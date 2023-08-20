«Он вырастет с синдромом Дяди Федора»: психолог назвал 5 фраз, которые нельзя говорить ребенку

В семье появляется младший ребенок, и старшего заставляют за ним ухаживать , говоря ему: «Ты ведь уже совсем большой!» Родители также могут навязать детям уход за престарелыми родственниками.

Папа с мамой эмоционально незрелые . Они не справляются со своими чувствами, а ребенок вынужден нести ответственность за их настроение: «Играй потише, видишь, папа не в духе!», «Ты довел маму до слез, теперь она не может работать» и так далее.

Если в семье есть абьюз или зависимость. Например, ребенку приходится тащить домой пьяного папу или защищать маму от агрессивного поведения отца, быть медиатором в конфликтах, мирить или утешать, когда родители перед ним ссорятся.