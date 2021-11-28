В мире есть много людей, которые любят сладкое или острое, и куда меньше тех, кто предпочитает горькие блюда. Грейпфрут, брокколи, даже кофе — все может горчить, поэтому и любят их далеко не все. Однако эксперты уверены: все вкусы важны, а пища с горечью может принести здоровью пользу.
Анна Саполович
Правильное питание, диетология
Диетолог-нутрицолог, консультант по питанию
1. Горькое помогает пищеварению
Существует даже термин bitter defficiency sindrome — «синдром недостатка горького». Некоторые исследователи предполагают, что именно из-за недостатка горькой пищи люди могут испытывать проблемы с пищеварением.
- Не будет преувеличением, если я скажу, что горечи — главные помощники пищеварения. Горечи способны поддержать работу желудочно-кишечного тракта, даже лучше многих лекарственных препаратов, — рассказала «Доктору Питеру» диетолог-нутрициолог Анна Саполович.
Достаточно маленького кусочка горького для того, чтобы запустить работу всего пищеварения.
- После приема горечей активно вырабатываться слюна, которая расщепляет сложные углеводы. Запускается выделение желудочной кислоты. Поджелудочная начинает вырабатывать пищеварительные ферменты, — рассказывает специалист.
Кому горечи нужны в первую очередь:
Страдающим от лишнего веса
Людям с непреодолимой тягой к сладкому
Тем, кто страдает от запоров и вздутия живота
Людям с акне
Тем, у кого высокий уровень инсулина в крови
2. Горькое полезно для печени
По словам Саполович, горькое благотворно влияет на работу печени.
- Горечи поддерживают наш желчный пузырь, а значит и печень. Они стимулируют выработку желчи. Напомню, что желчь нам нужна в процессе пищеварения для усвоения жиров в первую очередь, а так же в качестве природного антисептика.
Кстати, не так давно ученые выяснили, что горький кофе тоже полезен для печени. Исследователи Университета Саутгемптона проанализировали информацию о 500 тысячах человек и установили: люди, которые пили кофе ежедневно, были на 20% меньше подвержены различным заболеваниям печени. У любителей этого напитка также оказался на 49% ниже риск смерти от болезней, связанных с этим органом.
3. Горькое продлевает молодость
Еще продукты с горечью могут омолодить организм. Например, по словам биолога-генетика Ирины Мальцевой, лучше не выбрасывать горькие «попки» огурцов.
Вещества, которые придают плоду горьковатый вкус, могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, не функциональные, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают механизмы, которые способствуют аутофагии.
На какие еще продукты с горечью стоит обратить внимание:
Свекла
Редис
Травы (полынь, лопух, календула)
Листовая зелень (руккола, петрушка, кинза)
Имбирь
Специи (шафран, корица, куркума)
4. Укрепляет сердце и сосуды
Кроме того, горькая пища благотворно влияет на состояние сердца и сосудов. Например, американские ученые выяснили, что горький шоколад предотвращает возникновение тромбов и помогает восстановить гибкость артерий.
Все дело в флавоноидах — природных красителях, которые как раз предают шоколаду горький вкус. Они же, кстати, придают горчинку грейпфруту и другим цитрусам, зеленому чаю, луку, вишню и гранату.
Флавоноиды защищают от сердечно-сосудистых заболеваний при помощи антиоксидантных, антикоагулянтных и противовоспалительных свойств.
Кстати
Если любовь к горькой пище проснулась внезапно, это может быть тревожным сигналом, который говорит об избытке токсинов в организме.
А вот если во время еды появился внезапный горький или металлический привкус, но это, как говорит доктор Александр Мясников, может быть симптомом рака головного мозга.
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