Россиянка умерла после укуса домашней кошки

В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки - инцидент произошел полтора месяца назад. Выяснилось, что за медицинской помощью она обратилась не сразу. Спустя несколько недель женщина все же решилась показаться врачам, медики диагностировали бешенство. Спасти пациентку не удалось.

60-летнюю жительницу Волгоградской области за правое предплечье укусила ее домашняя кошка, сообщают РИА Новости. Пострадавшая обратилась в больницу, подозревая у себя коронавирусную инфекцию. Врачи собрали анамнез и поняли - пациентка заразилась бешенством, женщину направили в инфекционную больницу.

"Двадцать пятого марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась. Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований", - сообщили журналистам в облздраве.

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что кошка укусила женщину полтора месяца назад. К медикам пострадавшая обратилась спустя несколько недель. Как выяснилось, у женщины еще жила собака - животное умерло по неизвестным причинам незадолго до смерти хозяйки. Кошку усыпили из-за агрессивного поведения.

Эксперты подозревают, что кошка могла заразиться бешенством от дикой лисы, животное иногда видели во дворе. Как отметили в ведомстве, умершая женщина об укусе и смерти кошки с собакой в ветеринарные службы не сообщала.

Медики напомнили, что инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет.

Аналогичный случай произошел в Липецкой области, 49-летний мужчина умер после того, как его укусил домашний кот.

Еще одна история случилась в Петербурге. Женщину за руку укусил непривитый от бешенства «дачный» кот, а на следующий день животное умерло. Но выяснить, как поступить в этой ситуации и где получить медпомощь, а также исследовать труп животного, женщине оказалось непросто. Во всех городских ветеринарных службах помочь ей не смогли даже советом.

"Доктор Питер" писал, что по данным Роспотребнадзора самые опасные переносчики вируса бешенства среди диких животных - это ежи и белки. Так, среди всех случаев заражения 37,2% произошли из-за укусов белок. На втором месте оказались ежи – 30,7%, а на третьем летучие мыши - 17,2%. Лучше избегать встречи и с лисами, на которых приходится 5,9% случаев.

Справка:

Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека и передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает и поражает слюнные железы, нервные клетки коры головного мозга, и гиппокампа.

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