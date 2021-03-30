Россиянка умерла после укуса домашней кошки

Россиянка умерла после укуса домашней кошки13:40, 30.03.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки - инцидент произошел полтора месяца назад. Выяснилось, что за медицинской помощью она обратилась не сразу. Спустя несколько недель женщина все же решилась показаться врачам, медики диагностировали бешенство. Спасти пациентку не удалось.
60-летнюю жительницу Волгоградской области за правое предплечье укусила ее домашняя кошка, сообщают РИА Новости. Пострадавшая обратилась в больницу, подозревая у себя коронавирусную инфекцию. Врачи собрали анамнез и поняли - пациентка заразилась бешенством, женщину направили в инфекционную больницу.
"Двадцать пятого марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований", - сообщили журналистам в облздраве.
В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что кошка укусила женщину полтора месяца назад. К медикам пострадавшая обратилась спустя несколько недель. Как выяснилось, у женщины еще жила собака - животное умерло по неизвестным причинам незадолго до смерти хозяйки. Кошку усыпили из-за агрессивного поведения.
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Эксперты подозревают, что кошка могла заразиться бешенством от дикой лисы, животное иногда видели во дворе. Как отметили в ведомстве, умершая женщина об укусе и смерти кошки с собакой в ветеринарные службы не сообщала.
Медики напомнили, что инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет.
Аналогичный случай произошел в Липецкой области, 49-летний мужчина умер после того, как его укусил домашний кот.
Еще одна история случилась в Петербурге. Женщину за руку укусил непривитый от бешенства «дачный» кот, а на следующий день животное умерло. Но выяснить, как поступить в этой ситуации и где получить медпомощь, а также исследовать труп животного, женщине оказалось непросто. Во всех городских ветеринарных службах помочь ей не смогли даже советом.
Справка:
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© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
Посмотрел ссылки,и тут проблемы с вакциной.
Как все анархисты знают, природа- не мать, а источник природно-очаговой инфекции. Меня очень беспокоит возросшее число собак у станции "сосновая поляна". Человек- дитя урбанистики, он вырос в синтетическом мире и общение с природой для него-смерть. Поэтому, в отношении безнадзорных животных городской среды нужно принимать меры.