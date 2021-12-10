Если на вашем столе есть «радуга» — яркие красные, оранжевые, желтые, зеленые фрукты и овощи — это, как минимум, означает, что вы употребляете здоровую пищу. Но в чем особенность продуктов, окрашенных природой в определенные цвета?

Природа их создала такими не только для привлечения внимания и эстетического удовольствия тех, кто их ест. Цвет овощей и фруктов обусловлен присутствием в них особенных полезных веществ с определенными свойствами.

Например, фрукты и овощи фиолетового цвета, такие, как баклажаны и виноград, богаты антиоксидантами, которые важны для поддержания здоровья, поскольку способны связывать свободные радикалы и защищать клетки нашего организма.

Фрукты и овощи фиолетового цвета содержат антоцианы — это растительные флавоноиды, пигменты, которым придают плодам именно такой цвет.