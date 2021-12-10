Если на вашем столе есть «радуга» — яркие красные, оранжевые, желтые, зеленые фрукты и овощи — это, как минимум, означает, что вы употребляете здоровую пищу. Но в чем особенность продуктов, окрашенных природой в определенные цвета?
Природа их создала такими не только для привлечения внимания и эстетического удовольствия тех, кто их ест. Цвет овощей и фруктов обусловлен присутствием в них особенных полезных веществ с определенными свойствами.
Например, фрукты и овощи фиолетового цвета, такие, как баклажаны и виноград, богаты антиоксидантами, которые важны для поддержания здоровья, поскольку способны связывать свободные радикалы и защищать клетки нашего организма.
Фрукты и овощи фиолетового цвета содержат антоцианы — это растительные флавоноиды, пигменты, которым придают плодам именно такой цвет.
Антоцианы в первую очередь «заняты» укреплением стенок кровеносных сосудов, а также препятствуют развитию инсульта. По данным
Но не только в этом польза овощей и фруктов фиолетового цвета. Еще одно их свойство — они могут помочь улучшить память, мыслить более ясно и спокойно. Фиолетовые продукты с высоким содержанием полифенолов положительно влияют на когнитивные функции.
Кроме того, регулярное употребление продуктов, содержащих антоцианы, улучшает зрение и повышает работоспособность мозга.
Еще одно исследование доказало, что если вы едите много жирных продуктов, то стоит добавить в рацион картофель с фиолетовой кожурой. Это позволит улучшить метаболизм и работу сердца.
Рекомендуемые фиолетовые продукты
Ежевика
Инжир
Ягоды асаи
Красный базилик
Баклажаны
Ране врач-диетолог рассказал «Доктору «Питеру», как правильно питаться, чтобы сердце оставалось здоровым. По его словам, одно из самых важных правил — пить достаточно простой воды, ограничить соль в рационе, исключить некоторые жирные продукты. Врач посоветовал сладкое заменить на смесь Амосова, а также чаще есть орехи, рыбу, растительные масла, морковь, бананы и гранат.
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