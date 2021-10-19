Белгородская область считалась в России самой передовой в плане вакцинации. Минувшим летом, когда по всей стране полыхал ковид, в Белгородской области были районы, где на протяжении нескольких недель не выявляли заболевших. К тому времени там было вакцинировано 50-60% взрослых. Третья волна обошла этот регион стороной, даже грозный дельта-штамм особо не повлиял на коронавирусную статистику.
- О феномене Белгородской области много писали в СМИ — в российских и в западных, а на фоне проваленной прививочной кампании в России местные темпы вакцинации воспринимались не иначе как чудо, — говорит независимый аналитик Александр Драган. — Так было до сентября. А в сентябре-октябре Белгородскую область накрыло, и прямо сейчас регион переживает особенно мощную вспышку ковида.
Александр Драган
Эпидемиология
аналитик открытых данных, маркетолог
Что сегодня происходит в Белгородской области?
• Рекордное число госпитализированных. Прежний максимум был во вторую волну, в середине декабря 2020 года — тогда в больницах лежало 2,5 тысячи человек с ковидом и подозрением на него Сейчас этот рекорд оказался побит уже в начале октября.
• В регионе занято уже 95% ковидных коек — в больницах лежит 3,2 тысячи человек. Из них с подтвержденным ковидом — 2 тысячи.
• Под ковид перепрофилировали почти 35% от всего коечного фонда, которым располагает регион: каждая третья койка отдана под ковид. Это также рекордный показатель.
• Стремительно растут и бьют рекорды прошлых волн ковид-специфичные поисковые запросы в Яндексе, которые сильно коррелируют с госпитализациями и избыточной смертностью.
Рекордное число поисковых запросов
Быстрый рост поисковых запросов в Белгородской области отмечают и другие аналитики. За последнюю неделю регион вышел в топ по доле ковид-специфичных запросов в России — так, именно здесь сейчас одна из сильнейших вспышек в стране. Самое неприятное, по мнению Александра Драгана, что растут не только отдельные запросы вроде «пропало обоняние» или «вызвать скорую» — рост идет сразу по нескольким сотням поисковых запросов в разных тематических группах.
- Рекордное число запросов, связанных с медицинской помощью (например, «вызвать врача» или «телефон скорой»), — рассказывает Александр Драган. — Исторические максимумы показывают запросы с выдержками из КТ-заключений (особенно запросы вида «поражение легких 50%») и запросы, связанные с сатурацией (это пул фраз вида «сатурация 85», «сатурация 90», «сатурация 94», «сатурация что делать» — по большинству запросов рекорды).
Резко растут все группы: с диагностикой, лечением, симптомами, аносмией, осложнениями, постковидом, реабилитацией после болезни. 16 групп, 400+ запросов — везде рост, и много где рекорды. И растут как чрезвычайно редкие запросы (например, «сатурация на ИВЛ»), так и максимально широкие (например, «пневмония» или «КТ легких»).
Это не шум и не ложные корреляции — это сигналы мощнейшей вспышки.
- Белгородская область — важный регион-маркер, — говорит Александр Драган. — Пример Белгородской области дает ответ на важный вопрос: достаточно ли привить половину населения (или 60% взрослых), чтобы избежать новой высокой волны. К тому моменту, когда в регионе начался быстрый осенний подъем, здесь было полностью привито под 680 тысяч человек — это 45% населения. Этого оказалось недостаточно: за последние две недели сентября занятый коечный фонд вырос на 50%, за месяц — вдвое. И рост продолжается.
По словам аналитика, Белгородская область требует отдельного внимательного разбора. «Здесь очень не хватает честной и детальной статистики от белгородского минздрава с распределением привитых и непривитых среди госпитализированных, тяжелых и умерших», — говорит он.
- Но то, что происходит сегодня в Белгородской области, ничего не говорит о неэффективности вакцинации, — подчеркивает Александр Драган. — Вакцинация была и остается самым надежным способом защиты от ковида после нефармацевтических мер. Вопрос лишь в том, сколько необходимо привить людей, чтобы заметить эффект в масштабах популяции. Как сейчас видно на примере Белгородской области, небывалых для России 45-50 % привитых недостаточно. И это лишнее грустное подтверждение тому, что было ясно уже летом, когда дельта только накрыла Россию — что ни 50 %, ни 60% привитых не дадут никакого коллективного иммунитета, с дельтой граница смещается до 85-90%. К сожалению, чудес не бывает.
А в это время
Латвия — первая в мире по уровню заболеваемости
Латвия с 21 октября по 15 ноября вводит жесткий локдаун и комендантский час из-за взрывного роста заболеваемости и низких темпов вакцинации. большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты.
Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса Хопкинса. Страна стала лидером по скорости распространения коронавируса, обогнав Барбадос и Грузию.
- Основный всплеск заболеваемости регистрируют в трех городах Латвии: Риге, Даугавпилсе и Лиепае, — рассказала «Доктору Питеру» жительница Риги Надежда Толкачева. — Но основной «очаг заражения» — все-таки Рига. Планируют ввести комендантский час — с 20.00 до 5.00. Находиться на улице в это время можно только по дороге на работу или с работы, для этого нужна специальная справка. В остальных случаях введен строгий запрет на прогулки. Штраф астрономический, его размер зависит от суммы дохода, но минимальный составляет 200 евро.
По словам Надежды, страна уже давно живет по QR-кодам, с 1 сентября в школах проводят еженедельное тестирование на ковид.
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