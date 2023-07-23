6 причин, почему у вас не получается избавиться от жира на животе

Выпирающий животик нередко расстраивает даже стройных людей. Брюшной жир быстро и легко накапливается, а уходит при похудении последним. Если вам кажется, что вы и питание наладили, и спорта в жизнь добавили, но надоедливый жирок все еще не покидает вас, возможно, вы совершаете одну из этих распространенных ошибок.
Вы живете в постоянном стрессе
Увы, совсем от стресса в нашей жизни не избавиться. Но если в вашей жизни слишком много переживаний и работать с ними вы не умеете, в вашем организме подскакивает уровень кортизола, что может привести к накоплению жира на животе. Кроме того, под воздействием стресса люди нередко переедают. Поэтому важно научиться проживать стресс правильно. Например, попробуйте медитации, йогу, езду на велосипеде или пешие прогулки.
Вы плохо спите
Некачественный сон или регулярный недосып в перспективе могут вызвать сбой гормонального баланса. В итоге у человека появляются проблемы с регуляцией аппетита, страдает обмен веществ. Кроме того, недостаток сна заставляет нас переедать и побуждает выбирать более сладкие и высококалорийные продукты. Хотите быть здоровым и стройным — спите не меньше 7-8 часов в сутки.
Вы мало двигаетесь
Малоподвижный образ жизни в принципе вас здоровее не сделает, да еще и вес набрать так очень просто. Если вы сидите на работе и лежите на диване в выходные, ваш метаболизм замедляется и базовый расход калорий снижается. Без физической активности сжигать жир не получится. Поэтому старайтесь чаще ходить пешком, пробуйте вводить в свою жизнь аэробные и силовые упражнения, бегайте или плавайте — результат не заставит себя ждать.
Вы не следите за питанием
Даже если вы все-таки усиленно качаете пресс, но при этом ваш рацион целиком состоит из рафинированных углеводов, обработанной пищи и добавленных сахаров, похудеть будет непросто. И даже напротив: такое меню — самый простой способ набрать лишние килограммы. Обратите внимание на цельные, необработанные продукты и следите за тем, чтобы ваш рацион был сбалансированным.
Вы любите ходить в бары
Спиртные напитки многие люди не воспринимают как источник калорий. А между тем алкоголь может привести к быстрому набору веса, особенно если вы предпочитаете сладкие коктейли с большим количеством сиропа. Кроме того, обычно после выпивки мы не особо внимательно следим за тем, что и в каком количестве едим, и это приводит к перееданию.
У вас есть проблемы со здоровьем
Иногда причина жирка на животе связна с гормональными факторами. Например, такое бывает при резистентности инсулина или высоком уровне эстрогена. Поэтому имеет смысл проконсультироваться со специалистом и пройти обследование, пишет издание