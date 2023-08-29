Эстрадиол выше нормы: гинеколог Волкова назвала 4 причины повышения уровня женского гормона

Как ранее рассказывала Екатерина Волкова, превышение нормы по уровню этого гормона в крови не всегда говорит о каких-то проблемах с женским здоровьем. Особенно если это случилось один раз и превышение менее чем в 2 раза от верхней границы нормы. Между тем, если анализ показал отклонения, надо все же его пересдать, причем, с соблюдением определенных правил перед исследованием и вниманием к фракциям пролактина (мономерный пролактин и макропролактин).