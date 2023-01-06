Психолог Гринберг подсказала, как легко сохранить отношения даже после грандиозных скандалов

Однако любой проблемный сценарий можно спасти. Есть волшебная пилюля для любви, говорит Барбара Гринберг. Все очень просто — это чувство благодарности. Да-да, кажется, что это так банально. Но вы даже не представляете, насколько это действенно!

- Партнеры, которые не забывают выражать друг другу благодарность, испытывают гораздо большее удовлетворение от отношений. Можно благодарить за что угодно: чашку чая, собранные носки, комплимент. Пусть это станет вашей привычкой, — говорит психолог.

Европейские ученые даже проводили исследование, чтобы выяснить, как влияет это чувство на отношения. Оказалось, что пары, которые постоянно друг друга благодарят за мелочи, меньше ссорились и реже расходились! В эксперименте приняли участие 316 пар в возрасте от 21 года до 75 лет.

- Каждый человек нуждается в том, чтобы его ценили. Это невероятное чувство, которое укрепляет любовь и преданность, неважно, сколько лет вы вместе, — заключила эксперт.