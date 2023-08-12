Врач Янг назвала гормон, при дефиците которого появляются морщины и выпадают волосы

Если в организме избыток или недостаток гормонов, то у человека начинаются различные проблемы со здоровьем. Причем пострадать может как физическое, так и психологическое состояние. Не зря многие врачи для консультации отправляют пациента к эндокринологу — зачастую оказывается, что в какой-либо проблеме виноват гормональный сбой.