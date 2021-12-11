Диета «рот на замок» (не есть после определенного времени — например, после шести)

Суть диеты: сторонники таких ограничений в питании полагают, что в вечернее время метаболизм замедляется, и организм перестает переваривать пищу и начинает «откладывать» всю пищу в жир. Возможно, этот предрассудок родился из-за того, что вечером физическая активность снижается и все калории, которые вы употребили, останутся при вас.

Вред или польза: диета «не есть после шести», к сожалению, несет лишь вред организму. Основная идея здорового питания — это дробный прием пищи 5-6 раз в день.

- Ограничение питания по времени приведет только к увеличению жировой массы. Дело в том, что организм воспринимает такое голодание — прекращение употребления пищи после шести — как знак, что нужно срочно запастись энергией на будущее, — считает врач Александр Андреев.

Низкоуглеводная диета

Суть диеты: максимальное сокращение или вообще исключение высокоуглеводных продуктов из рациона (конфеты, соки, продукты, содержащие муку, крахмал и сахарозу). Отсутствие углеводов стараются компенсировать белками.

Вред или польза: любую диету необходимо выстраивать на балансе БЖУ (белков, жиров и углеводов). Замена одной составляющей не компенсирует отсутствие другой. Конечно, ограничить потребление сладкого и мучного — это хорошая идея, но полное исключение не принесет желаемых плодов, вы только нарушите баланс.