Психолог Лабковский назвал тип людей, у которых самооценка как у ватки

Выстраивать личные взаимоотношения с такими людьми невероятно сложно. Они ищут партнера вовсе не для того, чтобы дарить друг другу любовь и тепло. Для них другие люди нужны лишь для повышения собственной самооценки. Поэтому ваш роман будет продолжаться лишь до тех пор, пока вы будете безоговорочно восхищаться нарциссом. Чуть что пошло не так — и он отправится искать новых поклонников.