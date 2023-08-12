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Врач Янг назвала гормон, при дефиците которого появляются морщины и выпадают волосы

Не вините во всем стресс, плохие гены или некачественную косметику. Вполне возможно, что в ухудшении вашего внешнего вида виноваты гормоны, говорит эндокринолог.

12 августа 2023
Врач Янг назвала гормон, при дефиците которого появляются морщины и выпадают волосы
Источник:
Freepik Company

Если в организме избыток или недостаток гормонов, то у человека начинаются различные проблемы со здоровьем. Причем пострадать может как физическое, так и психологическое состояние. Не зря многие врачи для консультации отправляют пациента к эндокринологу — зачастую оказывается, что в какой-либо проблеме виноват гормональный сбой.

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как влияет на организм гормон соматотропин.

Катя Янг
Медицина

Эндокринолог

«Гормон роста, он же соматотропин, СТГ, считается основным регулятором роста костей, хрящей, мягких тканей и внутренних органов. Пик выработки СТГ приходится на ночное время, причем на первую часть ночи», — говорит эндокринолог.

При его избытке в раннем детстве развивается гигантизм, а при недостатке — карликовость.

Что касается взрослых, то у них этот гормон тоже играет важную роль в организме. Например, он активирует липолиз — распад жировой ткани и снижение процента висцерального жира, который отвечает за формирование метаболического синдрома в нашем организме.

Кроме того, СТГ:

  • повышает плотность костной ткани, то есть профилактирует остеопороз;

  • активирует глюконеогенез — образование глюкозы из белков или из жира;

  • способствует увеличению мышечной ткани — предотвращает развитие саркопении;

  • снижает поглощение глюкозы мышцами.

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По каким признакам можно определить низкий уровень гормона роста без анализов:

  • истончение бровей;

  • уменьшение прикорневого объема волос;

  • снижение тургора кожи, морщины;

  • истончение каймы губ;

  • обвисание век, щек;

  • морщины возле козелка уха;

  • снижение мышечной массы в области ягодиц и мышц плечевого пояса;

  • дряблые бедра, большой обвисший живот, отложения жира над коленками;

  • постоянная слабость, быстрая утомляемость после физических нагрузок.

Вы можете сдать анализ на гормон роста — тут поможет лабораторная диагностика. Необходимо определение в сыворотке крови IGF-1 (соматомедин) и IGF-ВР-3(протеин 3).

«У гормона роста есть и свои враги. Это поздний ужин и употребление вечером продуктов, содержащих углеводы и повышающих уровень инсулина. А также несоблюдение режима сна», — говорит Екатерина Янг.

Если вы устали гадать, в чем причина плохого самочувствия и интенсивного старения, начните предпринимать конкретные шаги для изменения состояния вашего организма. Для начала можно пройти чекап организма. Например, сдать нужные анализы.

Список обследований, которые необходимы каждой женщине после 40 лет, можно найти ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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