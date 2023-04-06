Одной ноздрей или по методике «4-7-8»: психотерапевт описала 5 способов дыхания при стрессе

Работа дыхательных мышц тесно связана с вегетативной нервной системой. Даже не думая, мы регулярно дышим, за это как раз и отвечает эта система. Возбуждение одного из ее отделов — симпатического или парасимпатического — приводит к учащению или замедлению частоты вдохов, при этом меняется и глубина дыхания, а значит, количество поступающего в организм кислорода.

Если во время стресса, когда нервная система возбуждена, начать правильно дышать, можно быстро успокоиться . Как это сделать, рассказала «Доктору Питеру» психотерапевт Екатерина Домбровская.