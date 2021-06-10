После атаки комаров места укусов на коже краснеют, отекают и, самое главное, появляется сильный зуд. Расчесывание ранки может привести к опасным осложнениям, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.
«Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства», — рассказала врач порталу
Терапевт добавила, что подобные осложнения встречаются редко, но рисковать в любом случае не стоит.
Расчесывание ранки может обернуться еще одним неприятным последствием. «В кровь попадает чужеродный белок, на который организм начинает реагировать. Включаются механизмы, которые будут его нейтрализовывать, в результате чего может развиться аллергическая реакция. И когда мы расчесываем укус, мы этот чужеродный белок, то, что может вызвать аллергию, распространяем по коже», — пояснила терапевт.
Еще одно последствие расчесывания комариного укуса — кровотечение и отек на этом месте.
Если вы не будете чесать место укуса, то его можно не обрабатывать, говорит эксперт. Чтобы избавиться от зуда, врач рекомендует наложить холодный компресс.
Расчесанные раны специалист советует обрабатывать антисептиками на водной основе или настойками (также на водной основе), например, зеленкой или перекисью водорода. «Спиртовые антисептики могут привести к ожогу кожи. Ими увлекаться не стоит», — заключила эксперт.
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