Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

«Он вырастет с синдромом Дяди Федора»: психолог назвал 5 фраз, которые нельзя говорить ребенку

Если взрослый человек не умеет получать удовольствие от жизни, ведет себя как инфантил или проявляет излишнюю тревожность во всем, то, возможно, в детстве он страдал синдромом Дяди Федора. Что это такое и почему он появляется, объясняют психологи.

20 августа 2023
«Он вырастет с синдромом Дяди Федора»: психолог назвал 5 фраз, которые нельзя говорить ребенку
Источник:
iStockphoto

Синдром Дяди Федора — это такое шуточное название феномена «маленького взрослого».

Он описывает мальчиков и девочек, которым по тем или иным причинам пришлось рано повзрослеть. Как это отразится на их будущем? Разбираемся с Михаилом Лабковским.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Что такое парентификация

«Многие родители с восторгом говорят о неординарных способностях ребенка и его высоком интеллекте и считают, что опережение своего развития — это плюс. Но детская психика формируется согласно определенным этапам. Если все ровесники играют на детской площадке, а ваш ребенок постоянно занят чем-то „взрослым“, то, скорее всего, что-то пошло не так», — рассказал в своем блоге психолог Михаил Лабковский.

Парентификация — ситуация, когда папа с мамой превращают своего ребенка в родителя, тем самим как бы меняясь с ним местами.

«Результат такого воспитания один: ребенок не проживает свое детство, — говорит психолог. — Последствия, когда такой ребенок вырастает, не самые приятные. Это может обернуться высокой тревожностью, нежеланием заводить детей, инфантильным поведением во взрослом возрасте».

Читайте также

4 признака, что ребенок может превратиться в Дядю Федора

  1. В семье появляется младший ребенок, и старшего заставляют за ним ухаживать, говоря ему: «Ты ведь уже совсем большой!» Родители также могут навязать детям уход за престарелыми родственниками.

  2. Папа с мамой эмоционально незрелые. Они не справляются со своими чувствами, а ребенок вынужден нести ответственность за их настроение: «Играй потише, видишь, папа не в духе!», «Ты довел маму до слез, теперь она не может работать» и так далее.

  3. Если в семье есть абьюз или зависимость. Например, ребенку приходится тащить домой пьяного папу или защищать маму от агрессивного поведения отца, быть медиатором в конфликтах, мирить или утешать, когда родители перед ним ссорятся.

  4. Если родители общаются с ребенком как с другом или подругой. Вываливают на малыша свой эмоциональный груз из серии: «Начальник надо мной так издевается!», «Твой папа меня не слышит и не считается с моими интересами» и так далее.

Читайте также

Эти фразы говорят о проблеме

«Если ваш ребенок произносит вот эти фразы, то это может говорить о том, что синдром Дяди Федора расцвел полным цветом и проблема уже существует», — предупреждает Лабковский.

  • «Я взрослый, я все понимаю».

  • «Мамочка, не плачь».

  • «Папа сегодня такой злой, я буду сидеть тихо-тихо».

  • «Бабушке стало плохо, я все приготовил и убрал».

Не превращайте ребенка во взрослого

Психология

Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наук

«Такие дети находятся в состоянии перманентного стресса. Они не отдыхают, мало общаются с другими детьми, имеют низкую самооценку, во взрослой жизни испытывают сложности в социализации и выстраивании личных взаимоотношений, — продолжает психолог Денис Долгов. — Кроме того, в зрелом возрасте такие дети почти ничего не делают для себя: даже поход в магазин или покупку новой обуви они откладывают „на потом“, поскольку считают свои проблемы и потребности несущественными».

Всю жизнь такой человек живет для других и за других, пренебрегая собой, страдая от низкой самооценки, не считая возможным и не умея получать удовольствие от жизни.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Психология