Рекордное число поисковых запросов

Быстрый рост поисковых запросов в Белгородской области отмечают и другие аналитики. За последнюю неделю регион вышел в топ по доле ковид-специфичных запросов в России — так, именно здесь сейчас одна из сильнейших вспышек в стране. Самое неприятное, по мнению Александра Драгана, что растут не только отдельные запросы вроде «пропало обоняние» или «вызвать скорую» — рост идет сразу по нескольким сотням поисковых запросов в разных тематических группах.

- Рекордное число запросов, связанных с медицинской помощью (например, «вызвать врача» или «телефон скорой»), — рассказывает Александр Драган. — Исторические максимумы показывают запросы с выдержками из КТ-заключений (особенно запросы вида «поражение легких 50%») и запросы, связанные с сатурацией (это пул фраз вида «сатурация 85», «сатурация 90», «сатурация 94», «сатурация что делать» — по большинству запросов рекорды).

Резко растут все группы: с диагностикой, лечением, симптомами, аносмией, осложнениями, постковидом, реабилитацией после болезни. 16 групп, 400+ запросов — везде рост, и много где рекорды. И растут как чрезвычайно редкие запросы (например, «сатурация на ИВЛ»), так и максимально широкие (например, «пневмония» или «КТ легких»).

Это не шум и не ложные корреляции — это сигналы мощнейшей вспышки.

- Белгородская область — важный регион-маркер, — говорит Александр Драган. — Пример Белгородской области дает ответ на важный вопрос: достаточно ли привить половину населения (или 60% взрослых), чтобы избежать новой высокой волны. К тому моменту, когда в регионе начался быстрый осенний подъем, здесь было полностью привито под 680 тысяч человек — это 45% населения. Этого оказалось недостаточно: за последние две недели сентября занятый коечный фонд вырос на 50%, за месяц — вдвое. И рост продолжается.