После атаки комаров места укусов на коже краснеют, отекают и, самое главное, появляется сильный зуд. Расчесывание ранки может привести к опасным осложнениям, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства», — рассказала врач порталу «Москва 24» .

Терапевт добавила, что подобные осложнения встречаются редко, но рисковать в любом случае не стоит.

Расчесывание ранки может обернуться еще одним неприятным последствием. «В кровь попадает чужеродный белок, на который организм начинает реагировать. Включаются механизмы, которые будут его нейтрализовывать, в результате чего может развиться аллергическая реакция. И когда мы расчесываем укус, мы этот чужеродный белок, то, что может вызвать аллергию, распространяем по коже», — пояснила терапевт.