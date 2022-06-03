Очень часто наши мысли, вовсе не наши, а навязанные извне. И мы стремимся достичь того, без чего вполне могли бы и обойтись. А еще видим себя совсем не теми, кем являемся на самом деле, очень часто недооцениваем и ругаем за зря.
Если возможности обратиться к психологу нет, можно попробовать разобраться в себе самостоятельно. Для этого доктор психологии, профессор Гэри Левандовски-младший составил список из 36 вопросов. Они разбиты на шесть частей. На каждую придется потратить около 15-20 минут. Эксперт рекомендует не отвечать на все вопросы за один день, а после каждой части делать перерыв. В идеале в день надо отвечать на один блок.
Доктор психологии, профессор.
- Глубоко подумайте над каждым вопросом и, по возможности, запишите свои ответы, чтобы вы могли вернуться к ним, — рекомендует психолог Левандовски в проекте
Что вам нужно? Кто вы сегодня?
Благодаря этому блоку вы познакомитесь с собой настоящим, вернетесь, что называется, к реальности.
- Отвечать на эти вопросы легко, но обратите внимание на те, что заставят вас задуматься, — рекомендует Гэри Левандовски.
Перечислите пять прилагательных или характеристик, которые описывают вас.
Перечислите пять ролей, которые вы выполняете.
Перечислите пять ваших навыков и способностей.
Перечислите пять ваших вещей, которые дают представление о том, кто вы есть как личность.
Перечислите пять жизненных событий, которые помогли определить, кто вы есть.
Перечислите пять качеств, которые, по мнению ваших ближайших друзей и родственников, описывают вас.
Что вы знаете о себе наверняка
Благодаря этому блоку вы сможете определить, какие факты о вас реальные, а в каких вы сомневаетесь. Кстати, самоощущение со временем может меняться, поэтому к этой части вы можете возвращаться спустя какое-то время.
Когда вы думаете о том, кто вы есть, какие аспекты вашей личности наиболее ясны для вас?
Каким образом то «вы», которое вы представляете миру, соответствует тому, кто вы есть на самом деле?
Вспомните три случая, когда вы остались верны себе, несмотря на давление общества или сверстников. Как вы можете продолжать это делать?
Каковы три ваши самые важные личные ценности и как следование этим убеждениям может принести вам пользу в будущем?
Какие аспекты вашей личности остаются неизменными независимо от ситуации?
Посмотрите на списки «вашего необходимого», которые вы составили для вопросов в первом блоке. Противоречат ли какие-либо из этих качеств тому, кем вы себя считаете? Если да, то как вы можете быть более последовательным?
За что вы боретесь
Точно ли вы делаете то, что нужно именно вам? Или же под чужим влиянием стремитесь к чужой мечте? Этот блок поможет вам разобраться, верным ли путем вы идете.
Каковы три ваших лучших качества?
Если вы сравните себя с другими, которых вы знаете, в чем вы особенно хороши?
В чем ваша жизнь лучше, чем жизнь других людей, которых вы знаете?
Перечислите три качества, которыми вы гордитесь.
Опишите три ваших самых больших достижения в жизни. Какова ваша следующая большая цель?
С чем вы боретесь? Знаете ли вы кого-нибудь еще, кто разделяет эту борьбу?
Каким вы были раньше
Жизнь имеет свойство портить нас, вмешиваясь в наши желания и наше миропредставление. Этот блок вернет нас к истокам.
Перечислите три вещи, которые вам нравятся, но у которых мало возможностей. Какие шаги вы можете предпринять, чтобы делать это чаще?
Какие части вашей личности ушли на второй план? Что вы можете сделать, чтобы помочь им вернуться?
Ставили ли вы потребности других выше своих собственных? Как восстановить баланс и начать больше сосредотачиваться на собственных потребностях?
Можете ли вы найти время в своем графике на этих выходных хотя бы для одного хобби, на которое у вас не было времени в последнее время?
Вспомните, кем вы хотели быть, когда закончили школу. Какие у вас были положительные качества, которых, по вашему мнению, нет сейчас? Как вы можете заново открыть их сегодня?
Проведите день, просматривая фотоальбомы и читая старые журналы. Какую пользу принесло бы вам повторное знакомство с человеком, которым вы были в прошлом?
Как получить максимальную отдачу от работы
Как бы мы не хотели, но работа всегда будет занимать большую часть нашей жизни.
- Нравится вам это или нет, но вопросы о работе помогут определить, кто мы есть, — говорит психолог Левандовски.
Если мы возьмем ситуацию под контроль, то сможем не только улучшить отношение к себе, но и отношение к нашей работе, или сменить ее, если она вам не подходит.
Помогает ли работа стать вам лучше как личности? Как вы можете гарантировать, что это будет продолжаться и в будущем?
Какие новые и интересные вещи вы узнаете на своей работе? Чем вам помог этот опыт?
Какие новые обязанности, которые вы взяли на себя на работе, вам нравятся? Каким образом они сделали вас более эффективным в вашей работе?
Как бы вы могли сделать обыденную и скучную часть своей работы более интересной и веселой?
Какие новые навыки вы приобрели на работе за последние пять лет? Как они были полезны?
Забегая вперед на следующие пять лет, какие дополнительные области знаний вы можете развить?
Как стать улучшенной версией себя
Этот блок выведет вас из зоны комфорта, как принято говорить сейчас. Заставит вас попробовать новые вещи.
Какие три новых и интересных занятия вы могли бы попробовать? Какие из них вы могли бы начать на следующей неделе?
Какие три темы вы хотели бы узнать? Составьте план действий, чтобы углубить свое понимание хотя бы одной из них.
Испытайте себя в этом месяце, чтобы стать лучше по трем направлениям. Какие шаги вы можете предпринять для достижения каждой из них?
Какие три места вы хотели бы посетить в будущем? Что вы могли бы узнать, посетив каждое место?
В чем вы улучшились как личность за последние пять лет? Как это помогло сформировать вас сегодня?
Подумайте, как вы могли бы вырасти как личность в течение следующих пяти лет. Как это поможет вам полностью раскрыть свой потенциал?