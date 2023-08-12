Врач Янг назвала гормон, при дефиците которого появляются морщины и выпадают волосы

Если в организме избыток или недостаток гормонов, то у человека начинаются различные проблемы со здоровьем. Причем пострадать может как физическое, так и психологическое состояние. Не зря многие врачи для консультации отправляют пациента к эндокринологу — зачастую оказывается, что в какой-либо проблеме виноват гормональный сбой.
Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как влияет на организм гормон соматотропин.
«Гормон роста, он же соматотропин, СТГ, считается основным регулятором роста костей, хрящей, мягких тканей и внутренних органов. Пик выработки СТГ приходится на ночное время, причем на первую часть ночи», — говорит эндокринолог.
При его избытке в раннем детстве развивается гигантизм, а при недостатке — карликовость.
Что касается взрослых, то у них этот гормон тоже играет важную роль в организме. Например, он активирует липолиз — распад жировой ткани и снижение процента висцерального жира, который отвечает за формирование метаболического синдрома в нашем организме.
Кроме того, СТГ:
повышает плотность костной ткани, то есть профилактирует остеопороз;
активирует глюконеогенез — образование глюкозы из белков или из жира;
способствует увеличению мышечной ткани — предотвращает развитие саркопении;
снижает поглощение глюкозы мышцами.
По каким признакам можно определить низкий уровень гормона роста без анализов:
уменьшение прикорневого объема волос;
снижение тургора кожи, морщины;
истончение каймы губ;
обвисание век, щек;
морщины возле козелка уха;
снижение мышечной массы в области ягодиц и мышц плечевого пояса;
дряблые бедра, большой обвисший живот, отложения жира над коленками;
постоянная слабость, быстрая утомляемость после физических нагрузок.
Вы можете сдать анализ на гормон роста — тут поможет лабораторная диагностика. Необходимо определение в сыворотке крови IGF-1 (соматомедин) и IGF-ВР-3(протеин 3).
«У гормона роста есть и свои враги. Это поздний ужин и употребление вечером продуктов, содержащих углеводы и повышающих уровень инсулина. А также несоблюдение режима сна», — говорит Екатерина Янг.
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