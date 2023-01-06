Психолог Гринберг подсказала, как легко сохранить отношения даже после грандиозных скандалов

Конфликты неизбежны в любых отношениях: будь то рабочие, семейные или романтические. Только вот последние мы переживаем особо остро: накал страстей в них выше всего, порой мужчина и женщина так увлекаются скандалом, что могут легко наговорить друг другу много лишнего. Итог: слезы, истерики, хлопанье дверями и желание как можно скорее уехать к маме.
Однако вы можете спасти ваши отношения, говорит психолог Барбара Гринберг. И чем раньше вы начнете использовать одну хитрость, тем больше вероятность, что все наладится как можно быстрее.
Клинический психолог, доктор философии
- Я часто задаюсь вопросом, почему некоторые пары могут оставаться вместе и даже процветать, несмотря на ссоры, конфликты и финансовые трудности, в то время как другие сталкиваются с быстро ухудшающимися отношениями, которые перерастают в презрение или просто заканчиваются, —
За много лет работы психолог выдвинула несколько теорий развития событий:
некоторые пары стремятся оставаться вместе, даже несмотря на ссоры,
другие остаются вместе, но находят альтернативные источники радости и удовлетворения вне брака,
третьи проводят все меньше и меньше времени дома и переключаются на работу или другие занятия, чтобы отвлечься от отношений.
Однако любой проблемный сценарий можно спасти. Есть волшебная пилюля для любви, говорит Барбара Гринберг. Все очень просто — это чувство благодарности. Да-да, кажется, что это так банально. Но вы даже не представляете, насколько это действенно!
- Партнеры, которые не забывают выражать друг другу благодарность, испытывают гораздо большее удовлетворение от отношений. Можно благодарить за что угодно: чашку чая, собранные носки, комплимент. Пусть это станет вашей привычкой, — говорит психолог.
Европейские ученые даже проводили исследование, чтобы выяснить, как влияет это чувство на отношения. Оказалось, что пары, которые постоянно друг друга благодарят за мелочи, меньше ссорились и реже расходились! В эксперименте приняли участие 316 пар в возрасте от 21 года до 75 лет.
- Каждый человек нуждается в том, чтобы его ценили. Это невероятное чувство, которое укрепляет любовь и преданность, неважно, сколько лет вы вместе, — заключила эксперт.