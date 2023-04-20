Дышать перед едой, есть арахис и еще 10 советов, которые помогут быстро похудеть на 5 кг

Даже если вы сорвались и съели целую пиццу зараз, это не значит, что теперь можно опустить руки и сдаться, как и не значит, что теперь придется голодать пару дней. Просто продолжайте питаться дальше сбалансировано, в своем ритме. Лучше иногда оступаться, но все равно продолжать путь к цели, чем все бросить и так и не похудеть.