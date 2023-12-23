Не ведитесь на это: 6 фраз, которые выдают изменщика-манипулятора

Один из главных страхов мужчин и женщин — это быть преданными и обманутыми своим партнером. Многие могут изменять годами, при этом искусно скрывать этот факт, ведь уходить из семьи или разрывать длительные отношения — это крайне неудобно и тяжело. Но когда тайное все же становится явным и скандала не избежать, идут в ход манипуляции.
Люди изменяют по разным причинам, однако оправдываются весьма общими фразами. Психологи
Проанализировав ответы, эксперты смогли составить шесть фраз, которыми обычно пользуются изменщики-манипуляторы.
«Это ты во всем виноват/виновата, мне не хватало внимания, заботы и любви с твоей стороны». Цель такой манипуляции — заставить человека почувствовать, что если бы он вел себя иначе, то все бы было хорошо.
«Мне очень важны наши отношения, не надо об этом забывать, все ошибаются!» Правда? Разве человек, которому важна семья, будет ставить ее существование под удар?
«У меня с ней/ним ничего не было, просто секс без чувств». Манипулятор пытается принизить значимость измены, при этом ваша значимость уже ничтожно мала: ему плевать на то, что вы ощущаете после предательства.
«Мы не можем расстаться. Что будет с нашими детьми, общими друзьями?» Партнер опять пытается помыкать вами, давить на семейные ценности, хотя для него они ничего не значат.
«Это больше не повторится, давай все забудем». Как будто можно взять и стереть из памяти проступок. Манипулятор не пытается заслужить прощения, он хочет, чтобы вы оставили его в покое.
«Давай попробуем начать все сначала, с чистого листа». Опять же партнер не берет во внимания ваши чувства, не спрашивает, хотите ли вы начинать все сначала.
Психологи также выяснили, что женщины чаще обвиняют мужчин в том, что факт измены произошел по их вине, в то время как мужчины пытаются помыкать детьми и семейными ценностями. Кроме того, чем старше изменивший человек, тем активнее он пытается сделать из обиженного партнера жертву, в то время как более молодые участники просто просили все забыть и жить дальше.
Эксперты уверены, что если человек искренне раскаивается в измене, то он никогда не обвиняет в этом своего партнера. Более того, он готов идти на уступки, ждать, делать все, чтобы его простили. Самое главное для примирения — это восстановить доверие, а это долгий и сложный процесс.
Некоторые люди решают рвать отношения сразу, другие же решаются пережить этот период и продолжать верить и любить. Но как понять, как поступить после измены именно вам? Что делать, если вы решили сохранить отношения? На эти вопросы отвечает психолог Анастасия Шавырина.