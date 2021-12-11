Лучший способ похудеть — есть меньше калорий, чем расходуете. То есть, создавать дефицит. Съели шоколадку — пробежали 6 км или прошли пешком 10. Соблазнились пирожным — попрыгали на скакалке 30 минут. Но так следить за весом для многих утомительно, куда проще стать адептом уже проверенных способов сбросить вес, разработанных так, чтобы не пришлось голодать или убиваться в спортзале. Но все ли диеты одинаково полезны? Плюсы и минусы девяти самых известных разобрали с диетологом.
Александр Андреев
медицина
врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»
Диета «рот на замок» (не есть после определенного времени — например, после шести)
Суть диеты: сторонники таких ограничений в питании полагают, что в вечернее время метаболизм замедляется, и организм перестает переваривать пищу и начинает «откладывать» всю пищу в жир. Возможно, этот предрассудок родился из-за того, что вечером физическая активность снижается и все калории, которые вы употребили, останутся при вас.
Вред или польза: диета «не есть после шести», к сожалению, несет лишь вред организму. Основная идея здорового питания — это дробный прием пищи 5-6 раз в день.
- Ограничение питания по времени приведет только к увеличению жировой массы. Дело в том, что организм воспринимает такое голодание — прекращение употребления пищи после шести — как знак, что нужно срочно запастись энергией на будущее, — считает врач Александр Андреев.
Низкоуглеводная диета
Суть диеты: максимальное сокращение или вообще исключение высокоуглеводных продуктов из рациона (конфеты, соки, продукты, содержащие муку, крахмал и сахарозу). Отсутствие углеводов стараются компенсировать белками.
Вред или польза: любую диету необходимо выстраивать на балансе БЖУ (белков, жиров и углеводов). Замена одной составляющей не компенсирует отсутствие другой. Конечно, ограничить потребление сладкого и мучного — это хорошая идея, но полное исключение не принесет желаемых плодов, вы только нарушите баланс.
Кремлевская диета
Суть диеты: основным правилом этой диеты является максимальное сокращение количества углеводов. Многие надеются, что таким образом заставляют организм сжигать жир. Отличительной чертой является система подсчета баллов, в которой один грамм углеводов равен одному баллу, а в день разрешается набирать не более 40 или 60 баллов (в зависимости от целей диеты).
Вред или польза: кремлевская диета, с одной стороны, предполагает разнообразие рациона. Вы не будете есть одни и те же продукты каждый день. Тем не менее, табличка с баллами не позволит вам употреблять разнообразные продукты, потому что тех, что имеют низкую «балльность» — ограниченное количество.
- Более того, из рациона полностью исключается мучное, крахмалистые овощи, сахар, рис и сладкое, а основной упор идет на мясо, рыбу, яйца и сыр, — поясняет диетолог. — К сожалению, при чрезмерном употреблении белковой пищи вы нанесете вред своей печени и почкам (так как в нет клетчатки и многих микроэлементов).
Диета по группе крови
Суть диеты: предполагается, что для людей с разной группой крови могут быть полезны или вредны разные продукты. Врач, который создал эту диету считал, что свойства каждой группы крови тесно связаны с клеточным строением организма и, следовательно, для каждой полезна определенная группа продуктов.
Вред или польза: эффективность диеты по группе крови так и не была доказана. Она не нанесет вам вреда, если придерживаться рационального ограничения, но не ждите от нее особенного эффекта. Вы с таким же успехом можете придерживаться принципов здорового питания и улучшить свое здоровье.
Кето-диета
Суть диеты: полное исключение поступления в ваш организм углеводов. Считается, что эта безуглеводная диета позволяет преобразовать жиры в некие «кето-тела», которые организм и будет использовать потом вместо углеводов, но для этого нужно достигнуть специфического состояния кетоза.
Вред или польза кето-диеты: к сожалению, организм не видит разницы в жирах, что влечет за собой определенные проблемы.
- Наш организм привык тратить основные питательные вещества в таком порядке: сначала он «съест» углеводы, потом идут жиры, а потом белки, — поясняет Александр Андреев. — При кето-диете вы убираете из этой последовательности углеводы, соответственно, организм начинает сразу же тратить жиры, именно поэтому люди этой диете быстро теряют в весе. К сожалению, все потерянные килограммы вернутся сразу же, как только вы перестанете придерживаться этих ограничений. Многие считают, что у такого рода диеты есть определенные временные рамки, после которых вес точно не вернется, хочу предупредить вас, что время тут не играет роли.
Такая диета противопоказана практически всем, но особенно она будет вредна людям с желчекаменной болезнью.
— У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы история не лучше, — добавляет врач. — При таких болезнях мы стараемся ограничивать пациентов в употреблении жирной пищи, а кето-диета заставляет их есть только пищу, богатую жирами.
Интервальное голодание
Суть диеты: предполагается, что при отсутствии еды жировые клетки перерабатывают сами себя и таким образом вы начнете сбрасывать лишний вес, а организм начнет вырабатывать больше гормона роста (полезен для восстановления клеток и тканей тела). В принципе, это не совсем диета, а целая схема питания, при которой человек может есть только в определенный временной интервал, а все остальное время голодает: 16/8, 20/4 или 12/12 (первое число — количество «голодных» часов).
Вред или польза: голодание — это, прежде всего, дефицит питательных веществ.
- Последствия для тех, кто придерживается интервального голодания, могут быть катастрофическими: от анемии до жирового гепатоза печени, — говорит Александр Андреев. — Приверженцы такой диеты страдают от тремора рук и постоянного острого чувства голода, так как перерывы между приемами пищи значительны.
Диета Орниша
Суть диеты: создатель диеты, Дин Орниш, разделил продукты на пять групп: от самых полезных (например, бобовые, злаковые и др.) до самых вредных (углеводные продукты, маргарин, майонез).
Вред или польза: диета Орниша также относится к тем, что нарушают баланс БЖУ.
- В ней в том числе есть идея вреда от употребления мяса, — отмечает диетолог. — Количество разрешенных жиров в диете очень мало, и лучше всего составить правильную диету, исходя из консультации с врачом (кстати, даже сам Орниш об этом говорит).
Диета Дюкана
Суть диеты: ограничение количества углеводов и жиров, упор в этой диете идет на белки. Суть в том, что вы избирательно едите большое количество белковой пищи в любое время. Исключаете из своего рациона любое жирное мясо, жирные молочные продукты, минимизируете сахар и соль.
Вред или польза: диета по Дюкану не самая лучшая, потому что она может нарушить обмен веществ, спровоцировать болезни почек и печени.
- Переизбыток белка вызывает усталость, а дефицит макроэлементов и витаминов ведет к проблемам с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами, — добавляет диетолог. — Дефицит жиров может стать причиной проблем с желчным пузырем, запоров и сбоя гормонального баланса.
Диета на гречке и кефире
Суть диеты: это монодиета на три дня, во время которых вы будете питаться исключительно гречкой с кефиром. Считается, что она очищает организм от лишнего холестерина и оказывает благотворное действие на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему.
Вред или польза: сами по себе эти два продукта — гречка и кефир — не несут в себе вреда, но употребление только их на протяжении долгого времени может только ухудшить ваше состояние: обострятся хронические заболевания, понизится давление. Также любая монодиета опасна дефицитом ряда полезных микро- и макронутриентов.
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