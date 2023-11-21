Пройдите тест на тип привязанности и узнайте, что не так в ваших отношениях с близкими

Надежный (безопасный) тип. В этом случае ребенок по умолчанию знает, что он в безопасности, а мама в случае чего сразу появится и поможет.

Тревожный тип. Такая привязанность формируется, если родители много отсутствуют и ребенок не может рассчитывать на их помощь.

Тревожно-избегающий тип. Он часто бывает у детей, чьи родители имели разный подход к воспитанию — например, отец был слишком жестким, а мама, наоборот, потакала капризам.