чувства. Канадский философ Лиз Бурбо в книге „Пять детских травм“ говорит о травме отвержения как о самой ранней и глубокой. В детстве мы больше всего зависимы и уязвимы. А потому возникает страх того, что быть отвергнутым — небезопасно, но в то же время важно сохранить состояние „мы“. Поэтому часто, боясь быть отвергнутыми, в отношениях мы начинаем постоянно угождать, контролировать каждый шаг партнера, тем самым обесценивая себя и подпитывая собственные комплексы. А на отказ или отвержение реагируем агрессией, злостью, ярым протестом, истерикой», — объясняет психолог.