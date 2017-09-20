«Меня укусил клещ». Врач Боткинской больницы объясняет, почему надо торопиться его снять

Чем быстрее удалишь присосавшегося клеща, тем меньше у него шансов заразить вас инфекцией. Как только его исследовали в лаборатории, следует предпринять меры, чтобы не заболеть, или заболеть без тяжелых последствий. Как это происходит, рассказала заведующая дневным стационаром Боткинской больницы Елена Юшина «Доктору Питеру».

По словам Елены Юшиной, этим летом активность клещей мало отличается от прошлогодней – они как обычно поджидают любителей природы в лесах, парках и на дачных участках. По данным петербургского Роспотребнадзора, с мая от клещей уже пострадали почти 5 тысяч петербуржцев, к 21 июня было зарегистрировано 8 случаев клещевого энцефалита и 24 – боррелиоза.

- Елена Юрьевна, что делать, если репелленты и другие меры защиты не спасли и клещ все-таки сумел присосаться?

- Необходимо как можно быстрее удалить присосавшегося клеща, чтобы отправить его на исследование - по его результатам проводится профилактика клещевых инфекций, с которой надо поторопиться. К примеру, профилактика клещевого вирусного энцефалита иммуноглобулином проводится в течение первых 96 часов (4-х суток) от момента укуса.

Один из вариантов – сразу обратиться за помощью в медучреждение, где удалят клеща и отправят его на бесплатное исследование. В Петербурге взрослые могут обратиться в ближайший травмпункт или в Городскую инфекционную больницу им. Боткина (по будням с 9 до 16 часов в дневной стационар, в остальное время, а также по праздникам и выходным - в приемное отделение). Сейчас из-за пандемии прием пострадавших от клещей временно ведется только на площадке по адресу: улица Миргородская дом 3. Детей до 18 лет принимают в Детской инфекционной больнице №3.

Клиническая инфекционная больница им. Боткина

ул. Миргородская, д. 3; Пискаревский пр., д. 49

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Дневной стационар: +7 (999) 241-08-51, (812) 717-56-82

Детская инфекционная больница №3

В.О., Большой пр., д. 77/17, тел. (812) 321-53-97

Если клещ укусил петербуржца на даче в Ленобласти – можно обратиться в ближайшую областную больницу. Время работы надо уточнять по телефону конкретного медучреждения.

Второй вариант – самому снять клеща и сдать его на исследование. Это можно сделать, обратившись в травмпункт или в Боткинскую больницу. В нашей больнице исследование проводится бесплатно. Пострадавшим от присасывания клеща необходимо лично обратиться в медучреждение с паспортом. При обращении врач обязательно осматривает пациента на предмет правильности удаления клеща, исключения клещевых инфекций. Клещи от знакомых или родственников на исследование не принимаются. Принимают ли бесплатно на исследование клещей в больницах Ленобласти, надо заранее уточнить по телефону. Если нет, можно сдать на платное исследование в любую частную лабораторию или вернуться в город.

- Как правильно самому вытащить клеща? Какие основные правила?

- Его удаляют с помощью подручных средств (пинцет или нитка) или специального приспособления – ручки лассо. Клеща захватывают около кожи и удаляют выкручивающими движениями. В какую сторону крутить, не имеет значения. Важно при этом постараться не раздавить клеща. После удаления место обрабатывают любым дезинфицирующим средством, которое есть под рукой – спиртом, йодом.

- На какие клещевые инфекции обычно исследуют клещей?

В нашей больнице определяют возбудителей четырех инфекций: клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз. Результат на клещевой энцефалит готов в течение 1-2 суток. Время в этом случае важно, так как профилактическое введение иммуноглобулина в случае обнаружения возбудителя КЭ проводится в течение 96 часов от момента укуса. Остальные инфекции определяются в течение 2-4 суток. При выявлении возбудителей клещевых инфекций пациента приглашают для проведения профилактики по телефону или смс-оповещением,

- Если укусит клещ, зараженный какой-то из этих инфекций, значит ли, что человек обязательно заболеет?

- Нет, не всегда. Вероятность заражения зависит от разных причин, в частности от того, насколько быстро удалили клеща.

Что делать пострадавшему в ожидании результатов исследования клеща, особенно если оно длится долго - неделю и более?

Необходимо каждый день измерять температуру и осматривать место укуса в течение трех недель после присасывания – это средний инкубационный период основных клещевых инфекций (время от заражения до появления симптомов – Прим. ред.). Минимальный - около трех дней, максимальный – около месяца.

- Какие симптомы должны насторожить в первую очередь?

- Чаще всего – высокая температура. Все индивидуально, но, как правило, она повышается до 38 градусов и выше. Может быть головная боль, слабость. При боррелиозе изменяется место укуса – там появляется так называемая эритема - покраснение, которая постепенно увеличивается в размерах и потом может приобретать кольцевидную форму. Когда появились такие симптомы, даже если результат исследования пока не готов, необходимо обратиться к врачу.

- Смертельные или тяжелые случаи клещевого энцефалита с чем связаны? Виноват суперзаразный клещ, позднее обращение к врачу или что-то другое?

- Чаще всего это зависит от вирулентности вируса. Чем она выше, тем меньше инкубационный (скрытый) период болезни и тяжелее течение заболевания.

- Естественно, что больше всего обычно боятся клещевого энцефалита, который может приводить к серьезным неврологическим нарушениям и даже смерти. Есть ли какие-то меры экстренной профилактики после укуса?

Самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита – прививка. Вакцинация проводится по стандартной или экстренной схеме, её начинают осенью. От других клещевых инфекций (боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) прививок нет.

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К счастью, тяжелые формы клещевого энцефалита встречаются в нашем регионе нечасто. Что можно предпринять, если укусивший человека клещ инфицирован вирусом? Один из вариантов – введение в течение первых 96 часов после укуса противоклещевого иммуноглобулина (это иммунологически активная фракция белка, выделенная из донорской плазмы переболевшего энцефалитом – Прим. ред.). Позже вводить препарат бессмысленно. Об эффективности этого метода профилактики у врачей нет однозначного мнения. В Европе отказались от противоклещевого иммунологлобулина еще в 1994 году. В Боткинской больнице пациентам его вводят бесплатно, если в клеще обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Если четверо суток с момента укуса прошло или человек вообще потерял клеща, могут быть назначены препараты анаферон или йодантипирин.

- Существуют ли меры экстренной профилактики боррелиоза?

- Для профилактики, как и для лечения боррелиоза (болезнь Лайма) назначается курс антибактериальной терапии. Препаратом выбора является доксициклин. Эффективность этого препарата против боррелиоза составляет 98%, в 2% случаев боррелии могут быть к нему устойчивы и тогда назначается другая схема профилактики. Профилактический курс назначается, если прошло не более 5 дней с момента укуса. Позже применяются уже лечебные схемы.

- Если при исследовании клеща обнаружен возбудитель какой-либо инфекции, как действовать дальше?

- Если вы проводили исследование в частной лаборатории или сдавали клеща в травмпункте, надо обратиться в свою поликлинику – к терапевту или инфекционисту. Врач выдаст направление в дневной стационар больницы им. Боткина для профилактики и наблюдения.

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