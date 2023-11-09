Психолог Лабковский назвал тип людей, у которых самооценка как у ватки

Мало кто может похвастаться адекватной самооценкой. Некоторые люди склонны переоценивать свои силы, другие готовы уничтожить себя даже за самый незначительный просчет.
Одно дело, когда твоя самооценка просто заниженная или завышенная, другое — когда она постоянно меняется. О том, почему такое отношение к себе не приведет ни к чему хорошему, в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.
По словам специалиста, яркий пример «ватной», нестойкой самооценки — люди-нарциссы. Несмотря на внешнюю уверенность в себе, именно они чемпионы в нестабильности отношения к себе.
«Ватная» самооценка постоянно меняется под влиянием внешних обстоятельств, она зависима от чужих оценок. Если похвалили — значит, я хороший, самый лучший. Поругали? Я ничтожество и не заслуживаю жизни. Такая шаткая самооценка не может стать внутренней опорой, она не выдерживает ни критики, ни похвалы. В итоге жизнь человека превращается в постоянные взлеты и падения.
Выстраивать личные взаимоотношения с такими людьми невероятно сложно. Они ищут партнера вовсе не для того, чтобы дарить друг другу любовь и тепло. Для них другие люди нужны лишь для повышения собственной самооценки. Поэтому ваш роман будет продолжаться лишь до тех пор, пока вы будете безоговорочно восхищаться нарциссом. Чуть что пошло не так — и он отправится искать новых поклонников.
У людей с адекватной самооценкой все не так. Они любят себя вне зависимости от того, что думают и говорят другие. Если такой человек совершает ошибку, он принимает ее и свое несовершенство. Критика и сравнения не опускают его на дно.
Такие люди с крепкой самооценкой позволяют себе быть уязвимыми и настоящими.
Признаки слишком низкой самооценки:
вы не можете отказаться от привычки постоянно сравнивать себя с другими;
постоянно думаете о прошлом;
не понимаете, как реагировать на похвалы;
на принятие ваших решений очень сильно влияет мнение окружающих;
замкнуты и замечаете за собой склонность к зависимым отношениям;
вам очень трудно просить о помощи и очень тяжело слышать отказы;
вы чувствуете себя непонятым и одиноким.
О других симптомах проблем с самооценкой можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
Что делать, если вы осознаете, что самооценка далека от здоровой? Есть четыре простых, но эффективных способа решить этот вопрос. Попробуйте внести эти изменения в свою жизнь, и вы увидите, как улучшается ваше ментальное здоровье. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.