"Дачные гости" самые опасные: Что нужно знать о бешенстве и куда идти, если вас укусили

На дачные участки часто заглядывают ежи, еноты и лисы - именно эти гости весной и летом чаще всего представляют опасность для человека, предупреждает Роспотребнадзор. От них можно заразиться бешенством не только через укус. Эксперты Роспотребнадора рассказали, как можно подхватить опасную инфекцию, долго ли длится инкубационный период при заражении и как правильно обезопасить себя.

Бешенство - опасное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и нередко заканчивается летальным исходом. Болезнь распространяют дикие животные, чаще всего – волки, лисы, песцы, енотовидные собаки, шакалы и летучие мыши.

В сельской местности от 5 до 25% заражений связаны с лисой или енотовидной собакой, напоминает Роспотребнадзор. Не стоит забывать про бездомных собак и кошек, у которых высок риск заразиться от диких животных.

Инфицированные животные выделяют вирус со слюной примерно за неделю до появления типичных симптомов бешенства (в последние дни инкубационного периода) и на протяжении всего периода болезни - до гибели. Поэтому, если ваш питомец похватит болезнь на даче или когда гуляет в городе самостоятельно, вы можете не сразу это заметить.

Чаще всего человек заражается при укусе, но подхватить инфекцию можно при любом контакте с животным или с его биологическими жидкостями.

Сроки инкубационного периода очень разные (от 10 дней до 7 месяцев), но чаще всего первые симптомы появляются на 3-6-й неделе. Длительность инкубационного периода зависит от места укуса (чем ближе к голове, тем он короче), от того, было ли место укуса защищено одеждой.

Заболевание начинается с появления болей в месте укуса, тошноты, рвоты. Заразившиеся плохо спят, жалуются на слабость, учащенное сердцебиение, беспокойство и чувство тоски, начинают избегать людей. Через 2-3 дня повышается температура и начинается стадия возбуждения, что проявляется сильным беспокойство, чувством страха. Появляется водобоязнь (гидрофобия) со спазмами глотательной мускулатуры. Период возбуждения может закончиться параличом дыхательной мускулатуры и сосудо-двигательного центра. Обычно смерть наступает на 4-6-е сутки от начала заболевания.

Если вас укусили

После укуса необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью - в районную поликлинику (травмпункт). Укушенным бешеными или неизвестными животными, немедленно проводят местную обработку раны, затем врач назначает лечение. Как правило, это вакцинация. Ее схема представляет собой пять внутримышечных инъекций: в день обращения (0-й день), на 3-й, 7-й, 14-й и 30-й и 90-й день от момента начала курса. Курс могут назначить даже спустя несколько месяцев после контакта с больным или подозрительным на бешенство животным.

По показаниям пациенту дополнительно вводят антирабический иммуноглобулин. Например, если был короткий инкубационный период (обычно при укусе в голову, шею, кисти и пальцы рук, множественных укусах).

Антитела к вакцине появляются через 2 недели после первой прививки, достигая максимума через 30-40 дней. Продолжительность поствакцинального иммунитета - 1 год. Лишь полноценный курс вакцинации позволяет предотвратить неминуемый летальный исход.

Важно: только врач может изменить курс вакцинации по результатам ветеринарного наблюдения за животным. В случае, если оно не заболело (не погибло) в течение 10 дней с момента нанесения повреждений человеку (или контакта с ним), то курс антирабического лечения прекращается.

Во время всего курса вакцинации и в течение 6 месяцев после его окончания (итого 7-9 месяцев) строго противопоказаны: алкоголь, физическое переутомление, перегревание на солнце или в бане/сауне, переохлаждение. Все эти факторы ослабляют действие вакцины, снижают выработку антител и подрывают иммунитет.

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Как обезопасить себя

покупайте животных только в специализированных организациях с ветеринарным паспортом;

обязательно проводите вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

избегайте контактов с бездомными и дикими животными ( их нельзя кормить с рук, гладить).

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© Доктор Питер