Посмотрите на брови: эти 3 признака могут указывать на проблемы со здоровьем

Как говорят китайские специалисты, на самом деле длина бровей мало связана с ожидаемой продолжительностью жизни. В течение жизни длина может меняться — в зависимости от пола и возраста человека. В то же время некоторые изменения вида бровей, которые произошли внезапно и без видимых на то причин, могут говорить о возможных проблемах со здоровьем.

Специалисты назвали WeChat три таких аномальных изменения.

1. Брови стали редкими

Если у женщины брови стали редкими и появилась сухость в этой области, возможно, дело в нарушениях менструального цикла. Если вы заметили что-то похожее, стоит обратиться за консультацией к своему гинекологу и пройти обследование. Редкие и сухие брови у мужчин могут указывать на заболевания нервной системы.

2. Брови опустились

Если вы заметили, что одна бровь вдруг опустилась и у вас не получается управлять ею, важно исключить паралич лицевого нерва. В некоторых случаях одностороннее опущение верхнего века (птоз) — например, при миастении (аутоиммунное нервно-мышечное заболевание) также может привести к тому, что одна бровь будет казаться выше другой.

3. Брови начали выпадать

Если брови сильно выпадают, тем более от обычного прикосновения, возможны проблемы с гормональным статусом. Особенно если речь идет о внешней трети бровей. Скорее всего, такой симптом может быть связан с гипотиреозом — эндокринным заболеванием, при котором вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы. Кстати, у него есть даже особое название — «синдром королевы Анны».

Рак, сифилис и тяжелая анемия также могут вызывать выпадение волосков в наружной части бровей. Некоторые противоопухолевые и антиметаболические препараты тоже имеют подобный побочный эффект.

Однако китайские эксперты предупреждают, что не стоит слишком буквально воспринимать все перечисленные изменения — по ним нельзя поставить диагноз. Для выяснения причин лучше обратиться к врачу и целенаправленно пройти обследование с учетом других симптомов и жалоб.