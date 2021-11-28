- Не будет преувеличением, если я скажу, что горечи — главные помощники пищеварения. Горечи способны поддержать работу желудочно-кишечного тракта, даже лучше многих лекарственных препаратов, — рассказала «Доктору Питеру» диетолог-нутрициолог Анна Саполович.

Достаточно маленького кусочка горького для того, чтобы запустить работу всего пищеварения.

- После приема горечей активно вырабатываться слюна, которая расщепляет сложные углеводы. Запускается выделение желудочной кислоты. Поджелудочная начинает вырабатывать пищеварительные ферменты, — рассказывает специалист.