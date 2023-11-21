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Пройдите тест на тип привязанности и узнайте, что не так в ваших отношениях с близкими

Иногда трудно понять, почему отношения не складываются. Один человек вдруг исчезает из вашей жизни по-английски, другой все контролирует и не дает вздохнуть, третий манипулирует. Возможно, дело в их типах привязанности.

21 ноября 2023
тип привязанности
Источник:

iStockphoto

Как рассказала клинический психолог и психотерапевт Майя Поддубная, концепцию о типах привязанности разработал английский психолог и психиатр Джон Боулби. Согласно его теории, человек, общаясь с миром, повторяет модель взаимодействия ребенка с родительской фигурой, изначально заложенную в возрасте до трех лет.

Майя Поддубная
Психотерапия, психология

Клинический психолог, психотерапевт, преподаватель «Психодемии» (входит в образовательный холдинг Ultimate Education)

Итак, Боулби выделил четыре основных типа привязанности. Психотерапевт коротко объяснила, как формируется каждый из них.

  1. Надежный (безопасный) тип. В этом случае ребенок по умолчанию знает, что он в безопасности, а мама в случае чего сразу появится и поможет.

  2. Тревожный тип. Такая привязанность формируется, если родители много отсутствуют и ребенок не может рассчитывать на их помощь.

  3. Тревожно-избегающий тип. Он часто бывает у детей, чьи родители имели разный подход к воспитанию — например, отец был слишком жестким, а мама, наоборот, потакала капризам.

  4. Избегающий тип. Формируется в семье, где родители слишком заняты своими делами, проявляют жестокость или больны. В такой семье взрослые эмоционально недоступны, ребенка игнорируют, и ему приходится с ранних лет адаптироваться к жизни самостоятельно. 

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Какой у вас тип привязанности

Если вы не знаете, какой тип привязанности у вас, можно попробовать узнать это сейчас. Психотерапевт Майя Поддубная составила онлайн-тест, который поможет вам лучше понять, на что в первую очередь вы ориентируетесь при взаимодействии с другими людьми.

Ответьте на 10 вопросов теста ниже, это займет не более 5 минут.

ТЕСТ
Какой у вас тип привязанности?
отношения любовь
Источник:
iStockphoto
Автор текста:Анастасия Романова
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