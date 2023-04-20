Дышать перед едой, есть арахис и еще 10 советов, которые помогут быстро похудеть на 5 кг

Здоровое похудение всегда требует некоторого времени. Если вы просто начнете изводить себя голодовками и радикальными диетами, ничего хорошего не выйдет, в лучшем случае вы просто скинете вес и так же стремительно наберете обратно.
Гораздо лучше постепенно внедрять в свою жизнь лайфхаки и привычки, которые помогут похудеть надолго в разумные сроки. Вот какие советы помогут скинуть пять лишних килограммов.
Пейте побольше чая
Возьмите за привычку расслабляться с чашечкой черного, зеленого чая или улуна. В этом напитке есть аминокислота теанин, которая помогает отдохнуть и улучшить когнитивные функции. Кроме того, чай отлично снижает стресс, и у вас не будет соблазна заесть свои переживания.
Подойдут как теплый чай, так и холодный вариант со льдом.
Сделайте 10 глубоких вдохов перед едой
Такая небольшая дыхательная зарядка поможет активировать парасимпатическую систему вашего тела. Это поможет расслабиться и есть более медленно и осознанно. Слишком быстрый прием пищи нередко становится причиной переедания, так что постарайтесь настроиться на неторопливую трапезу.
Съешьте арахис перед едой
Если у вас нет аллергии, попробуйте съедать горсточку арахиса за 30 минут до еды. Это питательное лакомство богато и белком, и жирами, и клетчаткой. Так что после такой закуски вы съедите меньше и останетесь при этом сытым.
Кроме того, в Nutrients было опубликовано исследование, доказавшее: два приема пищи в день с арахисом действительно помогут похудеть. И это несмотря на то, что сам по себе арахис добавляет по 400 калорий к общей пищевой ценности рациона за день.
Слейте соус
Если вы пришли в кафе и решили взять пасту, лапшу или мясо, вы можете снизить калорийность, просто убрав немного соуса. Так вы сможете подкрепиться любимым блюдом и при этом съесть меньше.
Ешьте больше белка…
Если вы хотите не просто сбросить вес, а приобрести подтянутый и красивый силуэт, без белков вам не обойтись. Именно благодаря белкам вы наращиваете мышечную массу. Кроме того, орехи, птица, греческий йогурт, орехи и тофу помогут вам быстрее наедаться.
…и клетчатки
Пищевые волокна также дают продолжительное чувство насыщения. Кроме того, клетчатка помогает наладить пищеварение, что ускоряет процесс расставания с лишними килограммами. Врачи советуют в каждый прием пищи есть продукты с высоким содержанием клетчатки.
Заведите дневник питания
Большинство людей сами не понимают, сколько на самом деле едят. Может казаться, что вы питаетесь как птичка, а на самом деле серьезно превышаете свою дневную норму калорийности. Так что старайтесь фиксировать, что и когда вы ели.
Делайте кардиотренировки
Силовые упражнения нужны и важны, но именно кардио помогают сбросить вес быстрее. Необязательно заниматься в спортзале: вы можете бегать по утрам или просто кататься на велосипеде.
Перекусывайте продуктами с низкой калорийностью
Иногда мы можем хотеть есть не потому, что голодны, а потому, что нам скучно, или потому, что хотим заесть плохое настроение. Отучиться от этого бывает не так просто. Если и устраивать перекусы от скуки, то лучше есть продукты с маленькой калорийностью: огурцы, арбузы, ягоды, листовую зелень. И, конечно, не килограммами.
Перестаньте думать «все или ничего»
Даже если вы сорвались и съели целую пиццу зараз, это не значит, что теперь можно опустить руки и сдаться, как и не значит, что теперь придется голодать пару дней. Просто продолжайте питаться дальше сбалансировано, в своем ритме. Лучше иногда оступаться, но все равно продолжать путь к цели, чем все бросить и так и не похудеть.
Наполняйте половину тарелки овощами
Идеальное сочетание для сытного обеда — мясо, рыба или другой источник белка с овощным гарниром. Так вы сможете насытиться относительно низкокалорийной пищей и получить дозу клетчатки. Можно также посыпать такое блюдо специями.
Пейте воду после пробуждения
Пресловутый стакан воды с утра действительно поможет вам похудеть, пишет