Эстрадиол выше нормы: гинеколог Волкова назвала 4 причины повышения уровня женского гормона

Определить уровень эстрадиола, основного и самого активного гормона из группы эстрогенов, можно с помощью анализа крови. Его надо сдавать в определенные дни цикла. И если он показывает превышение нормы гормона, стоит проконсультироваться с лечащим врачом.
Как рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова, избыток эстрадиола в крови повышает риск:
формирования патологии молочных желез;
прогрессирования эндометриоза и роста фибромиом матки;
развития гиперплазии и полипов эндометрия;
обильных менструаций;
появления отеков.
В своем телеграм-канале Екатерина Волкова
Ожирение. Связано это с тем, что жировая ткань способна продуцировать эстрогены.
Фолликулярная киста яичника, возникающая по причине цикла без овуляции. По словам врача, обычно такая киста проходит в течение трех месяцев.
Нарушение обмена эстрогенов. Такое может быть, например, на фоне нарушения функции печени или застоя желчи.
Гормонпродуцирующие опухоли яичников или надпочечников.
«Обычно при этих заболеваниях цифры эстрогенов превышают верхнюю норму в несколько раз. Если в анализах у вас обнаружено повышение уровня эстрадиола, стоит проработать все вышеперечисленные факторы», — уточнила гинеколог.
Пролактин выше нормы — что это значит
Как ранее рассказывала Екатерина Волкова, превышение нормы по уровню этого гормона в крови не всегда говорит о каких-то проблемах с женским здоровьем. Особенно если это случилось один раз и превышение менее чем в 2 раза от верхней границы нормы. Между тем, если анализ показал отклонения, надо все же его пересдать, причем, с соблюдением определенных правил перед исследованием и вниманием к фракциям пролактина (мономерный пролактин и макропролактин).
Доктор назвала 5 причин, которые могут приводить к превышению нормы пролактина в анализе крови.
Гипотиреоз (дисфункция щитовидной железы) — это нередкая причина. В этом случае надо проверить уровень гормонов щитовидки: ТТГ, Т3, Т4 свободные.
Прием лекарств. К примеру, повышать пролактин могут некоторые психотропные препараты, включая антидепрессанты, препараты для снижения давления, прокинетики для работы ЖКТ.
Длительный стресс.
Недосып.
Аденома гипофиза. В этом случае показатель пролактина в двух анализах может превышать верхнюю границу нормы более чем вдвое. Здесь для уточнения ситуации потребуется МРТ головного мозга.