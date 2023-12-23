Не ведитесь на это: 6 фраз, которые выдают изменщика-манипулятора

«Это ты во всем виноват/виновата, мне не хватало внимания, заботы и любви с твоей стороны». Цель такой манипуляции — заставить человека почувствовать, что если бы он вел себя иначе, то все бы было хорошо.

«Мне очень важны наши отношения, не надо об этом забывать, все ошибаются!» Правда? Разве человек, которому важна семья, будет ставить ее существование под удар?

«У меня с ней/ним ничего не было, просто секс без чувств». Манипулятор пытается принизить значимость измены, при этом ваша значимость уже ничтожно мала: ему плевать на то, что вы ощущаете после предательства.

«Мы не можем расстаться. Что будет с нашими детьми, общими друзьями?» Партнер опять пытается помыкать вами, давить на семейные ценности, хотя для него они ничего не значат.

«Это больше не повторится, давай все забудем». Как будто можно взять и стереть из памяти проступок. Манипулятор не пытается заслужить прощения, он хочет, чтобы вы оставили его в покое.