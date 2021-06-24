Врач-хирург Рязанской областной клинической больницы Роман Симаков записал видео после работы в красной зоне. Врач стоит в зеленом медицинском костюме, уже сняв СИЗЫ и спецзащиту. С лица доктора потоком стекает пот. «Как жарко в красной зоне», — говорит медик. Видео было опубликовано в соцсетях. Сейчас в Рязани, как в Москве и Петербурге, столбики термометров поднялись до критических отметок в +35-37 градусов.
Ранее «Доктор Питер» писал о том, как работают врачи в красной зоне одной из ковидных больниц Петербурга. О невыносимых условиях, в которых приходится находиться медикам и пациентам в закрытых «красных зонах» в эти дни, рассказал Леонид, врач-инфекционист одного из крупнейших городских стационаров, перепрофилированных «под ковид».
«Очки начали потеть, спина стала мокрой и ты смотришь на часы — 07:56. Впереди 12 часов в этом костюме с правом на перерыв… Через два часа работы вдруг задаешься вопросом — а почему пол мокрый под столами? Под каждым рабочим столом лужа, от которой отходят вереницы следов по коридорам. У нас прорвало трубу? А нет, все проще — это пот, стекая вниз со всего тела, находит поры нетканого материала бахил и вытекает наружу. Просто когда ты сидишь — он делает это быстрее и скапливается лужа», — рассказал медик.
О том, что больницы переполнены и третья волна коронавирусса бьет все рекорды, говорят и другие медики.
Врач-пульмонолог Олег Абакумов, работающий в красной зоне в одном из крупнейших инфекционных стационаров Москвы, заявил, что приходится менять схемы лечения, старые не работают.
«Мы стали отслеживать основные параметры крови ежедневно, так как пациенты ухудшаются мгновенно», — признает врач.
В Петербурге третий день подряд обновляется антирекорд по погибшим от коронавируса за сутки — 99 человек скончались за прошедшие 24 часа. Это данные на 24 июня. Накануне было 93.
За сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса. Из них 1143 — в Петербурге, 133 — в Ленобласти.
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