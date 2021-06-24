О том, что больницы переполнены и третья волна коронавирусса бьет все рекорды, говорят и другие медики.

Врач-пульмонолог Олег Абакумов, работающий в красной зоне в одном из крупнейших инфекционных стационаров Москвы, заявил, что приходится менять схемы лечения, старые не работают.

«Мы стали отслеживать основные параметры крови ежедневно, так как пациенты ухудшаются мгновенно», — признает врач.