«Он вырастет с синдромом Дяди Федора»: психолог назвал 5 фраз, которые нельзя говорить ребенку

Синдром Дяди Федора — это такое шуточное название феномена «маленького взрослого».
Он описывает мальчиков и девочек, которым по тем или иным причинам пришлось рано повзрослеть. Как это отразится на их будущем? Разбираемся с Михаилом Лабковским.
Что такое парентификация
«Многие родители с восторгом говорят о неординарных способностях ребенка и его высоком интеллекте и считают, что опережение своего развития — это плюс. Но детская психика формируется согласно определенным этапам. Если все ровесники играют на детской площадке, а ваш ребенок постоянно занят чем-то „взрослым“, то, скорее всего, что-то пошло не так», —
Парентификация — ситуация, когда папа с мамой превращают своего ребенка в родителя, тем самим как бы меняясь с ним местами.
«Результат такого воспитания один: ребенок не проживает свое детство, — говорит психолог. — Последствия, когда такой ребенок вырастает, не самые приятные. Это может обернуться высокой тревожностью, нежеланием заводить детей, инфантильным поведением во взрослом возрасте».
4 признака, что ребенок может превратиться в Дядю Федора
В семье появляется младший ребенок, и старшего заставляют за ним ухаживать, говоря ему: «Ты ведь уже совсем большой!» Родители также могут навязать детям уход за престарелыми родственниками.
Папа с мамой эмоционально незрелые. Они не справляются со своими чувствами, а ребенок вынужден нести ответственность за их настроение: «Играй потише, видишь, папа не в духе!», «Ты довел маму до слез, теперь она не может работать» и так далее.
Если в семье есть абьюз или зависимость. Например, ребенку приходится тащить домой пьяного папу или защищать маму от агрессивного поведения отца, быть медиатором в конфликтах, мирить или утешать, когда родители перед ним ссорятся.
Если родители общаются с ребенком как с другом или подругой. Вываливают на малыша свой эмоциональный груз из серии: «Начальник надо мной так издевается!», «Твой папа меня не слышит и не считается с моими интересами» и так далее.
Эти фразы говорят о проблеме
«Если ваш ребенок произносит вот эти фразы, то это может говорить о том, что синдром Дяди Федора расцвел полным цветом и проблема уже существует», — предупреждает Лабковский.
«Я взрослый, я все понимаю».
«Мамочка, не плачь».
«Папа сегодня такой злой, я буду сидеть тихо-тихо».
«Бабушке стало плохо, я все приготовил и убрал».
Не превращайте ребенка во взрослого
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
«Такие дети находятся в состоянии перманентного стресса. Они не отдыхают, мало общаются с другими детьми, имеют низкую самооценку, во взрослой жизни испытывают сложности в социализации и выстраивании личных взаимоотношений, —
Всю жизнь такой человек живет для других и за других, пренебрегая собой, страдая от низкой самооценки, не считая возможным и не умея получать удовольствие от жизни.