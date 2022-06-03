Очень часто наши мысли, вовсе не наши, а навязанные извне. И мы стремимся достичь того, без чего вполне могли бы и обойтись. А еще видим себя совсем не теми, кем являемся на самом деле, очень часто недооцениваем и ругаем за зря.

Если возможности обратиться к психологу нет, можно попробовать разобраться в себе самостоятельно. Для этого доктор психологии, профессор Гэри Левандовски-младший составил список из 36 вопросов. Они разбиты на шесть частей. На каждую придется потратить около 15-20 минут. Эксперт рекомендует не отвечать на все вопросы за один день, а после каждой части делать перерыв. В идеале в день надо отвечать на один блок.