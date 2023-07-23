6 причин, почему у вас не получается избавиться от жира на животе

Малоподвижный образ жизни в принципе вас здоровее не сделает, да еще и вес набрать так очень просто. Если вы сидите на работе и лежите на диване в выходные, ваш метаболизм замедляется и базовый расход калорий снижается. Без физической активности сжигать жир не получится. Поэтому старайтесь чаще ходить пешком, пробуйте вводить в свою жизнь аэробные и силовые упражнения, бегайте или плавайте — результат не заставит себя ждать.