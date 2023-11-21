Пройдите тест на тип привязанности и узнайте, что не так в ваших отношениях с близкими

Как рассказала клинический психолог и психотерапевт Майя Поддубная, концепцию о типах привязанности разработал английский психолог и психиатр Джон Боулби. Согласно его теории, человек, общаясь с миром, повторяет модель взаимодействия ребенка с родительской фигурой, изначально заложенную в возрасте до трех лет.
Клинический психолог, психотерапевт, преподаватель «Психодемии» (входит в образовательный холдинг Ultimate Education)
Итак, Боулби выделил четыре основных типа привязанности. Психотерапевт коротко объяснила, как формируется каждый из них.
Надежный (безопасный) тип. В этом случае ребенок по умолчанию знает, что он в безопасности, а мама в случае чего сразу появится и поможет.
Тревожный тип. Такая привязанность формируется, если родители много отсутствуют и ребенок не может рассчитывать на их помощь.
Тревожно-избегающий тип. Он часто бывает у детей, чьи родители имели разный подход к воспитанию — например, отец был слишком жестким, а мама, наоборот, потакала капризам.
Избегающий тип. Формируется в семье, где родители слишком заняты своими делами, проявляют жестокость или больны. В такой семье взрослые эмоционально недоступны, ребенка игнорируют, и ему приходится с ранних лет адаптироваться к жизни самостоятельно.
Какой у вас тип привязанности
Если вы не знаете, какой тип привязанности у вас, можно попробовать узнать это сейчас. Психотерапевт Майя Поддубная составила онлайн-тест, который поможет вам лучше понять, на что в первую очередь вы ориентируетесь при взаимодействии с другими людьми.
Ответьте на 10 вопросов теста ниже, это займет не более 5 минут.